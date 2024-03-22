耀武羊威南屯益豐帝王店，台中羊肉爐吃到飽推薦。耀武羊威羊肉爐吃到飽在台中北屯松竹店之後，在南屯區又有新分店了，還附設停車場、VIP包廂、近南屯交流道，是目前妮妮布魯看過最美的羊肉爐吃到飽店。耀武羊威主打6種湯頭、7款羊肉部位：手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊排等，599元免服務費讓你通通吃到飽，還有蔬菜自助吧、火鍋肉片、火鍋料、滷蛋肉燥飯、炸物、甜點、季節水果豐富食材選擇，大家都是飽到挺著肚子走出去～太滿足啦！

耀武羊威 南屯益豐帝王店

耀武羊威南屯益豐帝王店 位置與停車

耀武羊威南屯益豐帝王店位在益豐路四段、靠近五權西路二段路口，距離台中南屯交流道頗近，提供的免費停車場是與森鐵板燒共用，車位數量有限，但路邊都有收費停車格、附近也有其他收費停車場，算是還滿好停的。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

台中景點|超優惠好玩行程推薦

➤

➤

➤

➤➤

➤

台中泡湯|泡湯住宿推薦

➤

➤

➤

➤

➤

耀武羊威南屯益豐帝王店的用餐空間是目前妮妮看過最美的羊肉爐吃到飽店，有點日式鍋物的氛圍，桌與桌之間距離頗大而且都有高高的背板，即使客滿也不會覺得擁擠或太吵雜。

窗邊還有日式庭園造景，在黃昏時刻來真的是超美~

除了一樓質感用餐區，在二樓還有和室、包廂、VIP獨立包廂，更具隱私感~而且二樓同樣設有自助吧，取餐不用跑到一樓去

目前包廂沒有設低消，但是須達到一定人數才會開啟

和室區入座需要脫鞋，可以是一整個大空間也能用隔板分成兩間

耀武羊威南屯益豐帝王店設有VIP獨立包廂，大約可容大16~20人左右，這間包廂內設有獨立洗手間，對於名人聚會特別方便~

平日晚上大約六點多用餐人潮越來越多、幾乎客滿，但因為座位桌距頗大，而且分很多區域，所以不會讓人覺得擁擠吵雜，是少見用餐環境這麼舒適的羊肉爐吃到飽店

耀武羊威南屯益豐帝王店 菜單價格

耀武羊威羊肉爐吃到飽自助式吃到飽、不收服務費、用餐時間有2小時，各分店消費價格、品項、訂位方式略有差異，請依各分店現場公告為主。

成人599元(140公分以上成人價)

孩童100~140公分半價

孩童100公分以下免費

單人開鍋用餐則是750元

湯頭有6款：藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子、川味香辣、鮮蒜羊肉湯，點鴛鴦鍋的話則是依每鍋湯底加收100元，不是每人加100元。不想吃到飽的也可買外帶套餐回家自己煮～

耀武羊威羊肉爐吃到飽 自助吧

耀武羊威羊肉爐吃到飽以自助吧方式自己夾取想吃的食材，有７種羊肉部位、多種蔬菜、蕈菇類、豆腐類，也有鴨血、海帶、豆皮可以夾，也有王子麵、鍋燒麵、蒸煮麵、冬粉等主食，自助吧種類相當豐富。

光是羊肉就有提供７種部位：手撕羊肉、羊心、羊嫩筋、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊排，而且都有事先用中藥滷製過，相當夠味，其中手撕羊肉、羊心是限量供應，如果有看到請記得手刀快速夾取~

