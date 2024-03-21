台南最新旅店，地理位置超方便
兩旁就是國華街和海安路，逛街吃小吃
房間以奶油色為基調，灑進自然光，非常舒適愜意
空間感寬廣且傢俱有設計感，滿推薦
歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息
只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv
點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔
文章段落
- 合拍行旅民生館
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館介紹
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館配合停車場?
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館地理位置
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館附近美食推薦
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館如何抵達
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館入住及退房時間?
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館公共空間
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館房型介紹
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館評價
- 合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館資訊
- 交通資訊
合拍行旅民生館
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館介紹
合拍行旅為目前2024年最新的行旅旅店
目前尚在試營運，地理位置也非常方便
基本上住這國華街和海安路近在咫尺
全館房間數為24間，因應各種預算需求有不同房型可供選擇
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館配合停車場?
目前尚未有配合停車場，最近的停車場為海安路地下停車場
收費方式
小型車臨時停車收費方式：
平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元
假日計時：每半小時15元，當日最高收費300元
大型車臨時停車收費方式：
平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元
假日計時：每半小時10元，當日最高收費300元
停車位置
記得要停在第48柱附近，因為這樣出口就會離旅店最近
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館地理位置
走出飯店左轉即可抵達國華街
右轉則是海安路，生活機能非常好
出門吃小吃，基本上不會再使用到交通工具
只需步行即可
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館附近美食推薦
可以參酌台南的懶人包，把附近美食一網打盡
台南美食或景點請按我：https://jasonslife.tw/category/136372/
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館如何抵達
抵達玉山銀行顯眼的建築物後，直接搭乘電梯上六樓
記得往六樓的電梯，只有最裡面兩台才可以使用喔
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館入住及退房時間?
合拍行旅民生館的入住時間為 16:00後，退房時間為 11:00前
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館公共空間
LOBBY，整體落落大方的LOBBY空間
旅店另外備有飲水機和製冰機
還有準備微波爐，如果想要微波食物的話就可以使用
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館房型介紹
今天入住的房型為【市景豪華雙人房】
房間空間大約有9.7坪，在市區內的行旅房間算是非常大的
整個房間以奶油色色調營造出放鬆愜意的氛圍
曾經自己的房子也想要有這種風格
遠端的落地窗自然灑進陽光
室內自然採光下，多了一分活力氣息
尤其是陽光陰影在牆壁或沙發的線條
好愛這樣的房型
入門旁有個開放式的衣架，備有簡單的茶水和冰箱
床尾有個超大尺寸的液晶電視，應該有60吋左右吧
睡眠區旁有個小客廳，沙發和茶几也是選的很有質感和設計感
角落還有個空氣清淨機
晚上可以買個零食或小吃在這吃
電視是使用可調式吊臂，所以可以轉向到客廳方向
方便邊看電視邊用餐
另一邊，備有個辦公桌，如果商務人士想要有個辦公需求
就可以方便使用
衛浴空間，以灰色清水模的格調
空間感非常的大，好可惜沒有隔個浴缸的空間
不然就真的太完美
浴室的部分因為馬桶設計的關係會有一些馬達運作聲響
在辦理入住的時候，人員會事先告知
備品一應俱全
淋浴空間的地板使用仿木紋的磁磚
衛浴用品使用『一日茶道』，釋放出令人放鬆的香味
吹風機使用Panasonic國際牌
合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館評價
在台南市區又在精華地帶，房間空間超寬廣
而且樓下就聚集了超多小吃的國華街和海安路
真的超方便，如果有來台南旅行的朋友或許可以參考看看
推薦給大家
——————————————-
地址：台南市中西區民生路二段76號6樓
電話：06-2219909
——————————————