下班後來拜訪坐落在竹北三民路上的《微平方》手搖飲料店；《微平方》以台南為出發點，於2023年插旗竹北三民路；讓北台灣的好朋友們也可以享受來自台南的創意茶飲!

訪店間與店長聊天，來到竹北三民路的朋友們點飲料，甜度都下降哩!! 果然，南北客人的口味略有不同!!

紙飛機的寓意別管起飛的方向，勇敢向夢想出發微加幸福。不只平方；扛棒、與裝潢設計；都採高雅清爽的簡約風格；品茗茶飲的同時讓人分外輕鬆!!

淺灰色的牆面、鹿角蕨植栽；《微平方》透著溫暖柔黃的燈光，下班後來上一杯清爽溫潤的飲料；生活真的美好不過!!

《微平方》WAY TO DRINK；紙飛機寓意的 logo 勇敢向夢想出發微加幸福。不只平方；喝杯飲料，讓生活甜蜜一下、溫暖也休憩一下!! 等待飲料也有提供小板凳，可以稍坐等待；也可以拍拍網美照片喔!!

可愛的小杯珍奶，有四種顏色；可以NT69元加購；之後蒞臨《微平方》WAY TO DRINK買飲料就有九折優惠!!

《微平方》WAY TO DRINK，菜單；拍攝於2024/3/20!!

純茶系列，NT30元起就可以清涼一下；氣泡飲、厚奶蓋、微愛水果飲；以及大家鍾愛的醇奶茶系列(珍珠奶茶)、100%小農鮮奶添加的鮮奶茶系列等；

櫃台上方有螢幕菜單；也不定時推出新品廣告；讓大家可以有新意的品嘗飲料!

純茶系列 | 日式蕎麥綠茶NT30 | 格林紅茶 NT35

◆格林紅茶，在店長的引薦下；兩種茶品的黃金特調、阿薩姆紅茶與綠茶相佐，頭一次品嘗相當驚奇；口感偏紅茶色澤的綠茶香氣與芬芳! 我選擇全糖，茶香、糖香滿溢；現場我是冰鎮飲用；回家後溫熱喝也相當好喝!!

◆日式蕎麥綠茶 | 這款有著日式蕎麥風味的綠茶，焙茶香氣讓人迷戀!! 飲用會讓人想搭配日式點心!!

厚奶蓋系列 | 烏龍厚奶蓋 NT65

鹹香的厚奶蓋、覆蓋在清香的烏龍茶面上；冰冷飲用兩種風味讓茶品口感多元；回家後溫熱飲用，厚奶蓋鹹香、烏龍茶清新；溫熱的鹹奶茶口感!! 我也很喜歡!!

純茶系列 | 日式蕎麥綠茶NT30 | 格林紅茶 NT35

純茶系列 | 烏龍厚奶蓋 NT65

微愛生氣 | 西西里美式愛生氣NT65 | 梅果愛生氣 NT60

微愛生氣 | 西西里美式愛生氣，這款西西里美式咖啡、新鮮檸檬汁冰塊、氣泡水；夏天午後真的必須要來上一杯；消暑解熱、幫助上班加油!! 新鮮的檸檬片、維他命C ++、日式咖啡手搖飲料午後時光必須!!

梅果愛生氣，《微平方》WAY TO DRINK富有酸甜脆爽古早味的酸梅湯口感；最後出場的氣泡口感、成就完美午後時光!! 午餐便當油膩雞腿，也可以點上一杯梅果愛生氣消解油膩喔!!

微平方茶飲-竹北三民店

地址 : 新竹縣竹北市三民路371號

時間 : 09:00 ~ 21:00

電話 : 03 552 8221

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551040895987

哀居：www.instagram.com/wei_square_tea/



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