【限量供應】的羊心一定要吃起來～一隻羊只有一顆心，本來就數量有限，所以通常一端上來就很容易被熟門熟路的老饕們搶拿一空

手撕羊肉也是【限量供應】，這可是耀武羊威的獨家招牌~因為製作過程繁瑣所以限量，但又特別鮮嫩好吃，所以相當搶手，可別錯過囉~也是妮妮布魯最愛部位

羊嫩筋的部位也很特別，Ｑ彈富咬勁，喜歡咀嚼感的人千萬別錯過

帶骨的羊排肉質也很嫩，僅次於手撕羊是我們第二愛吃的部位，尤其沾上特調腐乳醬汁後好好吃～

帶點筋膜的羊腿肉，相當厚實肉多，妮妮喜歡把它燉久一點讓筋肉變成為透明感更加軟Q好吃

羊腳筋和羊大骨也是許多老饕必夾很多的品項，兩者外觀很相似，不熟羊肉的人可能會夾錯，可以用羊腳筋的膠質特多來分辨

愛噌骨頭肉和吸大骨隨的人絕對不能錯過超大根的羊大骨，不只有豐沛的骨髓，其實骨邊肉也不少ㄟ~讚讚!!

和朋友一起聚餐，可以很過癮的夾滿兩座肉山~隔壁桌看到都說怎麼這麼會夾，滿成小山太浮誇啦!哈哈，不過也是要貼醒大家， 若是留鍋底的話則是秤重計價～建議大家還是少量多次的夾取，才不會浪費食材而加收費用喔~

一旁冷藏櫃中還有多款火鍋料、丸類以及豬肉片、牛肉片、雞肉片、魷魚圈，當你羊肉吃到膩的時候還能換不同肉片繼續吃～努力吃撐肚子！

醬料部分有辣與不辣的腐乳醬、蒜蓉醬、薑絲，店家特別推薦辣與不辣的腐乳醬各半最好吃~妮妮布魯則是喜歡把3種醬料弄成賓士狀~

一旁擺放湯壺可以自己加湯，要注意的是山神種子、川味香辣請加清燉湯，如果怕越煮越鹹的人也可以加”白開水”喲！ 妮妮布魯後續加湯幾乎都是用白開水，這樣才能久吃不膩~推薦給大家試試看喔！

耀武羊威還有一款副食很厲害，那就是有滷蛋和油豆腐的肉燥飯，打開蓋子就能聞到那濃郁的八角香氣撲鼻而來，裡面的滷肉量很多，有整顆滷蛋和油豆腐！雖然這碗飯吃下就佔了不少胃空間，但是太好吃了~妮妮非得要吃上滿滿一碗滷肉飯才滿足

耀武羊威南屯益豐帝王店有提供炸物，不定時更換品項，這天吃到了薯條、洋蔥圈、雞米花、煉乳饅頭，以往我為了避免太飽都會避開夾炸銀絲卷，但是沒想到耀武羊威的炸銀絲卷相當酥爽脆口，淋上煉乳好好吃喔~雞米花裡面有肉塊那種，可不是只有厚厚麵粉炸衣，也很不錯

