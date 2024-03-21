永春捷運站美食-暖窩咖啡信義永春店─信義區下午茶，藏身巷弄裡的銅板價精品咖啡，百元手作輕食、手沖，大推層層堆疊400次方厚拿鐵、貓王三明治│附菜單，信義區甜點、信義區咖啡廳推薦、信義區銅板美食+1

目錄索引

1. 關於暖窩咖啡信義永春店

2. 暖窩咖啡信義永春店環境開箱

2.1 交通指引│暖窩咖啡信義永春店

2.2 暖窩咖啡信義永春店咖啡展售區

2.3 暖窩咖啡信義永春店用餐空間

3. 暖窩咖啡信義永春店餐點分享

3.1 人氣TOP1│貓王三明治套餐

3.1.1 套餐飲品│手沖拿鐵

3.2 人氣TOP2│400次方厚拿鐵

4. 消費資訊

4.1 暖窩咖啡信義永春店餐點評價

4.2 暖窩咖啡信義永春店菜單

5. 永春捷運站美食相關資訊

5.1 分店資訊

關於暖窩咖啡信義永春店

「永春捷運站美食」

「信義區下午茶 x 信義區甜點」

「信義區咖啡廳推薦 x 信義區銅板美食」

暖窩咖啡信義永春店在哪裡？

暖窩咖啡信義永春店位於台北市信義區忠孝東路五段423巷50號1樓，近永春捷運站、五分埔商圈、松山火車站，附近有火車站、捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

暖窩咖啡信義永春店環境 / 餐點特色

「自家烘焙咖啡」

「百元手做輕食 x 手沖咖啡」

「咖啡用品 x 咖啡系列零食」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-永春捷運站 (1號出口，走路3分鐘)、火車-松山火車站 (走路10分鐘)、公車-雙永國小站 (走路4分鐘)、捷運永春站(忠孝，走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (虎林街82巷)

汽車：新舞台停車場 (走路3分鐘)

暖窩咖啡信義永春店環境開箱

交通指引│暖窩咖啡信義永春店

永春捷運站1號出口 / 松山火車站 / 雙永國小站 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

台北出差日，下午3點多提早結束當日工作安排，搜尋附近的銅板咖啡廳，注意到這家藏身在五分埔商圈、松山火車站附近的隱藏版溫度咖啡廳─暖窩咖啡信義永春店。

從出差地點附近的捷運站搭乘捷運到永春捷運站下車後，從1號出口走路3分鐘即抵達位於台北市信義區忠孝東路五段423巷50號1樓的暖窩咖啡信義永春店；搭乘公車可在雙永國小站、捷運永春站下車；騎乘機車可在附近的機車停車格停放；開車可停放於咖啡廳距離不遠的新舞台停車場，搭乘大眾運輸、騎車、開車前往都蠻方便的。

咖啡廳門口

暖窩咖啡信義永春店門口有擺放寫上不定期推出的「優惠資訊」，方便路過的朋友們參考。

放大版菜單

貼心設置放大版菜單，方便路過的朋友們參考咖啡廳有販售的飲品、餐點品項。

優惠資訊

每天一早的元氣來源，一杯咖啡。

超寵粉的暖窩咖啡信義永春店，推出指定咖啡飲品買一送一的優惠活動，讓喜愛咖啡的朋友們，可以更實惠的價格Get一杯注入滿滿用心製作的溫度咖啡。

付款方式

在暖窩咖啡信義永春店消費，可使用：現金、LinePay、悠遊付等方式付款。

現點現做 / 虹吸式咖啡

精準控制每一杯咖啡的溫度、壓力、比例與時間，讓每一次沖煮完成的虹吸式咖啡均可完美呈現每一支咖啡豆的最佳風味。

暖窩咖啡信義永春店咖啡展售區

自家烘焙咖啡豆展售區

咖啡掛耳包展售區

咖啡禮盒展示品

咖啡爆米花

咖啡器具展售區

暖窩咖啡信義永春店用餐空間

半戶外用餐區

溫度咖啡廳設有半戶外式用餐區、室內用餐空間。

吧檯座位區

很適合一個人走進來的溫度咖啡廳，放鬆地享受營造的溫馨感。

自家烘焙咖啡豆 / 資訊簡介

桌面上放著5支暖窩咖啡的自家烘焙咖啡豆，有附上咖啡豆產地、咖啡風味等資訊可參考。

咖啡豆處理法展示

三個瓶子分別裝有，以水洗、蜜處理、日曬等咖啡豆處理法的咖啡豆樣貌。

2人桌

吧檯座位區後方，放置兩張桌椅，共有4個座位。

室內用餐空間最多可供9個人同時用餐、喝咖啡。

設計款咖啡杯

茶水自助區

每日咖啡試飲

暖窩咖啡信義永春店餐點分享

這餐點了：

貓王三明治套餐

搭配：手沖拿鐵

400次方厚拿鐵

人氣TOP1│貓王三明治套餐

貓王三明治套餐 180元

現點現做的百元輕食，由現點現烤軟Q有嚼勁的鬆軟麵包體為主體，夾入培根、起司、花生等食材。

一口咬下富嚼感的麵包，細嚐帶有濃郁堅果香氣的花生醬、鹹香培根、獨特奶香起司，層層堆疊的豐富口感，搭配拿鐵享用蠻不錯的。

套餐飲品│手沖拿鐵

手沖拿鐵 20元 (搭配套餐可折抵90元，單點110元)

手沖拿鐵，由一杯現點現沖的手沖咖啡 + 一杯醇香鮮奶組成。

可以先嚐嚐手沖咖啡的原始風味，再加入鮮奶增加層次感。

人氣TOP2│400次方厚拿鐵

400次方厚拿鐵 100元

當自家烘焙咖啡豆，遇上費工打製的雲朵般綿密奶泡，Get一杯絕美漸層400次方厚拿鐵。

第一口先就口直接開喝，嚐嚐較明顯的獨特咖啡香 → 攪拌均勻，嚐嚐與奶泡完美結合後更加滑順的口感、更加豐富的風味層次。

消費資訊

用餐日期：2024/03月

付款方式：現金、LinePay

暖窩咖啡信義永春店餐點評價

永春捷運站美食，走進距離松山火車站、五分埔商圈不遠的巷弄咖啡廳─暖窩咖啡信義永春店，吃個下午茶幫自己充電。

在小巧溫馨的空間裡，放鬆地享用這餐點的貓王三明治套餐、400次方厚拿鐵，享受被咖啡香氣環繞、注入滿滿用心製作輕食、飲品，美好滋味所帶來的療癒感，先加入信義區下午茶口袋，之後有到附近走走會想再來。 ​​​​​​​

暖窩咖啡信義永春店菜單

永春捷運站美食-暖窩咖啡信義永春店菜單 (攝於2024/03月)

永春捷運站美食-暖窩咖啡信義永春店菜單 (攝於2024/03月)

永春捷運站美食-暖窩咖啡信義永春店菜單 (攝於2024/03月)

永春捷運站美食相關資訊

暖窩咖啡信義永春店

設施：洗手間

類型：永春捷運站美食 / 信義區下午茶 / 信義區甜點 / 信義區咖啡廳推薦 / 信義區銅板美食

⏰ 營業時間

每天 10：30~18：30

📍 地址：台北市信義區忠孝東路五段423巷50號1樓

📞 電話：02-2761-0052



檢視較大的地圖

分店資訊

暖窩咖啡內湖總店

⏰ 營業時間

一~五 13:00 - 18:30

六、日 10:30 - 18:30

📍 地址：台北市內湖區內湖路3段64號1樓

📞 電話：02-2796-5712

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