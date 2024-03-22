



男哥煮麵~風味獨特的皮蛋醬拌麵!

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之前去咖啡館聽到同為

｢皮蛋愛好者｣的老闆提起、

這才想到之前有家想去吃吃看的新店

【男哥煮麵】~主打《皮蛋醬》

當然要找時間來嚐嚐啊❤





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位在成功路上的男哥煮麵、

雖然小小一間但黑白招牌相當顯眼。





裡面也是寬敞明亮、空間感挺舒適的。





菜色以麵食、小菜還有湯品滷味為主。



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◆［乾燒皮蛋］

剛吃下去的第一個想法、

這口感好彈Q啊❤

伴隨著香厚濃郁的滋味

~非常刺激食慾!





而且它的濃不單純只是

皮蛋本身那種獨特風味，

而是融合了柔和辣香所形成的溫潤香厚。

越是咀嚼滋味越是濃郁、但依舊溫和。





◆［青花椒紅油拌餛飩］

在紅油酸香之中還帶著花椒清香餘韻、

伴隨肉餡香濃，挺開胃的❤





◆［皮蛋醬拌麵］

看到大量的皮蛋淋在麵條上

可真讓人喜歡呢❤

整個拌勻後就能大口享用啦！





麵條口感很彈、

拌入的皮蛋醬"香而不重"

（想吃又怕皮蛋獨特味太濃者的福音!）

帶著微微辣感與蒜香提味、

再加上川燙蔬菜的清脆，

整個吃來是夠味兒但也相當爽口，

非常適合夏日的麵食料理❤





◆［三杯雞拌麵］





確實剛上桌就聞到三杯香氣，

吃在嘴裡的滋味也是香厚、好吃❤





店名：男哥煮麵

地址：台南市中西區成功路435號

時間：11:00–13:30

17:00–21:00

（周日休息。）

電話： 06 223 9179