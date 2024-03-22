新北石碇一日遊，除了老街，別忘到武林逸亭IG人氣最夯超好拍照打卡餐廳

隨手一拍都是高級感IG美照！

這間已經紅一陣子的店，我們終於也來啦〜〜〜

一直收在口袋名單但卻一直沒有找時間來，整間店充滿濃濃的峇里島風

一進門什麼都還沒點就已經先喜歡這裡了！！

餐廳坐落於石碇山林之中，入口處與福田居相鄰，聽說還有一隻店狗柯基犬珍珠

座位區有分室內、室外兩種選擇，選擇室外平台能最直接的欣賞山景，茅草屋帶有濃濃峇里島風

走進室內必會讓女人放聲尖叫！大量的粉紅色系的裝潢設計，甜美夢幻粉紅世界真的會讓女孩們尖〜叫〜

到底是攝影棚還是咖啡廳呀？！二樓竟然還有自助攝影棚完全大心動！

處處都有店家用心的佈置，還有專業相機補光燈可免費使用，絕對可以滿足拍照癮

我們光這一區就玩了一個小時哈哈，很多佈景可以拍好拍滿

PS：貼心小提醒，這裡出餐很慢，建議先點完餐再上二樓攝影棚拍照唷

這裡採QR Code掃碼線上點餐的方式，價位呢略偏高，但是為了這樣的景觀和毛孩，偶爾犒賞自己，沒有關係！

(附上菜單給大家參考一下)

接下來我們來看一下同行友人點的餐點

【武林打拋豬飯】

【武林蜂蜜菊花茶】

話說餐具都好特別也很浮誇，視覺、味覺都能非常享受

【武林湯豆皮烏龍麵】

【武林雞湯】

【武林烤肉飯】

還用黑色隕石裝哩，還會有乾冰支援氣派上桌，煙霧繚繞視覺上很加分

【武林雞腿排蓋飯】

【武林驚喜料理】

其實就是打拋豬蛋包飯哈哈

【武林香煎虱目魚】

【麻油雞鍋】

冷冷的天氣最適合喝溫補的麻油雞了

不只加入高麗菜、玉米、百葉豆腐等，還有紅棗讓湯頭更加鮮甜美味

暖呼呼的麻油雞湯一口喝下超暖心，軟嫩的雞肉鮮甜不油膩

【武林尊爵炒烏龍麵】

Q彈滑口的烏龍麵條，鮮嫩彈牙的松阪豬肉，和鮮甜脆口的高麗菜

，豪華的搭配了松阪豬，一口吃肉、一口吃菜很滿足

醬很夠味，口味偏鹹但非常好吃，會讓人忍不住一口接一口

【拿鐵客製化拉花】

咖啡好特別！把狗狗的照片印在咖啡上

小珊珊碎碎念：

網美最愛朝聖的景觀咖啡廳！

店內夥伴對毛孩算是非常的友善，只要牽繩即可落地入內用餐

但出餐真的、真的很慢、很慢……. 無奈從第一道到最後一道超過2小時

，真的等得太久了 ，大家可能要有心理準備會等得比較久

【Info】

武林逸亭WuLineating

地址：新北市石碇區摸乳巷7-2號

營業時間：AM11:00~PM22:00

預約專線：0905 908 820

粉絲專頁：武林逸亭WuLineating

官網：石碇甜點 石碇美食 石碇景點 網美武林逸亭，近千島湖北宜附近景點

IG：武林逸亭WuLinEating（@wulineating）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)