新竹縣五峰鄉豪華露營推薦！一泊二食免裝備 、懶人露營、秘境賞櫻露營區

每日辛勤上班之餘 也該幫自己安排一趟親近自然的放鬆之旅了 在雲海山嵐環抱、滿天星斗下入眠 是最幸福的事了

藏身在雲霧之上的櫻花秘境 新竹親子豪華露營推薦「蟬說：霧語」提供豪華帳篷跟包棟民宿兩種選擇

還提供各種不同的活動體驗 例如櫻花林漫步拍美照、營火烤棉花糖、還有在地手作DIY 以及結合當季食材的一泊二食餐點

一路吃吃吃讓人飽到退房 一年四季還都有不一樣的美景 2-3月粉紅富士櫻季、5月螢火蟲季、5-7月繡球花、7-8月甲蟲季

高CP值的新竹懶人露營 適合揪三五好友一同投入大自然的懷抱!

蟬說：霧語YUNO粉絲專屬優惠折扣碼：( 輸入 wy3882 可折價5%)

原文: 蟬說：霧語｜睡在雲霧裡！海拔1200公尺免裝備豪華露營 夢幻櫻花林絕美拍照點 當季食材一泊二食下午茶 優惠碼 (新竹豪華露營推薦)

蟬說：霧語在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



餐廳名稱:蟬說霧語

蟬說霧語訂房電話:03-621-0172

蟬說霧語服務時間:(9:30 am – 9:30 pm)

蟬說霧語ＦＢ: 點我

蟬說霧語ＩＧ: 點我

蟬說霧語地址:新竹縣五峰鄉白蘭315-5號



備註：文章皆有時效性，如有修正皆以蟬說霧語為主

文章內有蟬說霧語地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO 粉絲團 & line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

蟬說：霧語位於最靠近雲層的新竹五峰鄉 海拔1200公尺之上

因地形優勢 相當容易可以看到壯闊的雲海景象 更是隱藏版的新竹五峰賞櫻露營區

自行開車的小夥伴們 可以使用Google導航 或是搭乘高鐵火車再轉乘計程車上山

開車 : 自駕旅客請用Google搜尋「蟬說：霧繞」進行導航

切勿使用蘋果手機內建APP 抵達後請前往停車場 如有任何需要請電洽：03-6210-172

高鐵/火車 : 抵達新竹高鐵站/新竹火車站/竹東火車站後，轉乘計程車上山，如需專車接駁資訊，請洽蟬說官網接駁資訊

新竹露營推薦 蟬說：霧語怎麼去?

從台中出發車程大約兩個半小時 因沿路都是山路 部分路段較小會需要會車 山路也比較蜿蜒 建議可以提早出發

自行開車 Google搜尋「蟬說 ：霧語」進行導航 山上路況比較多偏向單向道

📍小提示：1.看到老王客棧後靠右繼續行駛>縣道122至終點54.4公里處右邊岔路繼續往上>看到一堆告示牌後左轉直走一小段即看到霧語招牌

2.下交流道之後，中豐路和東豐路口有加油站、超商、飲料店可以在此先補給，最後補給位置為122縣道 ，36-36.5公里處的台塑石油和7-11(非24小時)

搭乘大眾運輸台鐵/高鐵

可轉搭營區配合的計程車 竹東火車站接駁費用1800元(車程約1小時10分)

新竹火車站/新竹高鐵站接駁費用 2000元(車程約1小時30分) 九人座車

葉子傑先生0965-306388 (請自行與司機聯繫及預約)

抵達「蟬說：霧語」門口會有柵欄擋住 致電櫃台或是按鈴都可

抵達後請前往停車場，如有任何需要請電洽：03-6210-172

蟬說：霧語YUNO粉絲專屬優惠折扣碼：( 輸入 wy3882 可折價5%)

