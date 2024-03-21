鶯歌美食推薦/鶯歌大媽牛肉麵開直營分店啦!鶯歌美食廣場必吃美食【大媽牛肉麵建國店】套餐附3道開胃小菜/紅燒牛肉麵/紅燒番茄牛肉麵人氣紅不讓(食記附~大媽牛肉麵菜單)

朋友極力推薦飄香超過20年(鶯歌在地人)從小吃到大麵食(大媽牛肉麵)總店後來搬到文化路一賣就是10多年

去年(2023年底)

大媽女婿在鶯歌公有市場2樓(鶯歌美食廣場)展店

開了鶯歌大媽牛肉麵建國店(二店)直營分店!

全天營業~無午休! 離峰時段想吃隨時有!餐食每日新鮮備餐，若提早賣完會提早打烊

鶯歌大媽牛肉麵建國店

電話:02-2678-0221

營業時間:11:00~20:00(週一公休)

店址:新北市鶯歌區建國路108號2樓(21號攤)

無粉專! 若臨時公休會在( 鶯歌美食廣場粉專 或google地圖商家資訊欄做公告) 享食前~建議您先查看(今日)是否有營業!!

原文網址 鶯歌美食推薦/【大媽牛肉麵建國店】套餐附3道開胃小菜/紅燒牛肉麵/紅燒番茄牛肉麵人氣紅不讓(大媽牛肉麵菜單)鶯歌美食廣場美食

鶯歌公有市場 離鶯歌火車站(前站)步行約200m-3分鐘路程

二樓(鶯歌美食廣場)是許多在地人及遊客來鶯歌旅遊用餐好所在!有無障礙坡道與電梯(行動不變/身障者/年長長軰)用餐很ok! 空間寛敞有冷氣可吹

(21號攤)鶯歌大媽牛肉麵建國店在美食廣場內有自己專屬的內用座位

(內用禁帶外食)若店內座位滿座或者您同行親友想吃別攤美食!

您不一定要坐店內位子。可以隨機找尋(美食廣場內)公共用餐座位區，點餐時櫃檯人員會給您一個(取餐叫號機)等~震動時再到櫃台取餐即可

鶯歌大媽牛肉麵-建國店 賣的餐食與總店略有不同！

(文化路/總店)賣的餛飩系列與滷肉飯(建國店~ 沒有賣)

但...新開幕的建國店(二店)多了目前總店吃不到的『紅燒蕃茄牛肉麵/雪菜肉絲麵與酢醬麵套餐』

而且這裡竟然加碼推出(麵食類)ABC套餐

對常常一人外食小紫而言！點套餐可吃到多道招牌小菜與飲品真的蠻划算的!

(文化路)大媽牛肉麵總店(有午休時段)

二店這裡(中午沒休息)從早賣到晚~老饕、新客用餐更方便!

大媽牛肉麵建國店MENU

2024-3月拍攝。避免日後菜單內容或價格更新(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準!

注意事項

麵食類 點餐時您若沒指定麵食種類 !一律使用『中式拉麵』出餐 。

若您想吃 冬粉 或 陽春麵 (點餐時)記得先告知、結完帳就無法做更換了喔!

不加蔥花、青菜、油蔥等...記得在(結帳前)告知櫃檯點餐人員

除了付現金也可台灣Pay行動支付

想外帶可掃(下圖)QR碼線上點餐、先預約訂餐、再到店自取(免等待)

大媽的(單點)小菜口味選擇挺多的

每道看起來都好可口誘人

但~如同剛剛小紫所提『自己一人外食』是小紫日常

(單點)小菜類售價每份20~40元

(內用)點太多怕傷荷包+吃不完! 點一道又覺得其它小菜看起來也好好吃(會想多點幾樣) 所以(強烈推薦)一人用餐直接『點套餐』就對了

(下圖)大媽牛肉麵專屬『內用座位區』禁帶其它攤位餐食、飲料(入內用餐)

若同行親友想吃別攤美食(您可以直接找店外)

(下圖)美食廣場內公共用餐座位(享食)

店內有兒童餐椅、牆上有抽取式面紙

餐具~內用區自取

之前就有聽朋友說(內用)大媽牛肉麵

佐醬區除了酸菜無限供應，還有多款辣油可增添麵食、小菜香氣

白醋、醬油、胡椒粉、牙韱也都放在佐醬區

(下圖)一旁客人點的 紅燒二寶麵B套餐 附3種小菜+25元飲料(可樂/雪碧/黑松沙士)3選1

二寶麵可同時吃到滷牛筋+滷牛肋~兩種招牌肉食、肉量看起來好多

二店(建國店)限定套餐組合 (大媽牛肉麵總店)沒有 下圖這些套餐選項喔!

這是老闆專為(美食廣場)饕客設計的優惠套餐

我有看到網友分享(炸醬麵套餐)燙青菜很大一盤且貢丸湯有6顆丸子捏! 下回我也想點嚐鮮！

註: 小紫沒吃過文化路總店~常聽朋友推薦一直沒機會去吃(無法比較兩間店舖餐食之差異)

2月看到(鶯歌美食廣場)竟然開了二店專程來嚐鮮(遇臨時店休~建國店又沒粉專可公告/噗空一次)so現在若店家臨時排休會在( 精鶯美饌-鶯歌美食廣場粉專 )公告囉!

噗空不放棄!隔沒幾天我又專程騎車來朝聖啦!

