「彭春妹」這家店一直標記在我的 Google 地圖上已經很久了，
從它只是中原夜市的一個攤車，到如今擁有自己的店面；
過去，每次都是人潮湧動，但那一天我們運氣很好，
店裡沒有太多人，卻更能感受到老闆的熱情，
一種對待顧客的熱情，
一種對自家美食的自信與想要推廣的心情。
彭春妹麻糬
instagram：https://instagram.com/peng__tw?igshid=g2ce2bhaxqw1
電話：0901491509
地址：320桃園市中壢區中山東路二段170號之2號
營業時間：14:00–20:00
店休日：星期ㄧ、星期二、星期三
沒想到「彭春妹」的老闆是一位年輕女生，
卻如此專注於傳統的味道；
以前總是聽說，來到「彭春妹」會被飄散的米香氣所包圍，
但那天，我們卻被蘿蔔糕的香氣所吸引，
讓原本只是要來吃麻糬的我們多買了客家蘿蔔糕和肉鬆；
唔，這是一個藏有不少客家美味的小角落，
下次一定還會再來光顧的喔。
進入店內，我迫不及待地瀏覽了菜單上的各種口味，名稱簡潔明瞭，
不清楚的話，可以隨時詢問老闆；
老闆總是熱情地看著客人，若看見有人對菜單發呆，
也會主動介紹起來哦！
據說，經常光顧的顧客只需點選「鹹」或「甜」，
其他的則無需多言；老闆看我們是初次造訪的客人，
特別為我們介紹了一番。
「甜」的麻糬是原味麻糬上撒著由彰化9號花生自磨的花生粉，
一口下去，熟悉的傳統客家麻糬米香、花生香氣直衝心頭；
而「鹹」則搭配自製的肉鬆，
用米香突顯出肉鬆的鮮美滋味，據說也是一種傳統滋味，
不過，我還真的沒吃過，
加上當天已經吃過下午茶，所以就點了沒吃過的「鹹」。
原本想說點個擂茶來搭配麻糬，
但意外地發現，原來裡頭也藏有麻糬！
用自製的擂茶粉沖泡後，再加入麻糬和穀片，香濃可口，
吃了也相當有飽足感，
是店內少數可以乾濕兩吃的選擇；
唔，這...也是有些改良，
說真的，也是自己從未想過的吃法（笑）
本想說不要吃太多，沒想到還是吃得飽～飽～飽。
店內還有自己喜歡的客家點心「牛汶水」，
可惜今日吃不下，帶著幾樣未能入肚美食的遺憾，
提醒著自己下次還要再訪！
很好奇「彭春妹」是人名嗎？
上網查了一下後才知道原來是用老闆梁文憶的阿婆來命名的；
從中原夜市的攤車開始，後來在兩年多前租下了前身為藝品店的現址，
店內保留了原始的木製櫥櫃和桌椅，
讓人可以現場嚐到熱騰騰的麻糬，
也多了些吃客家甜點的「儀式感」；
不過，我發現仍不少客人預訂與外帶，
相信這裡已經培養出一群忠實的客群，
正如我們在吃過之後，也被收買了。
除了喜歡這裡的麻糬外，
在吃鹹口味時，意外發現搭配的肉鬆也好好吃，
跟熟悉的中壢名店「美華」有點像，
口感略乾、酥脆了點；
我們那日還買了兩包肉鬆回家，
一開始的時候，老闆還要我們等她一下，
她去秤秤看，份量是否足夠兩包.....
嗯，童叟無欺，誠意良心哦！！
造訪那日店內瀰漫著蘿蔔糕的香氣，令人垂涎欲滴.....
我問說，不知道今天還有沒有蘿蔔糕可買？
她說：「有」，不過要六點之後才會好，
於是我訂了一條蘿蔔糕，真的是六點後再回來拿哦！
來拿的時候，剛好遇到台北的朋友臨時來造訪，
我詢問是否還有多的兩條呢？
老闆說，只剩一條了，所以我就帶著兩條蘿蔔糕，
一條分享給了其中的一位朋友。
嗯，這是客家蘿蔔糕，跟港式蘿蔔糕不一樣，吃吃看囉
客家蘿蔔糕只加鹽跟白胡椒，
口味上其實不精采，但就是這麼的簡單美味（笑）
後來，我們在家煎了蘿蔔糕，
入口時嚐到了蘿蔔絲的鮮甜，伴隨著濃郁的白胡椒香氣，
彷彿回到了花蓮老家過年的美好時光…
每一口都勾起了我對家鄉味道的懷念，
這份簡單又美味的滋味，相當對味！！
透過一篇網路訪問，我看到了彭春妹背後動人的故事，
也更能與當日造訪時她熱情招呼的模樣連結；
老闆梁文憶深愛著麻糬，這不僅是為了傳承阿婆的手藝，
更是出於一份純淨的心願：
「我期盼著看到阿婆笑容滿面，
只要大家都喜歡這份美食，我相信阿婆也會感到快樂。」
..............................吃喝玩樂，沒有終點
快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，
按個讚，大家一起在全世界打卡