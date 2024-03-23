唐揚げ專門店｜嘉義人氣爆紅炸物專賣店，用溫體雞腿肉打造爆汁口感!

你有吃過用溫體雞炸的唐揚雞嗎，最近在IG瘋狂被這家【唐揚げ專門店】燒到，馬上安排一場嘉義小旅行，吃完後真的覺得很值得，採用新鮮的溫體雞腿肉現炸，咬下的時候會噴出肉汁，而且油鍋超級乾淨讓人很放心，開店不久生意就很好人潮滿滿，建議大家早點來以免吃不到!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼剛開幕不久的【唐揚げ專門店】，位於嘉義市西區新榮路上，外觀是可愛的日式小攤販，鄰近新光三越和文化公園，吃完後可以到附近走走逛逛。

▼【唐揚げ專門店】老闆是一對年輕可愛的情侶，為了打造有別於傳統的唐揚雞，嚴選每日新鮮的溫體雞腿肉，不添加泡打粉現點現炸起鍋，再搭配手工特調的獨家醬料，特別注意到它們的油鍋超級乾淨，可以讓人放心大口享用。

菜單

餐點介紹

唐揚雞 (大份)💰139元 小份💰109元

▼重本使用新鮮溫體雞腿肉現炸的唐揚雞，有原味/椒麻/塔塔醬/蜂蜜芥末四款口味，咬起來外皮酥脆帶點甜味，趁熱咬下會爆出滿滿肉汁，大力推薦人氣最高的蜂蜜芥末口味，酸中帶甜的風味很耐吃，或是淋上厚厚一層的塔塔醬口味，吃起來味道超濃郁也不膩口!

炸蔬菜天婦羅💰60元

▼想要補充纖維可以點炸蔬菜天婦羅!份量大方~給的蔬菜品項也很多元，會依照當季產物不定期更換，這次吃到香菇、地瓜、紅黃椒、 櫛瓜，咬下薄脆外皮是蔬菜爽脆的口感，再搭配自製日式柴魚醬汁，甘甜不死鹹好涮嘴~

酥炸可樂餅 💰70元

▼酥炸可樂餅每份有咖哩和起司共兩塊，特別使用日本男爵馬鈴薯製作，內餡口感格外綿密絲滑，咬下去馬鈴薯的甜香撲鼻而來，伴隨淡淡咖哩和起司調味很加分!

酥炸牡蠣💰65元

▼隱藏版人氣品項酥炸牡蠣，霸氣選用又大又鮮甜的廣島牡蠣，每一顆都很飽滿水潤，炸完後吃下去會噴汁，最重要的是完全沒有腥味!

脆薯💰35元

▼炸物必點的好夥伴脆薯，是細細長長的尺寸路線，熟度剛好不會炸得太乾，不知不覺就會吃光光~

用餐心得

下次有來到嘉義玩別錯過這家，飽含真誠和用心的【唐揚げ專門店】，是我近期吃到最愛的炸物唐揚雞，不只咬下去會爆汁超過癮，獨特的調味也讓人印象深刻，涮嘴到不知不覺就吃光光，而且料理過程衛生乾淨可以放心吃，顛覆我對炸物店的傳統印象!

店家資訊

唐揚げ專門店

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電話 : 0975-925-489

地址：嘉義市西區新榮路167號

營業時間：16:00-22:00

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