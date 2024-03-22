絕品鮮鍋，台中梧棲蒸氣鍋海鮮塔，新增蔬食自助吧、麵食咖哩飯吃到飽。台中海線最強海鮮火鍋-絕品鮮鍋升級2.0，豐富多元的自助吧區，除了多種蔬菜、火鍋料、丸類、花枝漿，不定時還有蛤蠣放送，飲料區除了厚奶茶，還多了可樂系列、原萃茶、冰沙、霜淇淋機，整體CP值更加UP、UP~想吃海鮮塔、想吃蒸氣鍋就來絕品鮮鍋~

絕品鮮鍋

絕品鮮鍋 位置與停車

絕品鮮鍋鄰近梧棲漁港、三井outlet，位在文化路二段梧棲國小正對面，除了門口可停2部車，周邊也還算滿好停車。

絕品鮮鍋梧棲店座位多為４～６人座，但現在增設隔板，也方便單人用餐，整體用餐空間特別寬敞，在中間留下頗寬的走道，雖然犧牲了許多座位，但讓客人用餐、到自助吧取食材都更加順暢又舒適

假日時段除了在地老饕之外，也有很多外地遊客專程來絕品鮮鍋吃【海鮮蒸氣鍋】，所以假日用餐絕對要提早訂位啊! 如果想要悠閒一點的，可以盡量選平日中午來。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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絕品鮮鍋 自助吧吃到飽

2024年2月27號改變用餐模式，增加了蔬菜自助吧，飲料、冰品也變得更多元，客人都相當滿意~

飲料區除了基本可口可樂系列之外，還有原萃茶飲、美粒果果汁、水果冰沙、甜筒霜淇淋、杜老爺冰淇淋

原本熟客們都超愛的厚奶茶當然也是不能沒有，而且還新增了多款茶包可以自己沖泡。白飯現在也是吃到飽，還搭配濃厚咖哩醬，絕對讓你吃很飽~

醬料區放在自助吧區一起冷藏，因為絕品鮮鍋以海鮮食材為主打，所以特別提供芥末醬、海鮮香水(米酒)，但是建議適量搭配就好。

除了白飯吃到飽，麵食類也超多元，有油麵、烏龍麵、蒸煮麵、鍋燒意麵、泰國媽媽麵、王子麵，選擇也太豐富了~尤其妮妮布魯最愛泰國媽媽麵，煮完海鮮之後的湯頭加上這一包，根本就是泰國東央共湯~超級好喝

不只麵食種類豐富，蔬菜也都很乾淨新鮮，搭配麻辣鍋底的豆皮油條也都有~

自助吧食材會依季節供應而有所不同，但基本葉菜類就有4~5種，還有多款根莖、瓜類、菇類

貢丸、芋頭、豆包都是我愛吃的~

讓人訝異居然有高成本的蛤蠣放在自助吧台裡面，不過店家也有說蛤蠣是“不定時供應”的喔~不是每次都有，有遇到的人真的是很幸運，算你賺到啦!!

除了高成本蛤蠣之外，還有花枝塊很多的花枝漿也非常讚!

花枝漿裡面咬得到塊狀花枝，龍蝦沙拉丸也很不錯~

絕品鮮鍋 菜單與壽星優惠

絕品鮮鍋雖然多了自助吧吃很飽了，但優惠活動依舊很多，每月壽星好禮７選１，而且每次消費滿額就送你肉品券

餐點部份，有個人鍋、雙人套餐、雙人蒸氣鍋、四人蒸氣鍋，而且鄰近梧棲漁港所以海鮮種類多又新鮮，來到絕品鮮鍋當然還是首推你吃海鮮類的。

以一人一主餐為主，如共鍋/餐，自助吧低消每人268元(p.s.主餐、湯底另外計費）單點不可折抵唷！用餐時間不分平假日均為90分鐘

*110公分以下 （不收費,不附湯)

*110-120公分（自助吧低消98元）

*120-140公分（自助吧低消198元)

*140公分以上 （以成人計算，點主套餐或是自助吧低消268元）

浪費食材額外均收「每人200元」食材費用！

雙人鍋物套餐

蒸氣火鍋

單點區

絕品鮮鍋 餐點介紹

來到絕品鮮鍋幾乎每一桌客人都是點蒸氣海鮮塔居多，份量多、食材又新鮮澎派，真的是非常推薦!

