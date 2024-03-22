越哉 Viet Chay 越南素料理 Xin chào【你好!】日前發出通報 台中即將出現”越菜餐廳-素食料理” ，打造 法式X越南 慵懶素食美食，值得一探!

短影片低調有理

Viet Chay 越哉 越南素料理

一個人沒問題，人多點餐是最歡樂，本次由PAPA本人決定餐單，大貓先生這回無法阻止，當他現身時…我貼心的連飲料都點好了開放誇獎。歡迎根據以下餐點做為參考指標 XD

越哉－越南素料理/口味/價格 請看 !! ▼唯一結論 :好吃的程度，讓人想追加打包▼

越哉在哪裡!!

台中精誠五街上 ( 將進酒-素燒烤殿) 華麗的退場，馬上交棒給 越哉Viet Chay，有附設停車位，整體空間維持不變灰黑色系配色－格雷色系啊！!提醒這邊很多巷道是單行道 進出記得注意一下!!

空間環境

一、二樓座位區，桌間維持著一定的桌距。展現原本建築質感，而桌上斗笠貨真價實來自越南 ，單單一頂帽子就點出了這家店餐點”特色”， 簡約系-越南素料理餐廳，沉浸於優雅時尚！

這帽子是真的…我偷偷拿下來看又默默地放回去

走上二樓，置物籃就在座位旁，整棟建築採光極好大片的玻璃設計，餐具自取（二樓樓梯口旁）

點餐用手機掃桌上QR碼就能進入點餐模式，餐後結帳囉，我就愛這樣的空間質感，讓人舒心

掃描點餐吧！（有照片可以參考）

越南-素料理登場

開胃菜，越式經典小吃，炒菜，下飯好料，什麼都想點是正常現象！無人阻止PAPA狀態下就點上開胃菜 湯品，經典越南小吃與我沒吃過的。

｜香蕉花沙拉 (季節限定)

一端上桌就聞到香蕉獨特香味，但裡面沒香蕉用的是香蕉花，白色口感應該是炸米餅之類!，這裡沙拉醬汁酸甜中帶著類似花生香氣(請想像-青木瓜沙拉的那種清爽感)，香草薄荷葉不小心就咬進去，帶出淡淡檸檬香氣。

直接吃就很好吃的，加上酥脆餅乾超美味的

｜越南生春捲

半透明米紙透著綠色系餡料，萵苣葉－Ｎ種蔬菜與香菜，沾醬則是酸甜酸甜辣我猜有花生／檸檬汁之類與些微微辣感。PA很愛吃香菜，再多也可以，醬汁增添層次超加分。

來個剖面秀，各種絲唯一確定的有紅蘿蔔白蘿蔔絲等等，遇上炎熱氣候這個來一份立馬開胃。

｜越南麵包(原味)

越南麵包這裡有兩種風味→ 原味or 泡菜！當天ＰＡ點的是原味這裡的越南麵包完全走鬆軟路線，多種生菜包例如萵苣，小黃瓜，菇類等！有醬汁淋在裡面是鹹甜口味風格的烤肉醬啊！BUT PAPA咬了一口就被大貓先生收走了 。(大貓原話 : 剛剛就相準它了）

｜薑黃煎餅

我愛死這道，薑黃煎餅夾層包餡，豆芽Ｘ鴻喜菇（炒過）也是極具越南特色的小吃【越式黃餅】！薑黃餅皮趁熱吃邊緣酥脆，冷掉後餅皮變的Q彈，混搭生菜一起吃吧！用萵苣包裹黃煎餅，搭配上小黃瓜與紫蘇葉，沾淋一點辣醬，忍不住在心中 WOＷ！OH…超滿足

｜越式蝦鬆

豆腐切丁（金黃色），杏鮑菇也是切丁，熱炒啊!不搭美生菜而是搭配芝麻薄餅，非常下飯的一道菜

芝麻薄餅應該是麵糊＂煎烤＂口感脆脆帶著芝麻酥香！單吃有點像米果餅乾

｜越式干鍋花椰菜

就是小辣版的宮保干鍋料理，白花椰菜佐上干辣椒，撒上香菜….上桌(鍋有點燙小心) 是下飯菜無誤

｜蔬菜紅咖哩(附法國麵包)

微辣款的紅咖哩，各種季節蔬菜搭配，紅咖哩飄著淡淡椰奶香這個走下飯路線無誤，沾一點麵包或是來碗飯都很適合！當天朋友一吃就喊愛上越哉，表示榮登他心目中心頭愛，這個必須來碗白飯!

木耳，雪白菇，四季豆等蔬菜搭配濃稠紅咖哩…連我都想喊白飯

｜廣南麵

廣南麵是來自越南中部廣南省的一道經典麵食，用米做的麵條（超寬）配上蔬菜、花生，以薑黃湯底， 最後放上芝麻米餅，廣南麵很難形容，PA只能說它是一碗複雜又帶著水果甜口味的麵…但蠻好吃的

麵條很寬，口感上類似粄條(寬米線) ! 絕對是-全台獨一無二的素食版廣南麵 。

｜飲料-越南咖啡(煉乳/奶素)

推薦必點 咖啡杯底層是煉乳，咖啡豆研磨成粉倒入杯中熱水浸潤淬取咖啡(類似摩卡壺咖啡原理) ，喝的時候記得攪拌一下，餐後來一杯越南咖啡 甜滋滋，很滿足

｜飲料-鮮剖整顆椰子汁(原價$169) 開幕特價$99

整顆椰子現點現剖，戴上可愛的小傘，超甜的….甘甜椰子汁竟然比我點的越南(煉乳)咖啡還甜 !大貓先生跟朋友都說這個餐後喝上一口”太完美”。

店家資訊 ▶地址/電話/線上預約訂位

越哉Viet Chay越南素料理

越哉/菜單 MENU

PA特地打聽了一下未來會陸續推出不同菜色…越南夯燒鍋物-推推鍋也能吃到!歡呼～啊！

/心得/

越哉－素越南料理屬於『越南中部－簡稱中越』料理，越南小吃特色就是大量使用香草類食材包含香菜、香茅、薄荷等(都是草）大貓先生誇張的稱讚每一道料理，PA已經在想下回要吃”炸”系料理，另外許願之後可以吃到 推推鍋。

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