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桃園終於有泰滾泰式火鍋了！泰滾是我超愛的道地泰式火鍋，免飛泰國就能吃到招牌冬蔭功，酸甜辣超濃郁的火鍋湯底真的讓人吃過就愛上了！桃園火車站美食再加一！桃園壽星優惠推薦「 幾歲送幾隻蝦 」，大家快訂位來吃慶生吧！

推薦喜歡吃泰式料理的人，泰滾有道地必點「酸辣生蝦」，還有不怕你吃的「泰泰蝦片續到家！」，不止吃到飽更會準備一包讓你帶回家繼續吃！這裡還有桃園店限定的「整隻新鮮鱸魚」，海鮮與冬蔭功湯真的是絕配呀！肉肉控吃鍋一定會很滿足，泰滾推出「超狂大肉盤」，狂犇三拼、三隻小豬一次可以吃到三種肉，太幸福了吧！

泰滾Rolling Thai｜泰滾桃園店盛大開幕囉！

泰滾泰式火鍋繼台北南京、台中朝富、台中崇德店後，首度插旗桃園，地點就位在桃園火車站附近，步行10分鐘內即可抵達，店內寬敞融入許多「泰國」元素設計，有可愛的鳥籠包廂、茅草屋、椰子樹等泰國風情，非常適合同事聚餐、情侶約會、家庭用餐，而且泰滾有超值「壽星優惠」，當月壽星幾歲送幾隻蝦，直接吃蝦吃到飽！

泰滾Rolling Thai｜道地泰式火鍋湯地推薦！

泰滾招牌冬蔭功湯

火鍋最重要的靈魂就是湯底，泰滾泰式火鍋的泰滾招牌冬蔭功湯 真的是我最愛的泰式火鍋湯底，入口酸度很明顯，但是又有椰奶的濃郁口感，有酸但又很順口，是台灣人可以接收的酸度，微微辣我覺得不敢吃辣的朋友也可以試試！

下料前大家一定要先喝一碗原汁原味，招牌冬蔭功湯真的太迷人了，是我喜歡的酸度，冷冷的冬天真的會一碗接著一碗！冬蔭功湯非常適合煮海鮮，生日送的蝦子丟下去煮，就有一鍋蝦味滿滿的海鮮冬蔭功湯囉！

椰奶雞湯

泰滾有提供鴛鴦鍋組合，可以選一個鍋與招牌冬蔭功湯搭配，我特別推薦椰奶雞湯，白色的椰奶雞湯是不辣的口味，小朋友也可以喝的湯底，他喝起來有超濃郁的椰子香氣，煮蔬菜、丸餃類、涮肉片都很好吃，濃郁夠味的白湯！

泰滾Rolling Thai｜泰滾必點超大肉盤

泰滾泰式火鍋根本就是肉肉控的天堂！超大肉盤上桌！除了原本就有的雙拼大肉盤之外，現在還推出「三拼」大肉盤，讓老饕們可以一次吃到多種部位的肉肉，真的太滿足了！大肉盤份量真的很驚人，建議3-4人一起分食喔！

三隻小豬

全新推出的三隻小豬：嚴選梅花豬、上選五花豬、西班牙伊比利豬梅花，特別適合愛吃豬人的人，肥瘦都可以吃到，而且還有高級的西班牙伊比利豬，那口感Ｑ彈迷人完全不乾柴，而且沒有豬腥味唷～

狂犇三拼

身為牛肉控的我，看到這一大盤狂犇三拼：特選去骨鮮牛、Prime板腱牛肉、精選牛舌，真的讓我口水直流呀！泰滾的肉品都選用等級比較好的肉，牛肉只要涮個5分熟，入口軟嫩不柴，尤其是牛舌還多了彈牙的嚼勁，好讚唷！

西班牙伊比利松阪豬

泰滾新品必點推薦「西班牙伊比利松阪豬」，特選高級西班牙伊比利豬肉，松阪豬入口非常驚艷，很少吃到這麼脆又超彈牙的豬肉，而且上桌竟然是一朵花朵的造型，很適合約會時來一份喔～

夢幻雙拼

想吃高級肉肉那就點夢幻雙拼，可以吃到A5和牛和西班牙伊比利豬，日本和牛真的好軟嫩，入口即化油花滿滿的幸福感，慶生、約會、紀念日，寵愛自己一回就來一份高級的和牛吧！

