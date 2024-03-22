耀武羊威台中南屯益豐帝王店｜台中羊肉爐吃到飽餐廳推薦七種羊肉部位，獨創手撕羊、特殊湯頭涮羊肉太好吃，外加30多種豪華新鮮蔬食.肉品.飲品.自助吧吃到飽！

台中超夯羊肉爐吃到飽餐廳，耀武羊威台中南屯益豐帝王店，吃過一次就會上癮！還有客人遠道而來就是要吃耀武羊威羊肉爐，常常來訪只因為7種羊肉部位在自助吧中任選任吃之外，全國6種特色獨家湯頭外面可是吃不到的，想要單鍋、鴛鴦鍋都能選擇，Kiwi比較推薦鴛鴦鍋一次滿足，吃到飽走精緻路線，其中有有30多種新鮮蔬食、肉片、飯麵主食、飲品、甜點、冰淇淋、水果完全無限夾取！一個人只要599元，而且可以嘗試到不同的羊肉部位，新疆手撕羊、羊大骨跟羊心都是必吃的，吃到飽餐廳肉肉儘管一盤接著一盤大快朵頤，酒足飯飽後還有甜品、飲品與小時後甜點可以吃，CP值簡直就是太高了，想要聚會或是喜愛吃羊肉的朋友們不妨就來耀武羊威台中南屯益豐帝王店吃個過癮啦！

耀武羊威台中南屯益豐帝王店在哪？

台中美食推薦耀武羊威台中南屯益豐帝王店店址在台中市南屯區益豐路4段500號，隔壁是台中米其林森鐵板燒，位置好找，旁邊也好停車，不用擔心停車問題。

耀武羊威台中羊肉爐吃到飽餐廳界中名氣很響亮，火紅的設計招牌加上大片落地窗裡用餐格外的愉悅，想來個吃到飽羊肉爐記得要先訂位呦！

耀武羊威台中南屯益豐帝王店內用環境

台中耀武羊威羊肉爐吃到飽從竹北起家，先後在台中北屯松竹路展店，近期又在南屯益豐路開了一家，標榜全台首創手撕羊肉，7種羊肉6種創意湯頭可選擇，新鮮蔬菜配料以外，冰淇淋、飲料、甜品、水果無限供應吃到飽，補貨速度很快，喜愛吃羊肉的朋友快點跟著Kiwi一起來吃美食！

等待的座位區旁也有外帶的價格，倘若要外帶回家食用也是很便利，不過建議可以內用吃完再外帶一份回家，回家下麵條或是丟些蔬菜進去又是一鍋美味料理。

台中美食推薦耀武羊威台中南屯店內用環境寬敞，不用擔心桌與桌之間的距離太接近，餐點部分動線分明，雙人、四人、多人用餐都有。

耀武羊威台中南屯店二樓有包廂區域，16-20人包廂，很適合同事聚會，家庭包場聚會。

包廂座位區域十分寬敞，像我們有時候家族聚會需要二十多個座位，來這用餐就覺得很不錯，大人小孩都會喜愛的地方。

耀武羊威台中南屯店消費方式

耀武羊威羊肉爐吃到飽，價格很平實～

成人費用：599元吃到飽

孩童費用：

140公分以上成人價格計算

100-140公分半價

100公分以下免費

時間限制：120分鐘無限自助吃到飽。

注意事項：請勿浪費食材，如留有鍋底需另秤重外帶購買。

餐點有7種羊肉部位6種創意湯頭可以選擇，湯頭分別是藥燉湯、清燉湯、成吉思漢湯、山神種子湯、川味香辣湯、鮮蒜羊肉湯，如果要加點鴛鴦鍋則另外加收100元，Kiwi很建議可以點鴛鴦鍋，獨創湯頭也是耀武羊威才吃得到喔！

耀武羊威台中南屯店自助吧介紹

我們家每個月都有吃羊肉爐的習慣，走進來確認座位後工作人員帶位就座，就可以直接前往自助吧食材的區域，天啊！滿滿的食材30多種，新鮮蔬食、羊肉與肉片還有其他火鍋料都吃得好滿足又開心！

光羊肉就有7種不同羊肉可以夾取，新疆手撕羊超推薦、羊大骨、羊筋、羊腿、羊腳筋、羊心、羊排，工作人員會巡視，架上品項少了就會補貨，速度快不用擔心人太多夾完就要再等很久。

