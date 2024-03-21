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嘉義火紅咖啡廳推薦

日式老屋原為印刷廠改建整修成為咖啡廳

屋內飄著咖啡香，草莓戚風看起來很誘人

蜂巢霜淇淋口感有層次，有脆脆餅乾吃到最後還有海綿蛋糕體

晚上還有開放體驗印刷預約喔

【HERMIT & Co.】

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點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

HERMIT & Co.介紹

當我走進成仁街，越靠近咖啡廳越有熟悉的感覺

原來我們之前就有一面之緣，因為這間之前前身也是個甜點店

只是現在換不同店家經營了，這角落的日式老屋超熟悉

HERMIT & Co.環境

整修過後的日式老屋，從外觀看反而更刷新了

這間老屋最早就是印刷廠，在屋內還有特別保留著招牌和器械

室內整修過後，改掉過去沙發的座椅，改為高腳椅

所以如果要前來的朋友，有攜帶長輩或小朋友就可能要考慮一下喔

現場飄著咖啡香，小小吧台沖泡著咖啡以及霜淇淋

目前甜點的部分比較單純就是提供一個戚風蛋糕和霜淇淋

其他有茶品和咖啡

HERMIT & Co.預約方式

目前咖啡廳並沒有開放預約或訂位，都是要現場候位

白天咖啡廳結束之後，晚上有在承辦印刷體驗活動

反而可以從IG預約印刷體驗喔

IG：https://www.instagram.com/hermit_and_co

HERMIT & Co.菜單

菜單在這，現場的菜單更有感覺一些

就好像用草紙製作然後有印刷印上去一樣

HERMIT & Co.餐點介紹

【草莓山焙茶鮮奶油戚風：260元】

四吋的戚風蛋糕，外層裹上了鮮奶油，上方用草莓裝飾著

光是外觀就很得女生的喜歡

鮮奶油外層內有著小山園焙茶的戚風蛋糕體

非常的蓬鬆，吃到內層還有隱藏著猶如岩漿的焙茶草莓醬

帶一點點酸味，綜合整體的口感

【蜂巢脆餅霜淇淋：160元】

霜淇淋本身是帶有海鹽味的焦糖霜淇淋

穿插著蜂巢脆餅，因為焦糖霜淇淋帶著鹹味所以吃起來較不容易膩口

而蜂巢脆餅則是脆脆像餅乾，甜味就相對於比較高

會有驚洗驚艷的程度

霜淇淋吃到最後，最底層還有藏著香草戚風蛋糕

再加上本身底部就有一層手工花殼餅乾

所以口感上滿有層次感

【橙花紅茶：220元】

不只有單品咖啡，如果不喝咖啡的人也可以選擇茶品

而且茶具滿漂亮的

橙花帶著微微的果酸和香氣，滿清爽的

HERMIT & Co.評價

嘉義市區的老屋甜點店密集度真的挺高

當然疫情過後似乎洗過一次牌

不管是換團隊經營或者是歇業，但這些老屋就是佇立在原處

保留著老屋精神，重新營業，甜點上口味算是標準一般

冰淇淋算是滿推薦的，層次滿多

如果有來嘉義不妨來現場吃吃看，推薦給大家

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HERMIT & Co.資訊

IG：https://www.instagram.com/hermit_and_co

營業時間：11:00~18:00(週四公休)

地址：嘉義市東區成仁街209號

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交通資訊

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