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男哥煮麵~風味獨特的皮蛋醬拌麵!

2024-03-22 22:47:16 沾墨點落 人氣：106
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：660篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：男哥煮麵 NightGo Noodles
place台南市中西區成功路435號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php3GUVge

男哥煮麵~風味獨特的皮蛋醬拌麵!
▪️
之前去咖啡館聽到同為
｢皮蛋愛好者｣的老闆提起、
這才想到之前有家想去吃吃看的新店

【男哥煮麵】~主打《皮蛋醬》

當然要找時間來嚐嚐啊

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▪️
位在成功路上的男哥煮麵、
雖然小小一間但黑白招牌相當顯眼。

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裡面也是寬敞明亮、空間感挺舒適的

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菜色以麵食、小菜還有湯品滷味為主。

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▪️
◆［乾燒皮蛋］

剛吃下去的第一個想法、
這口感好彈Q啊
伴隨著香厚濃郁的滋味
~非常刺激食慾!

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而且它的濃不單純只是
皮蛋本身那種獨特風味，
而是融合了柔和辣香所形成的溫潤香厚。
越是咀嚼滋味越是濃郁、但依舊溫和。

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◆［青花椒紅油拌餛飩］

在紅油酸香之中還帶著花椒清香餘韻、
伴隨肉餡香濃，挺開胃的

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◆［皮蛋醬拌麵］

看到大量的皮蛋淋在麵條上
可真讓人喜歡呢
整個拌勻後就能大口享用啦！

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麵條口感很彈、
拌入的皮蛋醬"香而不重"
（想吃又怕皮蛋獨特味太濃者的福音!）

帶著微微辣感與蒜香提味、
再加上川燙蔬菜的清脆，
整個吃來是夠味兒但也相當爽口，
非常適合夏日的麵食料理

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◆［三杯雞拌麵］

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確實剛上桌就聞到三杯香氣，
吃在嘴裡的滋味也是香厚、好吃

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店名：男哥煮麵

地址：台南市中西區成功路435號

時間：11:00–13:30
         17:00–21:00
　　（周日休息。）

電話： 06 223 9179

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沾墨點落

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