20oz暴龍雙拼

大食量的你可以來份20oz暴龍雙拼，兩個男生朋友都吃不完的份量，這一大份裡面包含特選去骨先牛、嚴選豬梅花，是愛吃肉的小資族的首選！

泰滾Rolling Thai｜泰滾必點海鮮丸餃

泰拳擂台、金三角樂園

說到火鍋當然不能錯過好吃的丸餃類，有選擇障礙的我每次都點「泰拳擂台」，裡面包涵四種丸類：食神牛肉丸、手工花枝丸、干貝海鮮丸、黃金魚蛋，還有綜合餃類「金三角樂園」：手工魚餃、燕餃、蛋餃，其中我最愛的就是蛋餃，一吃就知道是手工做的，跟外面的味道完全不同檔次，那蛋香味也太濃郁了吧！超好吃！

椰漿蝦丸

椰漿蝦丸 是泰滾很特別的品項，外面都吃不到，吃起來有椰子香氣的丸子，裡面真的可以吃到蝦子本人，Ｑ彈口感又真材實料很美味！

泰滾招牌魚漿

吃泰滾一定要點泰滾招牌魚漿，薄薄的魚漿店員會示範如何煮食，先將魚漿分塊，接著用熱湯澆淋至定型，最後再丟下去煮滾。魚漿吃起來很Ｑ彈，可以吃海鮮鮮甜的味道～

暹羅海釣船

海鮮控推薦這艘超浮誇的「暹羅海釣船」，超大份量我們五人分食剛剛好，竟然只要988元CP值很高呢！今天的海釣船有船釣活凍中卷，吃起來很脆口彈牙，我好愛膠原曼波魚皮，滿滿膠質非常特別，還有干貝、東石鮮蚵、淡菜、南美白蝦等等，海鮮會因季節而不同，真的必點！

嚴選生鮮鱸魚

桃園店限定！！！「嚴選生鮮鱸魚」真的是一整隻鱸魚上桌，鱸魚煮火鍋比鯛魚好吃，沒有腥味肉質又很軟嫩，久煮不會澀的新鮮魚肉！

泰滾Rolling Thai｜泰滾道地泰式美食

涼拌鮮蝦青木瓜絲

泰滾泰式火鍋不只火鍋好吃，他們家的前菜、炸物都是很道地的泰式料理，前菜一定要來份涼拌鮮蝦青木瓜絲，清爽酸甜很解膩。

酸辣生蝦

之前在泰國超愛的酸辣生蝦Shot，現在不用飛去泰國，在泰滾就可以吃到了！真的太幸福了呀！生蝦一口下去超滑順，酸辣醬汁好鮮甜！

泰拳蝦餅

說到泰式料理怎麼可以不吃泰式蝦餅呢？！泰滾的泰拳蝦餅裡面真的有一整隻的蝦子，皮薄酥脆裡面餡料很扎實，沾上泰式酸甜醬汁，也太好吃了吧！我一個人可以吃三顆🤣

南椰奶凍

甜點一定要吃這一顆「南椰奶凍」，每天限量無法事先預訂，每次來都要一人抱一顆椰子奶凍，椰子香氣濃郁，奶凍滑順口感超好吃！是完美的Ending！

泰滾招牌泰奶

飲料推薦人多可以直接點一整支招牌泰奶塔，這一支是2公升，很適合一群朋友一起喝，道地的泰奶有獨特的泰國紅茶香氣，甜滋滋的泰國煉奶滋味，搭配泰式火鍋好讚喔！

泰泰蝦片續到家！

泰滾泰式火鍋最特別的就是點一份蝦片只要98元就能一整桌吃到飽！用餐期間可以免費續加蝦片，而且泰泰蝦片竟然可以續到家！回家前會裝好一整袋蝦餅讓客人帶回家唷～

泰滾Rolling Thai｜壽星幾歲送幾隻蝦！

✅ 當月壽星優惠｜壽星幾歲送幾隻蝦

泰滾Rolling Thai｜桃園店環境介紹

泰滾泰式火鍋桃園店位在桃園火車站附近，步行10分鐘內即可抵達，店內寬敞融入許多「泰國」元素設計，有可愛的鳥籠包廂、茅草屋、椰子樹等泰國風情，真的很像一秒來到泰國！

四人用餐區域

鳥籠圓桌包廂

雙圓桌超大包廂

充滿泰式風情的包廂

泰滾Rolling Thai｜桃園店店家資訊

泰滾Rolling Thai｜完整菜單Menu