今晚Emma不補習，正好帶她去夜市放放風～她嚷嚷很久了～剛好婆婆也一起來，三代同堂的夜市小時光🥰

剛到夜市Emma就歡呼地說～媽媽我要喝飲料！

大家應該也是吧？邊喝邊逛夜市最開心了！

⬇️繞啊繞啊，看到一間小攤車感覺還不錯！寫著天然草本茶！老闆正和客人介紹，我們先看菜單。

⬇️小攤車名字是「Draftea by草字頭」，主打漢方草本、自然甘甜。

⬇️品項很簡單，有九種選擇。

⬇️茶飲都是不加糖的，我們想說不加糖會好喝嗎？老闆說先讓我們試喝看看～

這個機台感覺很高級，老闆提到因為他們家的飲品都不加冰，所以特別重視冰飲保存。

⬇️不加糖可是喝起來卻有淡淡甜味，老闆說這是甜菊葉本身的甜味，可以取代蔗糖，這是我第一次聽到飲品中加入甜菊葉，很特別！

⬇️試喝後我們覺得接受度挺不錯的，於是一人一杯自己愛喝的口味～邊喝邊逛夜市囉🥳

過了幾天，Emma突然說：媽媽我想喝那天逛夜市喝的飲料。

記得那天老闆說他們在西門路有店面，於是先送Emma去上課，順路再去買回家。

⬇️門市一片綠意盎然，很符合天然草本茶的形象😆

地址：台南市北區西門路四段296號

營業時間：11:30-21:00

訂購電話：06 251 9362

⬇️走進門市，是那天在夜市看到的老闆！

⬇️牆上是熬煮草本茶所使用的植物，有白杭菊、蕎麥、白茅根等等。

⬇️有隨手杯和大罐的分享瓶；想用環保容器也有租借服務。

⬇️消費滿300折50元耶！！老闆說這是門市限定優惠。

⬇️店裡也有特製飲料機台，保冰保鮮度✨

⬇️這次想多喝幾種口味看看，加上有滿300折50元的活動，於是我買了～百草羅漢涼茶、黃金蕎麥、洛神山楂和決明紅茶。

⬇️老闆裝瓶滿講究的，會先濾掉一些管內的茶，裝進去的都是最新鮮的草本茶。

⬇️這杯是我要先喝的，騎車好熱啊！

⬇️裝瓶完畢，準備帶回家囉～

⬇️這次我還買了蕎麥茶、紅茶，草字頭不只有草本茶，一般茶飲他們也有賣，也都是不加冰的，覺得挺不錯的，不會喝到最後冰塊融化變淡了。

Emma下課回來第一件事，就是關心她的飲料。

（是是是媽媽總管已買好，請專心寫作業，我來倒給妳喝。）

🌸洛神山楂

洛神花/山楂/甘草/烏梅/甜菊葉

成分很簡單，也不加糖、沒有咖啡因，所以Emma說想再喝，我也很放心給她喝。

Emma說喝起來酸酸的，不會很甜，她很喜歡！

⬇️漂亮的紅寶石色澤❤️

🌸百草羅漢涼茶

茵陳/薄荷/仙草干/鳳尾草/含風草/六角英/珠仔草/魚腥草/北香茹草/白鶴靈芝草/羅漢果

好多不知道的草本植物！讓我好奇味道所以買來喝看看。

味道甜甜涼涼的還不錯，而且我也很意外Emma喜歡喝！以前買其他家涼茶，她總說太涼喝一口就給我，但草字頭的涼茶不會太涼，又甜甜的。

我老公也說喝完之後少了那種很燥的感覺，原本熬夜加班火氣大，看來我可以多買幾瓶囤在家（冷凍可以放20天）

🌸決明紅茶

決明子/南投紅茶/甜菊葉

經典的古早味紅茶～很對Emma的胃口，她說有喝咖啡的感覺，是的，她常常偷喝我的咖啡🤣

決明子炒過之後有淡淡咖啡香，但沒有咖啡的咖啡因，挺適合給她過過咖啡癮哈哈！

🌸黃金蕎麥

100%黃金蕎麥

Emma說喝完整個嘴巴都香香的，吐氣都是蕎麥香～嗯～很不錯！

我也很喜歡草字頭家的蕎麥茶，香氣和味道喝起來很純粹，喝完口齒清新，午後來一杯很清爽。

因為有了小孩，有了Emma的關係，我比以前更在意吃進、喝進了什麼，市面上很多飲料店，像草字頭這種天然草本茶，讓我耳目一新，滿推薦大家可以喝看看的！

Draftea by草字頭-天然草本漢方茶

🔹夜市出攤

週三/週五/週六：武聖夜市

週四/週日：新永華夜市

🔹門市資訊

地址：台南市北區西門路4段296號

營業時間：11:30-21:00

訂購電話：06 251 9362

🔹線上商店網址

https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2310024688423?fbclid=IwAR25O5dUI_bliANPvoDzrlrbNSDmXrVgLPuAJRuZ7dIeVwQnWtIeizStJIY_aem_AXlhrHArFtKDDEc1YTfhjRy4-vQXShR-WnzVppLDNJNNyIyMcBHss0XGUsmQ1ka5gLA

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