飲品部分當然少不了有基本的氣泡飲料、咖啡機，另外還有薏仁飲、金桔檸檬、雀巢奶茶、蘋果醋等

甜點蛋糕放在獨立冰箱中，相當多種口味，而且每塊大約1、2口的大小，讓喜歡什麼都吃一點的人太方便了~

還有整盒裝的中華豆花、愛玉、3種季節水果，以及乳酸菌飲料任你喝，冰品部分則有6種口味的杜老爺冰淇淋

耀武羊威羊肉爐吃到飽 餐點介紹

和朋友一起來吃羊肉爐吃到飽就是過癮，夾了滿滿一桌，然後一起努力吃光光~超級滿足過癮，吃完還說要再揪一團來吃。

湯底部分，基本是單鍋呈現，如果想一次喝到兩種湯頭也可做成鴛鴦鍋，以鍋計算，一鍋只要加收100元。

藥燉湯頭

以10多種中藥材下去慢火精燉3小時以上，喝起來帶有微微中藥香，是搭配羊肉爐的基本款湯底

清燉湯頭

如果喜歡清爽、不能喝中藥湯頭的話，也可以選店家慢火燉煮的清燉系列，用羊肉燉煮出乳白色湯頭，僅以薑絲和枸杞提味，甘甜醇香也很耐喝~

山神種子

耀武羊威獨創的羊肉爐湯底，加入了大量的台灣特產山胡椒(馬告)和薑片，所以味道有著獨特清香，清新香氣沁入羊肉中更解膩順口

鮮蒜羊肉湯

沒有添加中藥材，而是用煸香過的蒜頭、薑片搭配蛤蜊，蒜頭香氣明顯且鹹香誘人，再加上蛤蠣的鮮甜，非常好喝~

羊腳筋

建議羊腳筋一定要先行燉煮，上面的膠質是越煮越嫩Q好吃~而且滿滿都是膠質不會太佔胃空間，妮妮自己就能啃好幾根

手撕羊肉

耀武羊威特別遠赴新疆取經的手撕羊肉，經過多道程序製作，帶點小骨，肉質柔嫩的像是用舒肥烹煮的肉感，而且無羊肉特有腥羶味

肥瘦參半的肉塊在咀嚼中還有奶香甜味，沾上店家特調腐乳醬好好吃～妮妮布魯超級喜歡！

羊大骨

骨頭上還有許多的羊肉與膠質，大骨髓中的豐腴油脂更是老饕們的最愛，而且體積大、但是不會太佔胃空間，能塞滿一鍋看起來很澎湃

記得去餐具區拿吸管，淋點湯頭到骨管中，再一起吸上骨髓肉，肥美的骨髓香氣與潤口感讓你滿嘴油香，一支接著一支呢！

羊心

限量供應的羊心在單點的羊肉爐店本來就不便宜，而且一頭羊只有一顆心數量有限，看到時可得保握機會夾喲！建議不用燙煮太久，才能柔軟又帶有脆口感，切成片狀的咀嚼口感不會太韌，深得妮妮喜歡～

羊嫩筋

羊嫩筋是非常特別的部位，不完全是膠質，有著筋肉的咬勁與韌性，但又是相當柔軟Ｑ彈，很適合懶得噌骨頭的人，相當奇妙的口感

羊腿肉

厚實的羊肉塊中帶點透明膠質筋膜，有種半筋半肉感，又相當有咀嚼度，非常適合愛吃很多肉肉的人

最後，當然不忘來些甜點和水果，妮妮布魯最愛乳酸菌飲料，季節水果會不定時更換種類，這天吃到的芭樂和蓮霧都好脆好甜~

還有杜老爺冰淇淋，有6種口味可以選~

整體感想：

耀武羊威南屯益豐帝王店用餐環境非常舒適有質感、附停車場、距離南屯交流道不遠，備有VIP包廂、用餐高達2小時讓你慢慢吃好吃滿，很適合團體聚餐包場。耀武羊威有6種湯頭、7種羊肉部位，以及多元又豐富的自助吧任你吃到飽，還有甜點、水果、炸物等選擇，讓人吃的飽足又滿足~尤其限量供應的手撕羊和羊心，妮妮布魯推薦你一定要吃看看喔~

耀武羊威南屯益豐帝王店 店家資訊

地址：台中市南屯區益豐路四段500號

電話：04-23896601

營業時間：16:00~凌晨0:00

附停車場、免服務費、用餐２小時

➤官方FB粉絲頁https://www.facebook.com/profile.php?id=61556520726671

➤官網與各分店資訊:http://www.ywyw.com.tw

其他有自助吧吃到飽的餐廳

➤絕品鮮鍋

➤鍋泰山泰式火鍋

➤十二段逢甲店吃到飽

店家/景點資訊

店家名稱：耀武羊威南屯益豐帝王店

所在地址：臺灣台中市南屯區益豐路四段500號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:00-24:00

店家電話：04-23896601

評價：★★★★ Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