周邊景點建議 :白蘭溪谷道/白蘭冷泉/砲台遺址/清泉部落/張學良故居/三毛夢屋/ 鳥嘴山登山步道/石頭生態步道/雪霸國家公園/觀霧國家森林遊樂區

蟬說：霧語｜行程表

「蟬說霧語」園區採取預約制，若臨時來訪可能無帳篷可供入住。敬請見諒。

入園時間：14:00，入住時間：16:00；退房時間：11:00 ，離園時間：12:00

櫻花季期間時程表

迎賓小點時間：14:30-16:00

晚餐時間：17:00-19:00

晚間營火：19:30-21:30（遇雨取消）

早餐時間：08:00-09:30

一般期間時程表

迎賓小點時間：14:30-16:00

晚餐時間：17:00-18:40

晚間營火：19:30-21:30（遇雨取消）

早餐時間：08:00-09:30

入住有附：浴巾，因應環保支持綠色旅遊，不提供一次性備品(如：牙膏、牙刷等)。

蟬說：霧語｜園區介紹

露營區位在海拔 1200 公尺的白蘭部落 因為海拔高時常出現雲海

放眼望去的景色 讓人難忘 園區內一年四季 每個季節都能看到不同的風光

2 ~ 3 月可以來賞櫻、4~5 月螢火蟲季 夏季抬頭就能仰望滿天星空

來山上避暑也很棒，秋冬季有雲海 一年四季都很適合來山上住一晚

分為兩個住宿區「山峰小徑」、「撥雲小屋」各有其特色與景致

★山峰小徑A (5米帆船帳): 最多入住五人 喜歡露營住帳棚的選這區

★撥雲小屋C（雙人套房）: 最多入住兩人，民宿1樓房型（1大床）

★撥雲小屋D（2~4人套房）:人數依房型，民宿2樓房型（2大床）

★撥雲小屋E&F（2~4人套房）:人數依房型，民宿2樓房型（2大床通舖）

蟬說：霧語│入住資訊

90cm(含)以下孩童/不佔床免計費(因此不含餐)

入住時間：16:00

退房時間：11:00

入住僅附：浴巾，因應支持綠色旅遊，不提供一次性備品（記得帶牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽、拖鞋）

帳篷內的電毯/床/條（只提供冬季10月至４月）

園區特色：2-3月櫻花季、5月螢火蟲季、5-7月繡球花、7-8月甲蟲季

蟬說：霧語YUNO粉絲專屬優惠折扣碼：( 輸入 wy3882 可折價5%)

官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3040077686220/branch



訂房專線：03-621-0172

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoWooYuu



霧語官網：chanshuo.tw/wooyuu-zh

《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1Hk9i

蟬說：霧語｜服務櫃檯

辦理入住櫃台就在停車場旁 辦理入住時需要訂房人的證件 記得要帶到喔

入園時間：14:00，入住時間：16:00

退房時間：11:00 ，離園時間：12:00

一旁還有一些球類、玩具可以借用 可以跟親朋好友一起遊玩

櫻花季期間時程表

迎賓小點時間：14:30-16:00

在地ＤＩＹ手作時間：15:00-16:00

高山農村風晚餐時間：17:00-19:00

星空下營火時間：19:30-21:30（遇雨取消）

泰米小米晚茶時間：19:30-21:30

早餐時間：08:00-09:30

入住有附：浴巾，因應環保支持綠色旅遊，不提供一次性備品(如：牙膏、牙刷等)。

蟬說：霧語｜麻尼食堂

迎賓小點、晚餐、早餐、DIY手作體驗都是在麻尼食堂進行及享用

蟬說：霧語｜迎賓小點(下午茶)

