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這家位於冬山老街與冬山火車站附近的秋玉滷味 雖然是隱身巷弄，總會有人聞香下馬找到它! 看似不起眼的小店，生意可是相當不錯呢，買回家不管當正餐或宵夜，打打牙祭都很不錯!
秋玉滷味 店家資訊
- 地址：宜蘭縣冬山鄉南興路52號(冬山火車站附近)
- 營業時間：星期五六日 11:30–18:00
- 電話：03 959 1864
秋玉滷味 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入秋玉滷味即可到達
- 停車場：已無附設免費停車場，因為冬山老街附近停車空間，店家沒有租車位了
之前店家設有停車場耶，想必來店的饕客一定很多!
秋玉滷味 空間環境
在台灣不管到每個地方總都有家不錯的滷味，會讓人隨時想到它!!
秋玉滷味位於冬山火車站與冬山老街之間，真的是在巷弄裏的小店!!
店內真的不大，這樣的空間大概只能容納幾位客人而已，其他的空間都是擺放滷味的餐車。滷味種類很多
這裏還貼有「請勿和滷味對話」的有趣標語，不要一面講一面挑選食材，這樣才不會污染!! 哈哈
秋玉滷味 菜單價位
店內商品的標價，清楚寫在牆面上! 種類也滿多的，這裏的價位還算平價。買回家直接上桌，是婆婆媽媽的好朋友
秋玉滷味 心得評價
食材會貼上品名，所以消費者可以一目了然，不用再多問了
很多人都是買來當宵夜吃或是正餐也可以，可以省略了不少料理時間哦
隨便亂買了一堆!! 哈哈
這裏的滷味不是重口味的這種!! 但滷得算滿入味的，忘了拍附上的一包辣醬包!! 這包下去後口味倒是提升了不少
總之，平價的美味值得讓人一再光顧!!
秋玉滷味 附近景點美食住宿
這附近彩繪街很好拍，快來找找打卡拍美照
來這裏別忘了拍個可愛的照片
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