海鮮蒸氣鍋是固定的蒸氣鍋湯底，其中還加了薑去海鮮的寒，蒸完海鮮之後，濃縮了整個海鮮精華更加甜美～相當好喝。蒸氣鍋基本都有3層海鮮，依照不同熟成時間有順序的堆疊，套餐中還會有附肉盤，愛吃肉的也可以另外單點加購。

菜單上海鮮品項都寫的很詳細完整，可依照自己預算和想吃的種類去選擇，有時也會推出季節性海鮮套餐

之前帶長輩來吃，因為老人家牙口不好，所以特別喜歡有很多魚片類的，而我們則是喜歡蝦蟹貝類越澎湃越開心~

這次妮妮布魯兩個人特地選了個人鍋，湯底選擇很多元，搭配主食海鮮之外還可加價肉片變成海陸套餐，加上自助吧的餐點，真的是飽到吃一餐抵兩餐的概念，晚上直接省起來了

剝皮辣椒雞湯

用料超實在，剝皮辣椒大條又多根，湯頭微辣帶點醬汁甘甜味，好喝又暖身

胡椒龍骨湯

奶白色的湯頭有著淡淡的胡椒香~不會太厚重或太辣

通常煮完很多海鮮肉片的湯底會用來煮雜炊，但妮妮布魯推薦你煮泰國媽媽麵，而且裡面的粉包記得加，一整個酸辣濃郁，超夠味太好吃

雖然我們這次不是吃蒸氣鍋，但是主食類我們依舊是選海鮮~畢竟來到絕品鮮鍋，當然是要吃尚青ㄟ海鮮啦!

鱸魚白蝦蛤蠣鍋

有超厚實的鱸魚片、新鮮海白蝦、蛤蠣

海白蝦還有剪鬚處理，燙熟之後因為很新鮮所以超好剝殼，蝦肉也夠鮮彈甜美

鱸魚片幾乎是無刺處理，而且切得相當厚實，如果怕煮到忘記的人，可以放在撈勺裡，魚肉燙熟之後還是相當完整又鮮嫩~

透抽鯛魚蛤蠣鍋

台灣鯛魚片、整尾透抽、蛤蠣，這個也是店內人氣款

整尾透抽給得很霸氣，肉多又Q彈，沾點芥末醬更是辛嗆好吃！

台灣鯛魚片也切得相當的厚實大塊，而且無刺，對於牙口不好的老人和小孩特別適合

台灣黑毛梅花豬4oz

這是透過海鮮加購肉品區只要120元就多一盤肉~相當划算

台灣黑毛梅花豬切的大片又帶點厚度，口感嫩彈又甜美，絕品鮮鍋光是基本肉就很好吃了~

最後，當然要留一點空間給冰淇淋，現在除了杜老爺冰淇淋之外，還有霜淇淋，這天吃到的是哈密瓜口味，香甜不膩很好吃ㄟ~

整體感想：

絕品鮮鍋在台中海線一代可是很夯的人氣火鍋店，除了湯底多樣化，更因為鄰近梧棲漁港海鮮類特別新鮮豐富，除了在地老饕、家庭客時常回訪，假日更是許多遊客專程來吃蒸氣鍋～現在新增蔬食自助吧讓人更加滿足，一整個飽到不行～來逛台中三井outlet、梧棲漁港時，也不一定要在商場裡面吃，可以開車來附近的絕品鮮鍋，用餐環境好、好停車、價格實在、餐點又好吃，而且時常有優惠活動~但要記得，最好提前訂位喔！

絕品鮮鍋 店家資訊

絕品鮮鍋FB粉絲頁

地址:台中市梧棲區文化路二段63號

電話:0968-583381

營業時間: 公休日請看官方粉絲頁

11:30~15:30(最後點餐14:00)

17:30~22:00(最後點餐21:00)

免收服務費，假日用餐時間為90分鐘，不便之處請見諒

周邊美食景點

➤沙鹿一日遊

➤海景舒芙蕾甜點

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店家/景點資訊

店家名稱：絕品鮮鍋

所在地址：臺灣台中市梧棲區文化路二段63號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30~15:30-17:00~22:00

店家電話：0968-583381

評價：★★★★

備註資訊：

營業時間: 公休日請看官方粉絲頁

11:30~15:30(最後點餐14:00)

17:00~22:30(最後點餐21:00) Google即時導航





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