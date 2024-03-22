高雄伴手禮-實心蛋捲左營門市─Dcard推薦高雄伴手禮，這家伴手禮太~寵粉！整根醇濃爆餡蛋捲免費吃，走進新開幕實心蛋捲左營門市，質感空間享用酥香脆口、餡料滿滿實心蛋捲，搭配台茶18號紅玉紅茶、咖啡享用，高雄伴手禮常溫、高雄彌月禮盒推薦、左營高鐵伴手禮推薦

目錄索引

1. 關於實心蛋捲左營門市

2. 實心蛋捲左營門市環境開箱

2.1 交通指引│實心蛋捲左營門市

2.2 實心蛋捲左營門市接待區

2.3 實心蛋捲左營門市試吃區

2.4 實心蛋捲左營門市伴手禮展示區

3. 實心蛋捲左營門市伴手禮開箱

3.1 人氣TOP1│實心蛋捲典雅茶韻禮盒

3.2 人氣TOP2│實心蛋捲典雅曲奇輕奢禮盒

3.3 人氣TOP3│實心蛋捲典雅雙蛋捲禮盒

4. 消費資訊

4.1 實心蛋捲左營門市伴手禮評價

4.2 優惠資訊

5. 高雄伴手禮相關資訊

5.1 品牌資訊

關於實心蛋捲左營門市

「高雄伴手禮」

「Dcard推薦高雄伴手禮」

「高雄伴手禮常溫 x 高雄彌月禮盒 x 左營高鐵伴手禮推薦」

實心蛋捲左營門市在哪裡？

實心蛋捲左營門市位於高雄市左營區立大路32號，近生態園區捷運站、高鐵左營站、高雄巨蛋、高雄微笑公園，附近有捷運站、公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

實心蛋捲左營門市環境 / 特色

「寬闊、溫馨、質感空間 x 蛋捲試吃 x 茶飲試喝」

「台中十大伴手禮 x 亞太十大伴手禮 x 台灣百大糕餅」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-生態園區捷運站 (2號出口，走路10分鐘)、公車-博愛路口站 (崇德路，走路6分鐘)

機車：附近機車停車空間 (立大路)

汽車：漢神巨蛋新莊停車場 (走路5分鐘)

實心蛋捲左營門市環境開箱

交通指引│實心蛋捲左營門市

生態園區捷運站2號出口 / 博愛路口站 / 附近機車停車空間 / 汽車收費停車場

高雄旅遊日，遊程最後一站到距離左營高鐵站不遠的高雄伴手禮店─實心蛋捲左營門市逛逛。

搭乘捷運到生態捷運站下車後，走路10分鐘即抵達位於高雄市左營區立大路32號的實心蛋捲左營門市；附近亦有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車開車前往都蠻方便的。

