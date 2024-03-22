這次使用北北基桃卡，最值得推薦的就是袖珍博物館，讓你一次欣賞來自世界各地藝術家的袖珍作品，模擬度超高，彷佛所歷其境，走入真實的情境裡，沒辦法環遊世界，就來袖珍博物館縮小版的環遊世界，帶你走遍世界各地，穿越十六世紀德國宮廷貴族、進入童話故事裡，不管是羅馬帝國、義大利威尼斯、英國白金漢宮、玫瑰豪宅等都可以一探究竟，裡面有最迷你、最巨大、最華麗、最可愛、最受歡迎、最具代表的袖珍之最，維紗維肖模仿得精細巧妙，逼真傳神，非常值得一遊。

袖珍博物館於1997/3/28成立，至今快27年了，為亞洲首座袖珍藝術主題博物館。裡面包羅萬象，目前展出約兩百餘件作品。

門票250元，6歲以下免費，對面高架橋下可以停車，非常方便

推開門，跟我一起進入袖珍博物館探索之旅～影片分享

主要作品娃娃屋、夢幻屋盒， 以及趣味創意等主題作品。充滿異國風情，每個作品都做的非常精緻細工，讓人感到不可思議，得獎作品為英國白金漢宮、玫瑰豪宅列為必看。

實物12比1縮小比例製作，取材都仿自真實物品，縮小版真實世界。影片分享

每間房都設計的維紗維肖，模仿得精細巧妙，逼真傳神，讓人嘆為觀止。

童話故事裡的白雪公主都有。

連小朋友都看的目不轉睛，愛不釋手。

彷佛進入袖珍奇幻世界之旅。

館內必看：鏡殿：共用了357面鏡子，超美的～

真是令人驚嘆的微型藝術作品～影片分享

照片遠遠不及現場的美，留待您親自體驗～

出口處有袖珍紀念品及輕食吧台可以休憩參觀。影片分享

北北基好玩卡必搭：美麗華摩天輪透明車廂

可惜只有二台，想搭必須要有心理準備等待～

整台車廂都是透明的，連地板、椅子都是透明的，超酷的～影片分享

非常驚險又好玩，車廂內有冷氣非常舒服。

哇！下面變縮小版美麗華，這裡的景觀超美的～可惜當天天氣不好，想必在藍天白雲下美極了～

美麗華摩天樓透明車廂最高點，影片分享

搭乘地點在台北美麗華五樓，平日一般票 150元/人，優待票120元/人；假日 一般票 200元/人，優待票150元/人

來回一趟約15-20分鐘。

北北基桃卡2日遊650元，全新升級的北北基桃景點暢遊卡28加入桃園8個景點，使用如下：

效期內憑卡可參觀各免費景點(共28個)一次

基隆市 (2)：國立海洋科技博物館/和平島公園

臺北市 (11)：美麗華百樂園摩天輪/貓空纜車/台北市立動物園/袖珍博物館/台北市立美術館/台北當代藝術館/士林官邸正館/天文科學教育館/臺灣科學教育館/兒童新樂園/北投文物館

新北市 (9)：野柳地質公園/淡水情人塔/朱銘美術館/林本源園邸/淡水古蹟博物館/十三行博物館/齊柏林空間/黃金博物館/波麗士天燈館

桃園市 (6)：大溪老茶廠(原價150元)/富田花園農場(原價200元)/橫山書法藝術館(原價100元)/臺灣客家茶文化館(原價160元)/埔心牧場(原價300元)/手信霧隱城(原價200元)

單就桃園新加入的8個景點，超過30處景點門票優惠。

建議行程如下：

台北：兒童新樂園-科教館-天文館-美麗華摩天輪-袖珍博物館-兒童動物園-貓空纜車

桃園：埔心牧場-手信霧影城-台灣客家文化館-富田花園農場-大溪老茶廠

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袖珍博物館：台北市中山區建國北路一段96號B1；營業時間：10:00-18：00（周一公休）

美麗華百樂園摩天輪：台北市中山區敬業三路20號5樓；營業時間：11:00-22：00

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