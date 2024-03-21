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桃園市中壢區桃園美食｜「彭春妹」客家美味麻糬：糯米風華，口感與情感的完美交融。（中壢美食/客家點心)

2024-03-21 17:04:53 快樂雲 人氣：154
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：434篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：彭春妹客家麻糬（新址）
place桃園市中壢區中山東路二段170號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彭春妹這家店一直標記在我的 Google 地圖上已經很久了，

從它只是中原夜市的一個攤車，到如今擁有自己的店面；

過去，每次都是人潮湧動，但那一天我們運氣很好，

店裡沒有太多人，卻更能感受到老闆的熱情，

一種對待顧客的熱情，

一種對自家美食的自信與想要推廣的心情。

彭春妹麻糬

instagram：https://instagram.com/peng__tw?igshid=g2ce2bhaxqw1

電話：0901491509

地址：320桃園市中壢區中山東路二段170號之2號

營業時間：14:00–20:00

店休日：星期ㄧ、星期二、星期三

 

沒想到「彭春妹」的老闆是一位年輕女生，

卻如此專注於傳統的味道；

以前總是聽說，來到「彭春妹」會被飄散的米香氣所包圍，

但那天，我們卻被蘿蔔糕的香氣所吸引，

讓原本只是要來吃麻糬的我們多買了客家蘿蔔糕和肉鬆；

唔，這是一個藏有不少客家美味的小角落，

下次一定還會再來光顧的喔。

進入店內，我迫不及待地瀏覽了菜單上的各種口味，名稱簡潔明瞭，

不清楚的話，可以隨時詢問老闆；

老闆總是熱情地看著客人，若看見有人對菜單發呆，

也會主動介紹起來哦！

據說，經常光顧的顧客只需點選「鹹」或「甜」

其他的則無需多言；老闆看我們是初次造訪的客人，

特別為我們介紹了一番。

「甜」的麻糬是原味麻糬上撒著由彰化9號花生自磨的花生粉，

一口下去，熟悉的傳統客家麻糬米香、花生香氣直衝心頭；

「鹹」則搭配自製的肉鬆

用米香突顯出肉鬆的鮮美滋味，據說也是一種傳統滋味，

不過，我還真的沒吃過，

加上當天已經吃過下午茶，所以就點了沒吃過的「鹹」。

原本想說點個擂茶來搭配麻糬，

但意外地發現，原來裡頭也藏有麻糬！

用自製的擂茶粉沖泡後，再加入麻糬和穀片，香濃可口，

吃了也相當有飽足感，

是店內少數可以乾濕兩吃的選擇；

唔，這...也是有些改良，

說真的，也是自己從未想過的吃法（笑）

本想說不要吃太多，沒想到還是吃得飽～飽～飽。

店內還有自己喜歡的客家點心「牛汶水」

可惜今日吃不下，帶著幾樣未能入肚美食的遺憾，

提醒著自己下次還要再訪！

很好奇「彭春妹」是人名嗎？

上網查了一下後才知道原來是用老闆梁文憶的阿婆來命名的；

從中原夜市的攤車開始，後來在兩年多前租下了前身為藝品店的現址，

店內保留了原始的木製櫥櫃和桌椅，

讓人可以現場嚐到熱騰騰的麻糬，

也多了些吃客家甜點的「儀式感」；

不過，我發現仍不少客人預訂與外帶，

相信這裡已經培養出一群忠實的客群，

正如我們在吃過之後，也被收買了。

除了喜歡這裡的麻糬外，

在吃鹹口味時，意外發現搭配的肉鬆也好好吃，

跟熟悉的中壢名店「美華」有點像，

口感略乾、酥脆了點；

我們那日還買了兩包肉鬆回家，

一開始的時候，老闆還要我們等她一下，

她去秤秤看，份量是否足夠兩包.....

嗯，童叟無欺，誠意良心哦！！

造訪那日店內瀰漫著蘿蔔糕的香氣，令人垂涎欲滴.....

我問說，不知道今天還有沒有蘿蔔糕可買？

她說：「有」，不過要六點之後才會好，

於是我訂了一條蘿蔔糕，真的是六點後再回來拿哦！

來拿的時候，剛好遇到台北的朋友臨時來造訪，

我詢問是否還有多的兩條呢？

老闆說，只剩一條了，所以我就帶著兩條蘿蔔糕，

一條分享給了其中的一位朋友。

嗯，這是客家蘿蔔糕，跟港式蘿蔔糕不一樣，吃吃看囉

客家蘿蔔糕只加鹽跟白胡椒，

口味上其實不精采，但就是這麼的簡單美味（笑）

後來，我們在家煎了蘿蔔糕，

入口時嚐到了蘿蔔絲的鮮甜，伴隨著濃郁的白胡椒香氣，

彷彿回到了花蓮老家過年的美好時光…

每一口都勾起了我對家鄉味道的懷念，

這份簡單又美味的滋味，相當對味！！

透過一篇網路訪問，我看到了彭春妹背後動人的故事

也更能與當日造訪時她熱情招呼的模樣連結；

老闆梁文憶深愛著麻糬，這不僅是為了傳承阿婆的手藝，

更是出於一份純淨的心願：

「我期盼著看到阿婆笑容滿面，

只要大家都喜歡這份美食，我相信阿婆也會感到快樂。」

..............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FBhappycloud IG INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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