伴手禮店門口 / 顯眼招牌

即將抵達 實心蛋捲左營門市時，可以看到相當顯眼的招牌，蠻好找到位置的。

營業時間

實心蛋捲左營門市營業時間為：

每天10：00~20：00。

實心蛋捲左營門市接待區

接待櫃台

對伴手禮有任何疑問均可到接待櫃台，找接待人員詢問。

不定期優惠活動

接待櫃台、伴手禮販售區均有放置近期推出的不定期優惠活動資訊，可參考。

付款方式

在實心蛋捲左營門市購買伴手哩，可使用：現金、信用卡、ApplePay等方式付款。

實心蛋捲左營門市試吃區

整根蛋捲免費吃

超寵粉的實心蛋捲左營門市，在寬闊、質感空間裡規劃試吃專區，備有：4種口味粹蛋捲、4種口味實心蛋捲、新推出的曲奇餅乾，可搭配台茶18號紅玉紅茶、咖啡試嚐。

獨立包裝│實心蛋捲

整根獨立包裝的實心蛋捲，避免跟空氣接觸受潮，影響口感。

茶飲試喝

實心蛋捲左營門市伴手禮展示區

多款禮盒 │客製化

粹蛋捲、實心蛋捲、曲奇餅乾口味自由配，可以選擇在試吃區吃到最喜歡的口味做禮盒搭配。

實心蛋捲口味選擇：

經典肉鬆、香濃花生、醇濃芝麻、金沙鹹蛋。

粹蛋捲口味選擇：

濃香原味、濃郁巧克力、厚香蜂蜜、香醇芝麻。

曲奇餅乾口味選擇：

厚奶原味、濃郁可可、綜合雙享。

質感禮盒

將在經典實心蛋捲、粹蛋捲，放進添加巧思、創意設計的質感禮盒包裝中，相當適合購買幾盒回家，分送家人們、朋友們分享。

在伴手禮專區看到喜歡的禮盒樣式、伴手禮品項配置，想更換其他口味的粹蛋捲、實心蛋捲口味，可跟現場接待人員說明、客製化調整喜歡的口味。

伴手禮空間│寬闊、好逛

新開幕的實心蛋捲左營門市，伴手禮展售區的空間十分寬闊，在參考選購伴手禮時不會有侷促感，可以舒適、放鬆的在空間裡走走逛逛。

實心蛋捲左營門市伴手禮開箱

這次購買了：

實心蛋捲典雅茶韻禮盒

實心蛋捲典雅曲奇輕奢禮盒

實心蛋捲典雅雙蛋捲禮盒

人氣TOP1│實心蛋捲典雅茶韻禮盒

典雅茶韻禮盒 官網優惠價565元

每盒典雅茶韻禮盒，均由一盒自選口味粹蛋捲 + 台茶18號紅玉紅茶組成。

下午茶時間，拿出4~5根粹蛋捲、沖泡一杯台茶18號紅玉紅茶，享用料好實在的甜蜜，幫自己充電。

人氣TOP2│實心蛋捲典雅曲奇輕奢禮盒

典雅曲奇輕奢禮盒 官網優惠價620元

以近期新推出的綜合口味曲奇餅乾為主角，搭配兩盒實心蛋捲。

新推出的曲奇餅乾，細嚐酥鬆口感中的巧克力香、馥郁奶香，香氣飽滿、不甜膩。

人氣TOP3│實心蛋捲典雅雙蛋捲禮盒

典雅雙蛋捲禮盒 官網優惠價485元

一盒粹蛋捲 + 兩盒實心蛋捲。

巧克力控大推，粹蛋捲「濃郁巧克力口味」，整體甜度嘟嘟賀，可以吃到相當濃郁的可可香。

花生芝麻控就愛，實心蛋捲「香濃花生」、「醇濃芝麻」，酥香蛋捲注入滿滿獨家特調香濃花生醬、芝麻醬，可以吃到花生顆粒感、磨製純正黑芝麻的微沙感。

消費資訊

購買日期：2024/03月

付款方式：現金、信用卡、ApplePay

實心蛋捲左營門市伴手禮評價

高雄伴手禮，走進左營高鐵站附近的高評價伴手禮專賣店─實心蛋捲左營門市。

在質感空間享用酥香脆口、餡料滿滿實心蛋捲，搭配台茶18號紅玉紅茶、咖啡，細嚐真材實料的實在好滋味再選購，伴手禮販售區空間寬闊、簡約溫馨風格空間很好拍，伴手禮購物體驗蠻不錯的。

優惠資訊

首次加入會員，加贈30元

實心蛋捲官網，優惠中

高雄伴手禮相關資訊

實心蛋捲左營門市

類型：高雄伴手禮 / Dcard推薦高雄伴手禮 / 高雄伴手禮常溫 / 高雄彌月禮盒推薦 / 左營高鐵伴手禮推薦

⏰ 營業時間

每天 10：00~20：00

📍 地址：高雄市左營區立大路32號

📞 電話：07-350-3671



檢視較大的地圖

品牌資訊

實心蛋捲官網

實心蛋捲FB粉絲頁

實心蛋捲IG

實心蛋捲LINE@

覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們

也可以追蹤我們的instagram，會有更多即時的分享

謝謝大家，我們下篇分享見