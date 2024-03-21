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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台南市中西區【台南中西區│住宿】合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館。近國華街、海安路住宿，高CP值位置方便，奶油色房

台南市中西區【台南中西區│住宿】合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館。近國華街、海安路住宿，高CP值位置方便，奶油色房

2024-03-21 17:04:51 Jason's Life 人氣：103
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窩客好文

Jason's Life

發表篇數：822篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：合拍行旅Hope Hotel Tainan
place台南市中西區民生路二段76號6樓
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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台南最新旅店，地理位置超方便

兩旁就是國華街和海安路，逛街吃小吃

房間以奶油色為基調，灑進自然光，非常舒適愜意

空間感寬廣且傢俱有設計感，滿推薦

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只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

合拍行旅民生館

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館介紹

合拍行旅為目前2024年最新的行旅旅店

目前尚在試營運，地理位置也非常方便

基本上住這國華街和海安路近在咫尺

全館房間數為24間，因應各種預算需求有不同房型可供選擇

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館配合停車場?

目前尚未有配合停車場，最近的停車場為海安路地下停車場

收費方式

小型車臨時停車收費方式：

平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元

假日計時：每半小時15元，當日最高收費300元

大型車臨時停車收費方式：

平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元

假日計時：每半小時10元，當日最高收費300元

停車位置

記得要停在第48柱附近，因為這樣出口就會離旅店最近

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館地理位置

走出飯店左轉即可抵達國華街

右轉則是海安路，生活機能非常好

出門吃小吃，基本上不會再使用到交通工具

只需步行即可

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館附近美食推薦

可以參酌台南的懶人包，把附近美食一網打盡

台南美食或景點請按我：https://jasonslife.tw/category/136372/

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館如何抵達

抵達玉山銀行顯眼的建築物後，直接搭乘電梯上六樓

記得往六樓的電梯，只有最裡面兩台才可以使用喔

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館入住及退房時間?

合拍行旅民生館的入住時間為 16:00後，退房時間為 11:00前

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館公共空間

LOBBY，整體落落大方的LOBBY空間

旅店另外備有飲水機製冰機

還有準備微波爐，如果想要微波食物的話就可以使用

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館房型介紹

今天入住的房型為【市景豪華雙人房】

房間空間大約有9.7坪，在市區內的行旅房間算是非常大的

整個房間以奶油色色調營造出放鬆愜意的氛圍

曾經自己的房子也想要有這種風格

遠端的落地窗自然灑進陽光

室內自然採光下，多了一分活力氣息

尤其是陽光陰影在牆壁或沙發的線條

好愛這樣的房型

入門旁有個開放式的衣架，備有簡單的茶水和冰箱

床尾有個超大尺寸的液晶電視，應該有60吋左右吧

睡眠區旁有個小客廳，沙發和茶几也是選的很有質感和設計感

角落還有個空氣清淨機

晚上可以買個零食或小吃在這吃

電視是使用可調式吊臂，所以可以轉向到客廳方向

方便邊看電視邊用餐

另一邊，備有個辦公桌，如果商務人士想要有個辦公需求

就可以方便使用

衛浴空間，以灰色清水模的格調

空間感非常的大，好可惜沒有隔個浴缸的空間

不然就真的太完美

浴室的部分因為馬桶設計的關係會有一些馬達運作聲響

在辦理入住的時候，人員會事先告知

備品一應俱全

淋浴空間的地板使用仿木紋的磁磚

衛浴用品使用『一日茶道』，釋放出令人放鬆的香味

吹風機使用Panasonic國際牌

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館評價

在台南市區又在精華地帶，房間空間超寬廣

而且樓下就聚集了超多小吃的國華街和海安路

真的超方便，如果有來台南旅行的朋友或許可以參考看看

推薦給大家

——————————————-

地址：台南市中西區民生路二段76號6樓

電話：06-2219909

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交通資訊


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