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上野烤肉飯-臺中精誠店新開幕!!

桃園中壢人氣滿滿的平價烤肉便當- 上野烤肉飯 ，這陣子在臺中精誠路上開新門市啦，一到中午用餐時間就滿滿的排隊人潮和預訂電話，還好當天我提早前往不然也要跟著排隊等候。

環境介紹

店內空間劃分清楚，左邊包含櫃檯點餐、盛裝便當以及烤肉台的半開放區域；右邊則是有免費配料湯品、飲料的自助區等；不過走道偏窄要小心，不僅會有很多客人在此盛湯裝飲料，也會有店家出菜。

店家有規劃 小型內用區 ，大面積的窗戶可以讓光線透入使環境更加亮堂；有提供垃圾、回收、廚餘桶讓大家自行餐後整潔。

店家特色

店內招牌烤肉飯的肉片都有裹上自家獨門醬汁，經由大火燒烤而將醬汁精華完美注入肉裡，表層刷上焦糖般的色澤且不斷飄出陣陣香氣，無論是視覺還是嗅覺都被深深吸引!

檯面上擺一排超大鍋的便當配菜，由後台廚房當日現炒出爐，菜色非常豐富多變且看得出葉菜都很新鮮翠綠不枯黃。

店家動作很有效率，切肉跟盛裝的手都沒有停下來，雖然當天一中午就大排長龍跟滿滿訂單，但其實出餐等候時間都在合理範圍。

佛心自助區|不怕你吃的滿料丸子湯

上野真的佛心，居然準備整鍋料比湯多的丸子豬血湯讓客人免費品嚐，而且是無限自取(盛裝還是要以吃的完為主，以免浪費~)；另外也有提供傳統風味的紅茶解解便當的鹹膩；如果敢吃辣的真的別錯過開胃又下飯的辣菜脯!

菜單MENU

便當品項蠻多的，有烤物、油炸還有黑胡椒系列，可以單點主菜跟白飯；價位就$100出頭，以便當類來說其實算中等價。

我個人覺得便當份量真的很對得起價位，每道菜真的是死命夾進便當盒裡，甚至看不到便當分隔欄XD；這份量真的會吃很飽，小鳥胃甚至可以兩人共享。

餐點介紹

這次點了三款便當品項，個別體驗看看不同肉品與料理方式的滋味。

#烤雞腿飯 $105 /雞肉/烤類

雞腿熟度烤得恰到好處，剖面可以看出中心近骨頭部分都沒有血色；在雞肉完全熟透的情況下雞皮仍保持無烤焦的完美狀態。

#香酥雞排飯 $105 /雞肉/炸類

外層裹了非常薄的粉，不會蓋過雞排原始的風味；雞肉厚實不會乾柴，而且瀝油處理到位，吃起來不會覺得油膩；雖然店家是以烤物為招牌，但其實我覺得油炸類主餐的美味程度也不輸給烤物~~

#烤鯖魚飯 $105 /鯖魚/烤類

想要較清爽的主餐，鯖魚是你的好選擇！鯖魚外皮烤到微酥，跟魚肉之間的油汁完美保留，致使口感依舊鮮嫩；沒有額外刷醬單純品嘗魚肉的鮮美。

整體用餐的感受很好，光免費提供的滿料湯品、紅茶跟辣菜脯就已經大大拉高了CP值，即使作為店家的配角也都用心呈現不敷衍；便當配菜給的很大方真的會吃很飽，如果時間沒有很趕的人建議可在內用區現場享受熱騰騰的便當，而且吃飽喝足後不需帶走任何垃圾廚餘。

🔍店家資訊

【上野烤肉飯-台中精誠店】

營業時間

☞︎10:30–13:30；16:30–19:30 (週日休)

電話

☞︎ 04 2310 5889

地址

☞ 台中市西區精誠路134號

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