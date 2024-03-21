好久沒有吃燒肉吃到飽了，這間HOME燒肉在河南路上，對我們來說真的很近~

來HOME燒肉打頭陣的是我老媽跟二弟，他們倆個都是好評一致推薦，

正好，今天在燒肉店拍攝文章要用的照片，所以就決定吃了~

店內有浴衣可以借穿拍照喔~

HOME燒肉 台中 菜單

不得不讚賞HOME燒肉，$599這個價位是全時段皆可消費，真的是太便宜了!

這點就不像寸土寸金的北部，$599價位必須是平日才可以消費，

假日就必須以$799的價位消費!

HOME燒肉店內環境

HOME燒肉是火烤兩吃，$599就能吃到火烤兩吃吃到飽，真的是太棒了!

在台中，一律都是QR Code點餐

對~保持安全社交距離，減少工作人員的工作量~

只要消費$599價位就可以吃到哈根達斯，真的太佛心了~

喔對，如果要喝啤酒，就要消費$799的價位喔~

除了基本盤之外，其他肉類都一起上來了~

店員說所有未調味的肉類，都要加香油跟醬油稍微醃一下會更好吃喔~

烤肉當然就是我老媽的拿手領域啦~

老媽每次只要分門別類烤肉，

不管事視覺感官上，還是吃起來的口感上，真的都超棒!

凱薩沙拉，吃肉去油解膩神隊友，真心推薦必點!

豬肉丼飯，我媽跟二弟超級推薦!

豬肉片超級柔軟，又有炭香味，真的超好吃~

牛肉蓋飯當然也不錯，但二弟跟我媽更愛豬肉丼飯

$599價位當然也有海鮮，我老媽是個蝦子刺客

所以我撥了兩盤這樣的蝦子給我媽吃~

最後的點心時間，會有桌邊服務，

把網子換新之後，就會幫客人們烤麻糬，我們真的超愛吃烤麻糬

小姊姊真的手腳非常俐落，麻糬好快就澎起來了~

沾上滿滿的花生粉和煉乳之後捲起來，就是HOME燒肉牌的日式花生麻糬喔~

我覺得吃起來很像麻荖，口感太Q了~

整體來說，HOME燒肉真的是太超值了!

一吃就愛上的平價吃到飽，而且吃飯地點很近，

直接頒發滿分五顆星給HOME燒肉!

HOME燒肉是Ocard合作店家喔~

加入會員集點可以換食物，當月壽星也享有打折優惠喔~

※請記得，一定要先訂位※

HOME燒肉-逢甲店

地址： 407台中市西屯區河南路二段256號

營業時間： 中午12:00-凌晨2:00

電話：04 2700 3689

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