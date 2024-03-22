人生中，和另外一位不相識的人，即便常常會經過同樣的地點，但或因時間不同，就一直錯過可能發生的美好緣分（當然也有可能會是孽緣）。和老婆結婚前，我應該也錯過了不少好女人，但幸運的是，沒錯過了這個好老婆。（到了這把年紀卻三沒，沒外表、沒才華、沒口袋，嘴巴對老婆若不甜一點，日子怎會好過。）話題有點扯遠了！其實我要說的是，有些庶民美食小攤也是如此。
新莊的四維路，無論白天或晚上，都是在地人很重要的買菜、飲食及百貨生活圈。我當然，也幾乎天天會來這，並也介紹過這區域的十多家庶民美食。但這攤超人氣的小米蔥油餅，老闆說他已賣了三年多，我和老婆，卻是前一陣子才無意間看到。原來它只出現在週三晚，雖然離我們家不遠，而我們卻極少週三晚會出現在這，就一直錯過。
這小米蔥油餅，口感酥香迷人又有嚼勁，特別的是，加的蔥花與玉米可是爆多！每一大張可分成四份，平均下來一份不到30元，可真是CP值超高又好吃的銅板美食~
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▲價目表
販售的就只有小米蔥油餅，
一張90元，
半張45元，
加料+20元，
生麵糰50元。
▲加料（蛋+玉米+蔥花）
煎台的小米蔥油餅煎的差不多時，
如有加料，
老闆會打上兩顆蛋和勻後，
淋到煎台上的另半側，
煎蛋。
▲加料，玉米
看著老闆，
開啟攤台上的牛頭牌玉米粒罐頭後，
倒了超多的玉米粒，
至煎台的蛋皮上，
給料不手軟！
▲加料，蔥花
倒完玉米粒，
又倒了一整木盤滿滿的蔥花，
真是給料給的很豪氣～
▲準備起鍋
最後再把煎台上的小米蔥油餅，
整張覆蓋在蛋皮與餡料上，
再煎一下。
很大一張，
且香氣迷人～
▲小米蔥油餅起鍋後，
客人自行加調味料。
原則上一張可分為四份，
客人也可以自行區隔添加，
每等份的調味料相同、不同或不加。
像照片中，
我們只加半張（兩份）。
▲老闆切分小米蔥油餅
原則上是一張平均分成四份，
但我有看到現場有人，
跟老闆說，
一張要只分成兩份的。
原本一大張分成四份，
每份就不小，
那位客人的一份等於半張，
捲起來變成了巨無霸。（可惜沒拍）
▲小米蔥油餅（一份）
一大張的蔥油餅90元。
加料則有兩顆蛋、大量玉米粒及大把蔥花，
只要+20元，
相當划算。
等於我們只花了110元，
一張再切分成，
四份加料的蔥油餅，
每份都不小且料爆多，
這樣一份平均不到30元的銅板價，
CP值真是超高！
▲攤家另在週五的西盛街夜市內擺攤
老闆說他週三在這四維路，
每週五，
則位在同是下新莊的另一處，
西盛街夜市內擺攤。
我和老婆想說，
也很久沒逛西盛街夜市了，
於是當週五晚就來逛，
順道看看這攤「尹珍香 小米蔥油餅」。
只能說，
好吃又高CP值的銅板美食，
不管到哪，
都是高人氣啊～（而且我們去前才下過雨，雨才剛停不久）
【營業時間&地點】
（週三）17：30～24：00，新北市新莊區四維路150巷巷口
（週五）17：30～24：00，新北市新莊區西盛街245巷巷口
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