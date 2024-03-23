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【電影首映會】韓國最新黑幫犯罪鉅獻#惡獸之戰！擊擊到肉的打鬥戲過癮，四方角力的拉扯，凸顯人性險惡【電影推薦】

2024-03-23 01:33:36 Phyllis 17 人氣：105
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：349篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

#88元就可以看電影！https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #惡獸之戰

【電影首映會】韓國最新黑幫犯罪鉅獻#惡獸之戰！擊擊到肉的打鬥【電影首映會】韓國最新黑幫犯罪鉅獻#惡獸之戰！擊擊到肉的打鬥

劇情：在非法私人的拳擊比賽中打死對手被判入獄的前拳擊選手宇哲（朴星雄 飾），因身為模範囚犯獲得了假釋。出獄的他拒絕了道植（吳大煥 飾）要他回組織的提議，想過上平凡的生活。但因情勢所逼不得不回到道植的組織中，並和舞弊警察刻洙（周晳泰  飾），和毒品中間商正坤(吳達洙 飾），暗自互相較勁著……

3-惡獸之戰》_新聞稿照01_朴星雄4-惡獸之戰》_新聞稿照02_吳大煥5-惡獸之戰》_新聞稿照05_朴星雄(左)、周皙泰(中)、吳大煥(右)

拳拳到肉的拳擊搏鬥戲，男主朴星雄也已經練習了三四年，劇中因為拳擊賽打死對手被判入獄，雖想要走正途平凡的日子，卻因為身處太多方角力對於利益情感的拉扯，使得平淡的生活是場空，#惡獸之戰 深刻描繪人性，在利益面前，道義已蕩然無存，結局令人感嘆！

6-惡獸之戰》_新聞稿照04_吳達洙(左)與朴星雄(右)上演激烈動作戲7-惡獸之戰》_新聞稿照06_朴星雄在戲中展現完美拳擊戲碼

針鋒相對的 #惡獸之戰，322日（五）全台上映！

【電影首映會】韓國最新黑幫犯罪鉅獻#惡獸之戰！擊擊到肉的打鬥9-惡獸之戰》_海報2

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