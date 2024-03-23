#88元就可以看電影！https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #惡獸之戰

劇情：在非法私人的拳擊比賽中打死對手被判入獄的前拳擊選手宇哲（朴星雄 飾），因身為模範囚犯獲得了假釋。出獄的他拒絕了道植（吳大煥 飾）要他回組織的提議，想過上平凡的生活。但因情勢所逼不得不回到道植的組織中，並和舞弊警察刻洙（周晳泰 飾），和毒品中間商正坤(吳達洙 飾），暗自互相較勁著……

拳拳到肉的拳擊搏鬥戲，男主朴星雄也已經練習了三四年，劇中因為拳擊賽打死對手被判入獄，雖想要走正途平凡的日子，卻因為身處太多方角力對於利益情感的拉扯，使得平淡的生活是場空，#惡獸之戰 深刻描繪人性，在利益面前，道義已蕩然無存，結局令人感嘆！

針鋒相對的 #惡獸之戰，3月22日（五）全台上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #惡獸之戰

祝福好人一生平安

#惡獸之戰 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=uLsug3DJ76Y

GaragePlay FB： https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG： https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

文章標籤