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櫻花拍攝時間：2023.4.4

仙台市內賞櫻這樣玩！搭乘循環巴士「盧葡兒仙台 Loople Sendai」，到仙台市區內各大景點賞櫻花，大崎八幡宮可以拍到櫻花與神社同框，仙台必拍的仙台城跡超美的伊達正宗與櫻花同框，粉嫩櫻花絕景非常推薦大家造訪，絕對超值唷！

櫻花季必去！日本仙台賞櫻景點懶人包

這篇將跟大家分享仙台景點懶人包，仙台循環巴士盧葡兒仙台 Loople Sendai的搭乘教學，一日票只要日幣630元，一整天可以無限上下車喔！仙台旅遊必看！趕緊收藏下來吧！

✅ 日本氣象株式會社2024年櫻花開花預測

仙台市區兩大必去的賞櫻景點，都可以搭乘仙台循環巴士抵達，交通非常方便，巴士站牌就在景點門口，推薦大家安排仙台半日遊，拍拍美照和逛逛神社、古蹟。

行程規劃｜仙台車站 → 晚翠草堂 → 仙台城跡(櫻花) → 大崎八幡宮(櫻花) → 瑞鳳殿

搭乘「仙台巡迴巴士」賞櫻趣

仙台最有名的就是市區內的循環巴士「盧葡兒仙台 Loople Sendai」，可愛復古公車造型成為觀光客打卡景色，巡迴巴士結合市區內的觀光景點，只要買一日票就能輕鬆玩完仙台，是觀光客來到仙台絕對不能錯過的旅遊方式喔！

✅ 盧葡兒仙台 Loople Sendai 官方網站

（ 詳情請看 盧葡兒仙台 Loople Sendai官方網站 ）

仙台巡迴巴士｜路線圖

（ 詳情請看 盧葡兒仙台 Loople Sendai官方網站 ）

仙台巡迴巴士｜仙台景點站名

BUS STOP 仙台駛前站 仙台車站 BUS STOP 晚翠草堂前站 晚翠草堂 BUS STOP 瑞鳳殿前站 瑞鳳殿 BUS STOP 仙台城址站 仙台城跡 BUS STOP 仙台城址站 宮城縣護國神社 BUS STOP 大崎八幡宮前站 大崎八幡宮

仙台巡迴巴士｜時刻表

（ 詳情請看 盧葡兒仙台 Loople Sendai官方網站 ）

仙台賞櫻｜仙台城跡伊達政宗像

來到仙台當然一定要拍「伊達政宗騎馬像」，伊達政宗騎馬像就位在仙台城址，搭乘循環公車在BUS STOP 仙台城址站下車即可，櫻花季可以拍到櫻花與伊達政宗同框，很壯光的美景喔！

這裡是以前仙台城址，從這邊可以遠眺仙台市區美景，雖然不像其他城市的城還有完整保留，還是很推薦大家來喔～逛一下很快大概30分鐘即可。

仙台賞櫻｜仙台城跡宮城縣護國神社

搭乘循環公車到BUS STOP 仙台城址站，仙台城址裡面有「仙台城跡宮城縣護國神社」，這裡可以買到超可愛的葫蘆，祈福後可以掛在神社裡，也可以帶回家喔～櫻花季的宮城縣護國神社有幾株開的很茂密的櫻花樹，拍起來很美呢！

仙台賞櫻｜大崎八幡宮

仙台市區景點推薦，一定要去「大崎八幡宮」，搭乘循環公車到BUS STOP 大崎八幡宮前站下車即可抵達，這座擁有400多年歷史的神社，已被列為日本國寶之一，兩排燈籠和鳥居、櫻花相呼應，滿滿的日式風情喔！

仙台櫻花季最佳拍攝景點就是大崎八幡宮，櫻花、鳥居、燈籠同框，真的是太美了，大崎八幡宮境內有染井吉野、山櫻、八重櫻、垂櫻等各種各樣的櫻花樹，最佳賞櫻時節落在3月底至4月初，4月中櫻花凋零時，神社內會有櫻花雪般的迷人景色喔！

想要上去大崎八幡宮，需要先爬長長的階梯，才能來到伊達家的守護神社大崎八幡宮，據說這是流傳至今的日本最古老的權現構造法構築而成的神社，被指定為日本國寶。

這裡可以買到超可愛的達摩，各種尺寸都很可愛，大家可以買回家許願唷～

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