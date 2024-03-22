吃心絕對 1 週 ago 在〈高雄美食 – ThisBALL手燒鬆餅球 x 鄰近中央公園 | 造型吸睛口味眾多〉中留言功能已關閉
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關於ThisBALL手燒鬆餅球
店家最早是攤車，後來開在自立二路，最近搬家到了新堀江附近，進化到3.0版本，可愛的球造型鬆餅很吸睛，口感也不錯，沒有發粉的感覺，有淡淡的蛋香跟奶香，是會讓人想回購的滋味。
ThisBALL手燒鬆餅球店內外環境
▲▼外觀。
有一二樓的用餐空間，二樓也美美的，靠窗的位置，陽光灑落下來，穿過紗簾與乾燥花，形成美麗的光影。
▲一樓全貌。
▲一樓吧台區。
▲一樓沙發區。
▲▼一樓製作區。
▲▼二樓環境一隅。
▲二樓沙發區。
ThisBALL手燒鬆餅球菜單
▲今天只拍到一頁，哈。
ThisBALL手燒鬆餅球餐點介紹
每種口味會附上沾漿，還有不同風味的奶油，很特別。
鹽焦糖的鹹甜，靜岡抹茶的苦甜，讓鬆餅吃起來像是在吃正餐，哈。
美式咖啡 100元
桂花烏龍茶 110元
鹽焦糖 95元
靜岡抹綠 130元
ThisBALL手燒鬆餅球營業時間
- 地址：新興區仁智街254號
- 營業時間：10:00~22:00
- 無休
- 電話：07-285-1500
- 捷運中央公園站
- 內用低消一杯飲品
- Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/p/This-BALLpancakes-100064166376110/?locale=hi_IN
- Instgram：https://www.instagram.com/thisball._____/
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