每次來蟬說系列都很期待迎賓小點 這次來除了蛋糕水果外

還有櫻花季限定的泰雅野菜手捲、櫻花果凍 YUNO全家都吃得很滿意

飲料區還有熱咖啡、金萱烏龍冷茶、紅豆湯和櫻花馬告凍 熱呼呼的紅豆湯超好喝

餐點依現場為主，照片僅供參考

供應時間：14:30~16:00

跟朋友家人一同享用下午茶 悠閒的午後時光好放鬆阿 想要遠離城市喧囂 就來山上住一晚吧



蟬說：霧語｜手作DIY體驗

吃完下午茶還有在地手作DIY 豐富活動讓露營一點也不無聊

這次來的DIY體驗是【DIY花草敲拓染】（不定期調整，請依現場為主）

選用營區內的植物 拓印在手提袋上 創作出獨一無二的作品

老師會帶著大家去採花草 小訣竅最好是選含水份比較多的

比較容易拓出植物的色彩 紫色、黃色、綠色、紅色最受歡迎

採集時間大約為10分鐘 採完五彩繽紛的植物花草後 大家就可以回麻尼食堂開始花草拓印DIY

把喜歡的花草放在手提袋上 蓋上隔熱紙後 再用橡膠槌子均衡的用力敲打

直到花草的顏色滲透出來 吹著微風 與家人朋友一起享受著慢步調 做出自己的作品 也是一件很幸福的事

超特別的DIY花草敲拓染作品完成啦 相當有紀念價值的伴手禮！

蟬說：霧語│公共區域&望山台

麻尼食堂旁還有一處公共區域&觀景台 可以眺望五峰的山景

這裡是觀賞雲海的最佳地點 還有一座搖椅讓我們可以坐著看風景呢

蟬說：霧語│撥雲小屋-獨棟民宿(獨立衛浴)

蟬說：霧語提供豪華帳棚跟民宿兩種選擇 這棟白色建築就是民宿

共2層樓4間房獨棟的民宿 可以單間、單層預約

也可以直接包整棟入住 民宿棟有獨立的公共空間

如果住不慣帳棚的小夥伴們 也可以選擇入住民宿

帳棚適合兩人到五人入住 民宿適合兩人到八人入住 也可提供包棟

入住皆包含一泊二食：晚餐、隔日早餐 另加贈迎賓小點跟在地手作體驗

蟬說：霧語│山峰小徑-豪華帳蓬

■ 山峰小徑房型資訊

帳篷大小：五米

床：兩張雙人床 (152x188cm) x2

帳篷外：大外帳、外帳區四張椅子、一張桌子

■ 帳篷內備品

沙發床、桌燈、掛衣架、風扇、立鏡、浴巾、液體電蚊香、耳塞、除濕機、電毯/床/條（10月至４月提供）

因應支持綠色旅遊，不提供一次性備品(牙刷、牙膏)

帳篷區有一處營火 晚上會在這邊舉辦營火活動(如遇雨會取消)

提供棉花糖自取 可以在營火旁烤棉花糖

今天YUNO入住的是山峰小徑 挑高的5米帆船帳空間相當寬敞

不得不說這神殿帳真的超級美的啦 這一區共有六帳

每頂帳篷皆是帆船造型 帳棚外還設有休息的露營桌椅

坐在這裡什麼不用想 簡單喝喝咖啡吹吹風 真的超級放鬆

戶外桌椅區很適合跟朋友家人相聚聊天 山上涼涼的天氣很舒服

帳篷有五米長 高度也非常高 空間非常寬敞

都可以在裡面跑跑跳跳了 左右兩邊都有座位 還有超大立鏡方便整理儀容

衣架、浴巾也都傳好賀賀 基本上只需要帶牙刷、牙膏即可

每到10月至 4月期間都會提供電毯 睡覺的時間就不用怕會冷嚕

寒流來襲也不用怕 另外還有設置煤油暖爐 可以跟櫃台預約購買煤油(費用為300元 可用至隔天早上)

