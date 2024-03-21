築間幸福鍋物 台中中科店 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

築間開幕後，因為國安一路這家店有提供火烤兩吃，開幕後一個月依舊很難訂位

門口的這個空間跟市政店一樣適合排隊，哈

裏頭的裝飾，很有簡約日式風格

空間上來說，火烤兩吃的桌子中間放下烤盤，4週則是火鍋的電磁爐

店本身屬長型架構，但空間色調與擺設很讓人舒服

自助吧有咖啡、飲料、冰沙，厲害的是還有氮氣奶茶，冰淇淋機

飲料不僅品項多，口味也很新

除了有霜淇淋機以外，一次提供了三家不同的冰淇淋我也是很驚訝

沙拉吧數量很多，補的速度也算很快

朋友最愛他加的蛋餃，我卻最愛花枝漿。花枝漿當然是一個超受歡迎的選項！常常都被挖空

我只有標註完餃類，其實蔬菜的多樣化業是一絕

菜單：

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菜色 ：

從胡椒豬肚雞這個鍋底上市後我就很愛，但築間的版本有兩種，一個是清湯，另一種則是再加100 的有料版！今天是有料版的豬肚雞

不僅有豬肚還有豬排骨

湯頭清香帶白，喝起來清爽醇厚又帶點辣度

最近新開發的口味，九州蒜香豚骨，豚骨湯底比想像中的清澈，喝起來是大骨湯的味道但這款也很適合涮肉，推薦選肉類的人，涮起來自帶濃醇香感！

自取的自助吧蔬菜，每次我都夾好幾個花枝漿

花枝漿，好吃在新鮮，還保留了花枝的口感，一入口就感覺到他的鮮甜與小塊花枝在嘴裡跳舞的Q彈

胡椒豬肚雞呀，可以跟雞肉搭非常合理，但也跟小羔羊搭！胡椒湯真的是羊肉好朋友！

這次的築間主食也更有料了，雙拼雞排+鯛魚...好飽

最後收尾來個冰淇淋

這是另一次去的傑作，我的心得是Niseko>Meji>Mingo，三個最推Niseko 因為最為香氣濃郁。

第三名的mingo 有些口味會像水果沙冰跟冰淇淋口感之間，像上圖中。但他排第三的主要原因是他比較"甜"

飲料區選項不少，而我最想推薦的是這台紅花茶傳是有氮氣的飲料，就像氮氣咖啡有醇香但沒有奶味，我覺得紅茶更為絲滑，很特別

想喝經典雀巢檸檬茶，有

想喝咖啡，有

想喝沖泡飲品，有

國安店這家的自助吧強大，難怪那麼多人排隊來吃！

我第一次看到這款野菜果物，感覺就很波蜜果菜汁。另外這是自己DIY 的手工霜淇淋機，口味有哈密瓜我驚訝了！

後話：

我每次進來吃築間都很忐忑，因為大家都很喜歡他但我遇到總是覺得有些小缺點，兩次進國安店也遇到了，從頭到尾沒來加湯的工作人員，招手還不來，加湯車自動去別桌，第一次又讓我氣到了。吃到最後來收垃圾的服務生，才問我要不要加湯都快燒乾了，我就說喔我剛剛有跟另一個服務生講了2次但她都沒有回來。因為我已經要離開了就不用再加了...我覺得她應該尷尬到腳趾可以摳出天花板吧！

第二次到築間是跟朋友有約，然後從頭到尾都有受到服務生詢問加湯跟收垃圾跟第一次是天差地別，不過人員不太相同，不知道是否為不同班別，害我有點疑問是單人吃飯受到了歧視還是人的問題！第二次用餐很愉快加上意外開發好涮肉的豚骨湯！我整個就很開心！

築間幸福鍋物 台中中科店

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 多重的湯底加上多拚的主食，讓料理變化更加豐富，單價對應起來就不算高。空間寬敞舒適、自助吧優秀，飲料、蔬菜都很多樣化。不特別推火烤兩吃是因為自助吧的東西主要火鍋相關，所以火烤的食物就是以單點肉類為主，會覺得選項比較單一。

營業時間：週一~週日11:00~04:00（定休：無，不定休請洽詢店家)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=61551942765687

官網： https://www.jhujian.com.tw/tw

電話：0424621133

地址：407台中市西屯區國安一路8號



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