吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – 龍山寺豬腳麵 x 鳳山一甲子美食 | 風味獨特口感佳〉中留言功能已關閉

關於龍山寺豬腳麵

位於台灣鳳山區的老店，就在鳳凌廣場對面的和馬咖啡旁的巷子內，吃完可以來喝杯咖啡。

店名取為龍山寺，可能就近鳳山龍山寺，創立於1933年，已近百年的歷史，他們的豬腳不是像紅鼻子那種甜膩入味，而是比較乾爽需要沾醬吃的。

龍山寺豬腳麵店內外環境



▲▼這家店的位置很低調，基本上都是在地人在吃的麵食老店，店門口連摩托車都不太好停，店內有菜單，但菜單是參考用的不用劃，要點餐直接跟工作人員點，用餐時間人多，建議避開這時段。

龍山寺豬腳麵菜單



▲菜單供參考用，不用特地去找筆來劃，直接跟店家點餐就好。

龍山寺豬腳麵餐點介紹

乾陽春麵 45元/大 | 40元/小



▲▼這是一種在地人必吃的早午餐，尤其是加辣的乾陽春麵，入口後麵條十分彈牙不爛口，伴隨著私房特調辣醬享用。

湯餛飩麵 55元/大 | 50元/小

豬腳腿庫 60元



▲▼腿庫也被稱為「蹄膀」，指的是豬大腿後側未達臀部的部位，此處的肥肉較多、皮較厚。價格為60元。

豬腳肉 50元



▲▼豬腳肉的部位比較沒有帶皮，純粹享用肉的滋味。

龍山寺豬腳麵營業資訊

地址：鳳山區立德街224號

營業時間：08:30–18:30

星期一五休

捷運鳳山站

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