設備有兩張雙人床、一個沙發床、桌椅、全身立鏡、掛衣架、電扇、除濕機、液體電蚊香…等

打掃的很乾淨 就算是赤腳走路也很舒服 帳篷的隔音較差 還貼心的提供耳塞呢

每個帳篷都有一個密碼鎖頭 下午4點就可以到櫃台領取密碼外出用餐時或是去梳洗時都可以鎖上鎖頭

蟬說：霧語│山峰小徑-公共衛浴、廁所

來露營最重要的當然就是衛浴啦！蟬說霧語衛浴廁所有兩個區域

一個是在帳篷區域 一個則是在櫃台旁邊

衛浴設備水溫蠻穩定的 不會忽冷忽熱 因為提倡環保

只有提供浴巾 毛巾和牙刷牙膏....等個人用品記得自己帶

沐浴用品還是選用台灣在地品牌茶籽堂的沐浴乳、洗髮乳

茶籽堂是全台超過 200 間星級飯店旅宿指定的愛用款

在野外能有這樣條件的沐浴環境 是豪華露營的最大特色之一

這區提供吹風機、冰箱、飲水機、棉花棒、衛生棉可使用 記得使用完要記得歸位喔

旁邊還有誠實商店 晚上如果想吃點消夜相當方便

蟬說：霧語│高山農村風料理 供應時間：18:00~19:30

(現場會依照當天入住的人數，決定是否加開第二梯次的用餐時間)

晚餐一樣在麻尼食堂享用 自煮火鍋提供在地新鮮食材自由選擇加上結合高山農村特色料理的半自助料理

懶人露營的宗旨只要開心吃跟玩就好 盡情享受度假的愉悅時光

大家可以夾取自己喜愛的火鍋料及在地新鮮食材

湖鹽高湯是自住取用加湯的

肉片的選擇有豬肉跟雞肉

利用當地新鮮食材 真的很豐盛的 經典的孜然遇上豬、披薩都令人難忘

餐點是採取自助吧的方式 而且補餐相當迅速 完全不用擔心會吃不飽

有魚有肉、還有蔬菜及甜點 每道菜都是色香味俱全 感覺得出來非常用心 出外露營能吃到這些 真的是太幸福了啦

餐檯上還設有熱燙的圓石能持續保溫餐點 讓菜色比較不容易冷掉

但也因溫度較高 夾菜時要避免碰到

生菜沙拉、水果點心、小蛋糕、特色小點…等應有盡有 整體來說吃得相當滿意

飲料區有馬告紅茶、烏梅汁、熱茶

蟬說：霧語│星空下營火烤棉花糖 供應時間：19:30-21:30

烤的軟綿綿的棉花糖入口即化 一家人夜晚圍著營火取暖 享受燒烤的樂趣 相當有記憶點

夜晚的營地帳篷更是漂亮 坐在外面 吹著徐徐涼風 相當舒適 而且一抬頭就能看見星星

來到這裡 能盡情享受遠離都市的清幽感 讓人覺得身心更放鬆

蟬說：霧語│自助中西式早餐 供應時間：08:00~09:30

拍現場菜色給大家參考，菜色會定期做更換喔!

結合中、西式特色餐點 冰牛奶、果汁、咖啡、穀片 應該盡有

還可以自己包刈包喔 相當特別

麵包、果醬、清粥、各式醬菜、生菜沙拉、港式蘿蔔糕…等好吃又有特色

蟬說：霧語│櫻花林秘境

享用完美味的早餐 早晨山景讓人感到無比放鬆

如果剛好是2~3月來 就可以去櫻花林秘境拍美照

距離餐廳約莫5分鐘路程 步行過來就能看到整片粉色櫻花海

蟬說：霧語YUNO粉絲專屬優惠折扣碼：( 輸入 wy3882 可折價5%)

官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3040077686220/branch

訂房專線：03-621-0172

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoWooYuu

霧語官網：chanshuo.tw/wooyuu-zh

《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1Hk9i

蟬說系列，其他露營區5%折價優惠碼

台中太平-山中靜靜： mm9758

新竹五峰-霧繞：wr1081

新竹五峰-霧語：wy3882

台中高美濕地-夕陽漫漫：sstwqx

挑高懶人帳住起來超舒適 餐點部分既精緻又美味 還有特色手作DIY

來到「蟬說：霧語」行程豐富又好玩 雲海季時還能欣賞夢幻雲海美景

適合情侶、朋友、親子、家庭出遊的好選擇 周末就來趟舒心的放鬆小旅行吧!

蟬說：霧語YUNO粉絲專屬優惠折扣碼：( 輸入 wr1081可折價5%)

園區特色：2-3月櫻花季、5月螢火蟲季、5-7月繡球花、7-8月甲蟲季