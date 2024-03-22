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高雄市新興區高雄美食 – ThisBALL手燒鬆餅球 x 鄰近中央公園 | 造型吸睛口味眾多

2024-03-22 10:50:37 高雄旅遊王 人氣：189
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：289篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：ThisBALL手燒鬆餅球
place高雄市新興區仁智街254號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – ThisBALL手燒鬆餅球 x 鄰近中央公園 | 造型吸睛口味眾多〉中留言功能已關閉

 

關於ThisBALL手燒鬆餅球

店家最早是攤車，後來開在自立二路，最近搬家到了新堀江附近，進化到3.0版本，可愛的球造型鬆餅很吸睛，口感也不錯，沒有發粉的感覺，有淡淡的蛋香跟奶香，是會讓人想回購的滋味。

ThisBALL手燒鬆餅球店內外環境


▲▼外觀。

有一二樓的用餐空間，二樓也美美的，靠窗的位置，陽光灑落下來，穿過紗簾與乾燥花，形成美麗的光影。


▲一樓全貌。


▲一樓吧台區。


▲一樓沙發區。


▲▼一樓製作區。


▲▼二樓環境一隅。


▲二樓沙發區。

ThisBALL手燒鬆餅球菜單


▲今天只拍到一頁，哈。

ThisBALL手燒鬆餅球餐點介紹

每種口味會附上沾漿，還有不同風味的奶油，很特別。

鹽焦糖的鹹甜，靜岡抹茶的苦甜，讓鬆餅吃起來像是在吃正餐，哈。

美式咖啡 100元

桂花烏龍茶 110元

鹽焦糖 95元

靜岡抹綠 130元

ThisBALL手燒鬆餅球營業時間


檢視較大的地圖

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