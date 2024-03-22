男哥煮麵~風味獨特的皮蛋醬拌麵!
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之前去咖啡館聽到同為
｢皮蛋愛好者｣的老闆提起、
這才想到之前有家想去吃吃看的新店
【男哥煮麵】~主打《皮蛋醬》
當然要找時間來嚐嚐啊❤
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位在成功路上的男哥煮麵、
雖然小小一間但黑白招牌相當顯眼。
裡面也是寬敞明亮、空間感挺舒適的。
菜色以麵食、小菜還有湯品滷味為主。
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◆［乾燒皮蛋］
剛吃下去的第一個想法、
這口感好彈Q啊❤
伴隨著香厚濃郁的滋味
~非常刺激食慾!
而且它的濃不單純只是
皮蛋本身那種獨特風味，
而是融合了柔和辣香所形成的溫潤香厚。
越是咀嚼滋味越是濃郁、但依舊溫和。
◆［青花椒紅油拌餛飩］
在紅油酸香之中還帶著花椒清香餘韻、
伴隨肉餡香濃，挺開胃的❤
◆［皮蛋醬拌麵］
看到大量的皮蛋淋在麵條上
可真讓人喜歡呢❤
整個拌勻後就能大口享用啦！
麵條口感很彈、
拌入的皮蛋醬"香而不重"
（想吃又怕皮蛋獨特味太濃者的福音!）
帶著微微辣感與蒜香提味、
再加上川燙蔬菜的清脆，
整個吃來是夠味兒但也相當爽口，
非常適合夏日的麵食料理❤
◆［三杯雞拌麵］
確實剛上桌就聞到三杯香氣，
吃在嘴裡的滋味也是香厚、好吃❤
店名：男哥煮麵
地址：台南市中西區成功路435號
時間：11:00–13:30
17:00–21:00
（周日休息。）
電話： 06 223 9179
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