紅燒牛肉麵 $130元+60元升級A套餐(附~涼拌小黃瓜+韓式泡菜+涼拌川耳)

食量大？點餐時所有『麵類』+20元可升級大碗！

一碗裡頭有5塊紅燒牛肋條

小紫覺得這價格我寧可騎遠一點來吃(大媽牛肉麵)捨棄連鎖品牌(三商巧福) 因為『大媽』勝出

點任一款麵類 均可加價升級套餐

店家套餐小菜(固定搭配以下3種) 無法更換其它小菜!

套餐小菜份量大約『單點小菜的1/2量』

對單人用餐的我而言~花60元就可吃到3種好吃小菜，不用花30~40元單點且免擔心吃不完浪費(很可以)很划算

牛肉麵麵條選用中式拉麵 口感QQ的(不軟爛)我喜歡

若您喜歡傳統麵食口感(點餐時)也可改選陽春麵或冬粉

紅燒湯頭出餐時色澤並沒有很深，看似清淡、入口濃香

(您吃辣嗎？) 嗜辣者~記得到自助佐醬區+辣牛油(湯頭韻味)立馬up UP 提升更香更濃郁

每塊紅燒牛肋條都挺大塊的捏!

有自己滷過牛肋條煮婦煮夫們應該知道、滷牛肋時肉會縮so成品能像(下圖)這樣厚這麼大塊(代表)老闆在滷製時每塊牛肋條都是切大大塊的下鍋滷

自助佐醬區 辣牛油(會辣喔) 請酌量取用

覺得辣度可接受或想增加辣度時再續加(勿一次拿太多造成浪費)

除了辣牛油! 另外還有辣油、辣椒醬、生辣椒醬油、手炒酸菜可取用

酸菜脆香 不會死鹹也不會太酸!

先喝了幾口原味(紅燒牛肉湯頭)接著趁熱將酸菜與辣牛油(全部)梭哈加到紅燒牛肉麵裡頭

加了辣牛油的紅燒牛肉湯(真的會辣) 辣度很順口且更香更好喝

滷牛肋口感軟嫩很好咬食又入味

套餐小菜(份量)大約是單點小菜的1/2量

涼拌小黃瓜 帶著蒜末香氣(不是客家小菜那種加醋調味的涼拌黃瓜)脆口不會酸!剛剛好是我愛吃的"台式"蒜味帶香油香氣開胃小菜味蕾、青脆爽口、鹹甜度嘟嘟好

涼拌川耳 據說:這是來大媽吃牛肉麵(必點)小菜喔!

不吃香菜的話! 點餐時記得先告知！因為這道會+香菜

第一次吃到+花生米涼拌木耳

小朵川耳口感比大朵木耳Q脆! 吃在嘴裡有薑絲及微微酸(白醋)醋酸香搭著花生米吃多了堅果香很涮嘴

韓式泡菜 外觀紅通通、其實辣度不會很辣

風味比較像(台式風味~韓式泡菜作法) 脆口多汁、不會酸，也不會有正統韓式泡菜那種醱酵後酸V感!

總之~我覺得今天點食的3種小菜、剛好都是我愛吃的味道和口感! 下次再來會想再點食

內用單點飲品有: 自製酸梅湯/梨山冷泡茶/黑松沙士/可樂/雪碧

點麵食加價升級B套餐或C套餐都會附飲料

自製酸梅湯 單點一瓶$35元

入口酸V尾韻回甘~很古早味非常解膩! 萬一吃牛肉麵(辣牛油)加太多~還可以解辣喔!

隔壁桌一位年輕媽咪載剛放學兒子來這兒吃午餐

點了一碗大碗紅燒番茄牛肉麵 $150元+20元

看起來也很讚、湯頭有吸引我(下回)回訪再來點吃看看

自費心得: 鶯歌大媽牛肉麵賣的餐食真的都很到味又可口! (無雷) 很多鶯歌在地人說: 幾乎每週至少吃一次(我相信)因為我也超想再騎車去鶯歌回味捏!

美食廣場內『好吃甜點』芙琳卡~草芋瀑布優惠價99元、滷豆干很入味

食記 【芙琳卡-鶯歌店】6顆草莓(草芋瀑布)蒙布朗包夾多層次豐富內餡還可吃到草莓鮮奶麻糬喔!滷味也好吃

美食廣場內每週五六日限定『88元超派雞排套餐』

食記 【英姐麵疙瘩】超派雞排炒飯套餐只要88元!人氣美食限定好吃雞排炒飯(MENU)

::繼續閱讀::

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

更多『 鶯歌美食 』吃吃喝喝

更多『三峽美食』吃吃喝喝

新北市『旅遊景點』趴趴GO

鶯歌美食/賣超過50年在地人推薦必吃排隊冷食滷味【林鴻鈞滷味】加辣最對味!攤位舊舊暗暗購買人氣依然紅不讓!假日人超多排隊滷味(食記有菜單)

新北免費親子景點【鶯歌永吉公園】3區兒童遊戲場/一年四季皆有花可賞/尤其是櫻花與炮仗花好美呀(停車場&遊記詳細圖文)

新北親子公園/免費賞花景點【鶯歌永吉公園】這裡的夜櫻與炮仗花好好拍~有3座兒童遊戲場免費玩

每個人對鶯歌美食廣場美食喜好味覺不盡相同。2024-2/22食記心得僅供參考；餐食內容成份、售價會隨時間變遷有所更動；請依店家公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤 。您的支持是我繼續寫文分享的動力，一起趴趴走找尋下一站美食景點Go