在羊肉爐吃到飽餐廳裡，耀武羊威有著全國獨創的新疆手撕羊必吃！羊心也比較少見，吃到飽餐廳豪邁爽吃起來就對了！

羊腿在店裡也是超人氣的商品，在這裡有七種羊肉部位可以做選擇，小朋友才做選擇，通通都夾一些回去煮就對了！

沒想到連羊排都有，喜愛吃肉肉的朋友們完全就是他們喜愛的，各個臉上都吃得超開心。

羊大骨在羊肉店裡是精髓，裡頭還隱藏著骨髓，裡頭加點湯直接用吸的，精華滿滿，不小心就連續吃了好幾塊。

羊心一般在外面比較少見，尤其是耀武羊威羊肉爐吃到飽餐廳內可以任你夾，真的好佛心～

羊的部位基本上都有在架上，羊嫩筋也是QQ的，不小心我們也夾了一盤準備大嗑一番。

羊腳筋滿滿膠原蛋白在上面，不拿真的太對不起自己啦～

耀武羊威餐廳裡的盤子也大，完全不怕你吃！就怕你不夾～三兩下盤子就可以裝滿滿的帶回去座位上開吃。

如果你不想吃太多羊肉，想換換口味，那打開冰箱，就能看見新鮮肉片與火鍋料整盤在裡面，想要吃多少就取多少，北海翅、芝麻燒、魚子球、煙燻腸、起司球、香菇貢丸、魷魚，新鮮肉品有雞肉片、牛肉片、豬肉片都放在冰櫃中，光擺盤來說視覺享受就很好。

旁邊也有提供熟食區域，有薯條、洋蔥圈、小雞塊、銀絲卷，是不是太誇張了？完全就是讓小朋友整個吃嗨呢！

飲料區域有咖啡、汽水、氣泡飲可以邊吃邊喝！店家竟然放了白飯、滷肉，有的人喜愛吃飽飽也可以拿個王子麵、鍋燒麵、冬粉、蒸煮麵～吃到飽盡情享用。

飲品自行取用之外，也可以選擇氣泡飲，飯後再來個杜老爺冰淇淋～

醬料部分是店家自己調的醬料，辣與不辣，醬料區中也有提供四種湯頭，自助式的自行取湯，注意的是如果湯底有點到山神種子與川味香辣湯頭，湯頭可以直接加清燉湯。

水果區域與小時後甜點區，保持鮮度的區域，光看就讓人想要先夾的兩盤來吃～

店裡的小時候的回憶飲料、中華愛玉、中華水果豆花跟中華豆花還有LCA養樂多～都是我的愛，以前也都會買好幾個回家冰，想吃就有，沒想到店裡也有擺放，而且放在吃到飽餐廳看起來超級豪華！

現切的水果吃得到新鮮，飯後的水果也可以一起來一下啦～

一轉身就是那酒足飯飽後的甜點櫃，樣樣都是我們超喜歡的！太開心了吧～

耀武羊威台中南屯益豐帝王店餐點分享

我們四人開了兩鍋，桌上滿滿的佳餚新鮮蔬食、羊肉豪邁吃，吃到飽餐廳真的會讓人欲罷不能的一直想要夾到盤裡。

耀武羊威羊肉爐吃到飽的湯頭是他們家的強項，也是有專利的喔！很難抉擇之下我們決定點選鴛鴦鍋川味香辣湯、山神種子湯。湯到後面會越來越鹹，建議可以加入清燉或是白開水來調整鹹味呦！

