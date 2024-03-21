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台南最新旅店，地理位置超方便

兩旁就是國華街和海安路，逛街吃小吃

房間以奶油色為基調，灑進自然光，非常舒適愜意

空間感寬廣且傢俱有設計感，滿推薦

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合拍行旅民生館

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館介紹

合拍行旅為目前2024年最新的行旅旅店

目前尚在試營運，地理位置也非常方便

基本上住這國華街和海安路近在咫尺

全館房間數為24間，因應各種預算需求有不同房型可供選擇

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 配合停車場?

目前尚未有配合停車場，最近的停車場為海安路地下停車場

收費方式

小型車臨時停車收費方式：

平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元

假日計時：每半小時15元，當日最高收費300元

大型車臨時停車收費方式：

平日計時：每半小時10元，當日最高收費200元

假日計時：每半小時10元，當日最高收費300元

停車位置

記得要停在第48柱附近，因為這樣出口就會離旅店最近

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 地理位置

走出飯店左轉即可抵達國華街

右轉則是海安路，生活機能非常好

出門吃小吃，基本上不會再使用到交通工具

只需步行即可

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 附近美食推薦

可以參酌台南的懶人包，把附近美食一網打盡

台南美食或景點請按我：https://jasonslife.tw/category/136372/

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 如何抵達

抵達玉山銀行顯眼的建築物後，直接搭乘電梯上六樓

記得往六樓的電梯，只有最裡面兩台才可以使用喔

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 入住及退房時間?

合拍行旅民生館的入住時間為 16:00後，退房時間為 11:00前

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館公共空間

LOBBY，整體落落大方的LOBBY空間

旅店另外備有飲水機和製冰機

還有準備微波爐，如果想要微波食物的話就可以使用

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 房型介紹

今天入住的房型為【市景豪華雙人房】

房間空間大約有9.7坪，在市區內的行旅房間算是非常大的

整個房間以奶油色色調營造出放鬆愜意的氛圍

曾經自己的房子也想要有這種風格

遠端的落地窗自然灑進陽光

室內自然採光下，多了一分活力氣息

尤其是陽光陰影在牆壁或沙發的線條

好愛這樣的房型

入門旁有個開放式的衣架，備有簡單的茶水和冰箱

床尾有個超大尺寸的液晶電視，應該有60吋左右吧

睡眠區旁有個小客廳，沙發和茶几也是選的很有質感和設計感

角落還有個空氣清淨機

晚上可以買個零食或小吃在這吃

電視是使用可調式吊臂，所以可以轉向到客廳方向

方便邊看電視邊用餐

另一邊，備有個辦公桌，如果商務人士想要有個辦公需求

就可以方便使用

衛浴空間，以灰色清水模的格調

空間感非常的大，好可惜沒有隔個浴缸的空間

不然就真的太完美

浴室的部分因為馬桶設計的關係會有一些馬達運作聲響

在辦理入住的時候，人員會事先告知

備品一應俱全

淋浴空間的地板使用仿木紋的磁磚

衛浴用品使用『一日茶道』，釋放出令人放鬆的香味

吹風機使用Panasonic國際牌

合拍行旅Hope Hotel Tainan-民生館 評價

在台南市區又在精華地帶，房間空間超寬廣

而且樓下就聚集了超多小吃的國華街和海安路

真的超方便，如果有來台南旅行的朋友或許可以參考看看

推薦給大家

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地址：台南市中西區民生路二段76號6樓

電話：06-2219909

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交通資訊

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