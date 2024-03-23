中壢美食推薦「長居亭創作酒処」，位於中壢SOGO周邊，是一家來自大阪風味的居酒屋。店內充滿濃厚的日式氣息，佈置鳥居造景，讓人彷彿置身於日本的居酒屋。菜單包括冷菜、炸物、烤物、逸品和主食飯麵等，還提供眾多酒款及無酒精飲品供選擇。不論是聚餐、小酌還是慶生，來長居亭創作酒処都是個不錯的選擇。

長居亭創作酒処怎麼去？

長居亭創作酒処位於中壢SOGO商圈附近，鄰近桃園捷運A21環北站，對面就有兩個大型停車場，周邊也有停車格，交通非常便利。店主畢業於大阪的「辻調理師専門学校」，在當地有多年的居酒屋工作經驗，將在日本學到的手藝完整地帶回台灣，調味和手法都保留了老日本傳統的風味。由於品質優良，長居亭創作酒処的主顧客群中甚至包括許多來自日本的顧客，可說是連日本人都認證的居酒屋。

長居亭創作酒処用餐環境

長居亭創作酒処擁有雙層樓的用餐空間，一樓設有半開放式廚房，並設有7張吧檯座位和一張四人桌。

坐在吧台就能直接看到串烤料理的調理過程，還能見識師傅的精湛燒烤。

店內提供多款日本清酒，並且有兩位國際唎酒師。如果你喜歡清酒或想要了解更多，都可以向他們詢問。

走上二樓用餐區，會先看到鳥居的造景，以及擺放的酒類海報和旗幟。二樓主要以2-4人桌為主，也可根據需要併桌用餐。

長居亭創作酒処菜單

長居亭創作酒処的完整菜單，每人低消一杯飲品。付款方式包括街口支付、LINE PAY和現金，但刷卡支付會收取10%的服務費。客滿時，用餐時間限制為2小時。提供沙拉冷菜、炸串、炸物、烤串烤物、手工雞肉糰子、逸品及主食飯麵。此外，店家還推出了十八啦遊戲活動，消費滿1,800元即可參與。 透過Google評論或打卡拍照上傳，即可贏得折扣禮品，四顆骰子有三次機會。

飲品部分有另外一份菜單，提供果實酒、燒酒、角嗨、沙瓦&調酒、無酒精飲品、朝日生啤酒和熱清酒。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

長居亭創作酒処還有推出期間限定的菜單。

餐點

我們當天在長居亭創作酒処點了綜合生魚片、冷菜、炸串、烤物、逸品、主食及日本酒，下班後來居酒屋享用美味的餐點，真是讓人感到滿足！

綜合刺身

生魚片是選用宜蘭大溪漁港季節限定漁獲。當天的綜合生魚片包含了日本青甘（鰤魚），這在日本居酒屋中很常見，肉質厚實、口感清爽豐富。而小鮪魚刺身經過醃製再炙燒，口感紮實，並含有豐富的油脂。另外，胭脂甜蝦Q彈又鮮甜的口感。特別的是竹筴魚NAMEROU，主要用於搭配酒品享用。

廣島略烤牡蠣

廣島略烤牡蠣是有先烤過，因此口感不像生牡蠣那樣生澀，加上蔥和蘿蔔泥的調味，味道十分不錯！

綜合炸串

綜合炸串包括洋蔥炸串、茄子炸串、豬肉炸串、起司炸串和牛肉炸串。將食材串在竹籤上後下鍋油炸，再沾上甜甜鹹鹹的沾醬入口，這就是大阪的平民美食「炸串」。店家的炸串每一口咬下都是外酥內鮮的味道，特別是起司炸串，如果熱熱吃還會牽絲，口中充滿濃郁的起司味道。而豬肉和牛肉炸串也都保持了肉質的鮮嫩口感。

鹽醬高麗菜

吃炸串最適合搭配點鹽醬高麗菜，清脆爽口又能解膩。

明太子博多石燒飯

明太子博多石燒飯是以石鍋盛裝，上頭直接擺上一整條明太子，再加上海苔片、蔥等。享用前需要將所有食材充分拌勻，一口咬下，滿滿的鮮味在口中爆開！

和風烤牛肉

和風烤牛肉表面稍微烤過後切成薄片，肉質呈淡淡的粉紅色，令人看了都忍不住流口水。沾著清爽的醬汁，入口肉質十分軟嫩。

玉子燒

玉子燒以高湯製成，口感鬆軟紮實，濃醇的蛋香與甜鹹滋味搭配得恰到好處。

鐵板松阪豬

鐵板松阪豬選用豬後頸肉，淋上特製醬汁，口感帶有彈牙的Q度，還可搭配底下的高麗菜一同享用。

本日特選單杯清酒

我們當天選擇了山之壽特別純米清酒，酒精濃度16%，單杯價格為200元。清酒清爽甘甜，搭配刺身和炸串，每一口都能帶走口中的油膩感，真的很滿足啊！

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

無酒精飲品-韓柚蘇打

但我個人酒量不是很好，所以我還是乖乖地喝韓柚蘇打，喝起來酸甜酸甜的，我很喜歡！

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