山神種子湯是老闆獨家研發，加入馬告與中藥材去熬煮，還帶點檸檬的清香，原來是馬告的香味，湯頭的甘醇吃到後面我們都超愛這湯頭，食材新鮮到後面我們在喝湯都覺得好喝。

鮮蒜羊肉湯口味偏重香氣卻十足，加入鮮蒜、薑片、蛤蠣，讓湯頭也越沉越香，喝起來鹹甜自然回甘，我們也都很愛，煮羊肉、肉片或是蔬菜都很可以～

剛開始的湯頭真的都會讓人著迷，香氣夠，每款湯頭又有自家特色在，無論是獨家或是特色湯頭，每款香醇好滋味想要將新鮮食材放入其中煮食都好推薦！

川味香辣湯完全沒有讓人感受到超辣的感覺，口感香麻爽口，湯頭也很濃郁讓食材也很快入味，很實在的一道湯頭。

手撕羊是來到耀武羊威羊肉爐吃到飽必吃的呦！手撕羊是老闆去新疆，吃到手撕羊覺得很厲害，請求老闆教導作法，經過無數次的試驗終於做出特別的新疆手撕羊。

手撕羊跟羊排有點像，帶骨又切成塊狀，不過認真看手撕羊的紋路很特別，吃起來不柴也沒有筋度口感嫩又好吃，滿滿的羊肉也沒有羊騷味，原味就很好吃，不過店家的沾醬同樣很厲害，吃一整盤真的超級過癮啦！

羊心在外面很少吃得到，切薄薄的羊心真的挺美味的呢～加入川味或是山神種子香氣都直撲鼻，喜愛的人快點一起來耀武羊威羊肉爐吃起來！

羊嫩筋與羊腳筋口感上皆不太相同，不過我們都很喜歡羊肉的部位，羊嫩筋煮的很嫩呦，跟湯頭一起煮會更加軟QQ，喜愛不已！

羊排帶筋也帶骨，跟手撕羊有點像，不過很好吃，口感很有咬勁，有時直接用手是個很棒的選擇，手還拉著骨頭將骨肉分離，咀嚼中也能感覺到羊肉真的好吃！

羊腿也是周圍有肉肉的，超適合牙口好的人因為肉肉很扎實也可以吃的到筋，一塊份量都不少，口口都好多汁，朋友吃得超愉快。

Kiwi也很喜歡店裡的每款醬料，獨家研製下，想要沾香辣醬或是蒜蓉醬都會有意想不到的感覺，完全將羊肉提升美味！

羊大骨朋友吃了五、六根，有點肉還有骨髓可以吸，朋友完全超級愛耶！

每一支羊大骨都有點厚重，肉肉都很有嚼勁，用筷子夾很容易滑落，超建議用手拿起來啃最方便了，很推薦一定要夾一盤吃！

如果吃膩羊肉塊，不妨就來個豬肉片、雞肉片跟牛肉片，帶一丁點厚度涮起來才夠味。

我們也喜歡火鍋料夾了自己超愛的火鍋料，吃到飽餐廳真的是一次滿足Kiwi的慾望～

喜愛吃原型食物餐廳裡也有呦！我發現吃到飽滿足想要吃肉肉、蔬菜跟飯侯甜點的朋友，難怪一位難求，強烈建議來用餐要事先訂位以免等待過久。

櫃上的甜點也都被我們掃了一些，比高級的自助吧餐廳更加的貼心，價格也都只有一半，想吃就快點衝一波啦！

記得呦！水果也是很新鮮的，連近期產出的小玉水果也都有，讓朋友們都為之一亮～

吃飽飽，看你要來喝點LCA506發酵乳還是繼續吃冰淇淋吃起來，都不會有人管你～只要有多餘的胃空間，通通裝走吧！

如果沒有吃完，羊肉都可以秤重購買帶回家～

對於每個月都在吃羊肉爐的Kiwi來說，耀武羊威羊肉爐吃到飽餐廳絕對很值得來吃吃看的台中美食！耀武羊威羊肉爐吃到飽餐廳提供七種羊肉部位跟全國首創的六種特色獨家湯頭，獨創的手撕羊一定要試試看，唯有耀武羊威羊肉爐吃到飽才能吃得到，擔心有羊騷味的朋友不用害怕，耀武羊威羊肉爐吃到飽的羊肉真的都很不錯，又嫩又細緻的手撕羊絕對推，羊腳筋、羊大骨、羊心、羊排、羊腿都很推薦，湯頭我自己就超級喜歡山神種子湯、鮮蒜羊肉湯，兩款都越喝越回甘也不會口渴，秉持著新鮮肉質還有那肉質好完全讓人讚不絕口，享受著頂級的環境與美味，在這用餐也太舒心，一年四季都能吃一頓豐盛的羊肉爐吃到飽也太棒了啦～快點約朋友一起來瘋狂吃起來～

耀武羊威台中南屯益豐帝王店

住址：台中市南屯區益豐路四段500號

電話： 04 2389 6601

營業時間：16:00–00:00

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