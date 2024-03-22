為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食！台北必試土雞餐廳推薦：冠宸食館，陽明山限時4小時，晚到吃不到

台北美食！台北必試土雞餐廳推薦：冠宸食館，陽明山限時4小時，晚到吃不到

2024-03-22 15:49:01 饅頭弟 人氣：101
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2121篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：冠宸食館
phone02-2862-6408
place台北市北投區陽明山竹子湖路67號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

陽明山超夯的土雞餐廳冠宸食館，無論是平日還是假日，總是人潮滿滿

 一天只營業4小時，提早賣完就打烊

想吃到美味的土雞，真的要趁早來卡位唷

/tmp/phpLBIhum

 

 

賞完名陽匍休閒農莊海芋，我們趕緊來冠宸食館覓食

餐廳每天只營業4小時，提早賣完就打烊，真的很怕自己吃不到的啦>"<

真的是晚了一步，土雞都賣光光了，只能點雞湯了

冠宸食館

地址：台北市北投區竹子湖路67

營業時間：10:30~14:30(週一公休)

/tmp/php0NW2Am

 

這盤炒麵味道真的不錯，我蠻喜歡的！而且價格也不貴

/tmp/phpCYb7xG

 

饅頭爸超愛吃炸豆腐，外酥內軟的口感真的太好吃了

/tmp/phpDTQYV0

/tmp/phpd3lJKl

 

我們點了茼蒿和高麗菜，兩種都很好吃

/tmp/phpXUyAZG

/tmp/phpQbMoF2

 

醬汁可以沾炸豆腐和雞肉，味道很搭

/tmp/phpdD19Fo

 

必點菜之一是芋香糕，一口咬下滿滿的芋頭香，鬆軟又美味，真的是不容錯過的好滋味

/tmp/phpVcmh4K

/tmp/phpdDUfZ7

 

太晚來了，土雞已經完售了，只剩下雞湯了

為了品嚐它的美味，我決定點了菜脯雞湯

這菜脯雞湯真的是超級好喝，雞肉吃起來一點都不乾柴，我個人非常推薦

/tmp/php6qmFqv

/tmp/phptsZBiT

 

菜單

/tmp/phpNlXXBh

/tmp/phpMYTcdG

 

餐具需要自行取用

/tmp/php0JRW94

 

冠宸食館的用餐環境相當寬敞舒適

/tmp/php3j6iBu

/tmp/phpnb2QyU

/tmp/phpbs3r2k

 

我還是頭一次看到餐廳的庭院擺滿了椅子，可見用餐時間人潮爆多

/tmp/phprJhQ4L

 

餐廳還有自己種的青菜，一包只要50元，真的是很便宜呢

/tmp/phpjIdAKd

/tmp/phplL06VF

/tmp/phpDRoq2X

 

冠宸食館的整體感覺是溫馨舒適，環境寬敞

還有自種的青菜，價格親民，讓人感覺非常舒適和親切

/tmp/phpERND7t

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 親子同遊 台北美食 冠宸食館 台北必試餐廳 陽明山美食 限時4小時餐廳 台北當地美食推薦 台北精選美食 台北旅遊餐廳推薦 台北獨特美食體驗
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

三峽複合式咖啡：學而文創&Café，無服務費，無
延伸閱讀
台北市士林區【走。遊台北】台北陽明山野人花園 【Walk. Traveling in Taipei】 Savage Garden in Yangmingshan, Taipei
 麵條Mantaul
花蓮美食-項鍊海岸工作室 獨特石梯坪岩石海岸線丨無敵海景景觀餐廳
 跟著小毛一起趴趴GO
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up