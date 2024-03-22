陽明山超夯的土雞餐廳冠宸食館，無論是平日還是假日，總是人潮滿滿

一天只營業4小時，提早賣完就打烊

想吃到美味的土雞，真的要趁早來卡位唷





賞完名陽匍休閒農莊海芋，我們趕緊來冠宸食館覓食

餐廳每天只營業4小時，提早賣完就打烊，真的很怕自己吃不到的啦>"<

真的是晚了一步，土雞都賣光光了，只能點雞湯了

冠宸食館

地址：台北市北投區竹子湖路67號

營業時間：10:30~14:30(週一公休)

這盤炒麵味道真的不錯，我蠻喜歡的！而且價格也不貴

饅頭爸超愛吃炸豆腐，外酥內軟的口感真的太好吃了

我們點了茼蒿和高麗菜，兩種都很好吃

醬汁可以沾炸豆腐和雞肉，味道很搭

必點菜之一是芋香糕，一口咬下滿滿的芋頭香，鬆軟又美味，真的是不容錯過的好滋味

太晚來了，土雞已經完售了，只剩下雞湯了

為了品嚐它的美味，我決定點了菜脯雞湯

這菜脯雞湯真的是超級好喝，雞肉吃起來一點都不乾柴，我個人非常推薦

菜單

餐具需要自行取用

冠宸食館的用餐環境相當寬敞舒適

我還是頭一次看到餐廳的庭院擺滿了椅子，可見用餐時間人潮爆多

餐廳還有自己種的青菜，一包只要50元，真的是很便宜呢

冠宸食館的整體感覺是溫馨舒適，環境寬敞

還有自種的青菜，價格親民，讓人感覺非常舒適和親切

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