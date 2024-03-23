前一陣子又發現宜蘭一家隱藏版的美食，主打手作料理、義大利麵，用餐前搜尋了一下評價還不錯，但是網路上居然沒有文章介紹，於是點燃了我的鬥志，決心要幫大家衝鋒陷陣先去品嚐一番，這間位於羅東鎮的「蘭煮漢」乍聽之下店名很特別，但是印象很深刻很難忘，記得我家大叔說要去吃蘭煮漢時還自己一直偷偷笑

初次到蘭煮漢時附近是巷弄住戶，不太好找停車位，建議開車的朋友可以停在北成國小的停車場，再走路2-3分鐘即可抵達

蘭煮漢｜店家外觀

蘭煮漢是一間透天厝的一樓店家，外觀上不像大型餐廳那麼顯著亮眼，倒是有點像家庭料理店，非常簡樸低調的感覺，僅僅從門口的圓形藍色招牌才能確認店家的位置，當天傍晚五點開始營業，我們四點多就先到了門口，店裡還未亮燈一片黑暗，然後也沒有等候的客人，第一次來嘗試的心情說真的有一些期待又忐忑 😄

店門口布置了一些綠色盆栽，門外的腳踏車和座椅擺設營造了一點復古的風格

營業時間一到，店內點起了鵝黃色的燈光，這一天氣候冷冷的剛好讓人想趕緊進去取暖

蘭煮漢｜店內環境

隨著服務人員的招呼我們進了門，親切帶點靦腆的幾句問候，很像鄰居家小姐姐那樣和善，其實沒有過多的商業氣息讓人滿喜歡的，因為很自在呀

店裡的空間說大不大說小不小，約莫可以容納20人左右，有兩人桌、四人桌以及最大的一張六人長桌，簡單的舊式地磚加上一些復古家具的裝飾，再用幾幅鮮明的畫作增添活潑的感覺，裝潢簡潔不華麗但是乾淨舒適，其實很期待餐點來凸顯家庭手作料理的精神

隨意欣賞店裡的角落，不管是盆栽、圖畫、還是家俱，布置起來也是處處有復古文青的小風格

那時一直想問問為什麼店名取為蘭煮漢，不過服務人員好像也不清楚所以便沒有明確的答案，真的太好奇了

▼茶水杯具供應區

✔️ 內用茶水無限供應

✔️ 提供 wi-fi

✔️ 可提供外帶 / FoodPanda

蘭煮漢｜菜單 MENU

再來看看最新的菜單

蘭煮漢 手作料理有三種醬料，分別是

台式手作青醬 / 經典蕃茄紅醬 / 蘭煮漢特製咖喱醬

主餐可以選擇 燉飯 或者 義大利麵

並搭配選擇各式肉類及海鮮

每一樣餐點都有附烤時蔬

如果升級套餐就另外有三種選擇

➡️ 汽水喝飽飽 $10

➡️ 蒜味麵包+主廚湯品 $50

➡️ 薯條/起司條(2選1) + 汽水一罐 $88

★另外，主食的燉飯和義大利麵可以加量，覺得肉肉不夠也可以再多點一份

(香煎豬排、脆皮雞腿排、香煎沙朗牛、炙燒中卷)

★點心類則有 脆薯、起司條、巴斯克蛋糕、拼盤

蘭煮漢｜餐點分享

我們家喜歡吃青醬，所以選了台式手作青醬 ，主餐則是香煎沙朗牛義大利麵、香煎沙朗牛燉飯和香煎雞腿排義大利麵，其中一份升級套餐，於是另外有蒜味脆皮麵包及主廚湯品

蒜味脆皮麵包及主廚湯品 口味不錯，麵包酥脆有熱度，湯品濃稠度剛好不會太稀

香煎沙朗牛燉飯 米飯軟硬度剛剛好，而且青醬濃郁香醇，燉飯煮得非常入味，牛排煎得熟度適中，口感軟嫩也好入口

香煎沙朗牛義大利麵 麵條Q彈軟硬度也適中，裹附在麵條上的青醬香氣十足，完全不會有麵條和醬汁分離的感覺，我覺得超好吃，家人也頻頻點頭

配菜的烤時蔬也不錯，簡單又美味，對一般人來說整理的肉量和飯麵的份量是可以飽足的，但對於食量更大的人來說，或許另外用升級或加點飯麵的方式會比較符合期待

牛排煎得香香嫩嫩好喜歡呀

香煎雞腿排燉飯 雞腿排外皮煎得金黃酥脆，香味撲鼻，雞肉軟嫩多汁而且不會乾柴

雞腿排厚度很夠，肉質咬起來軟嫩相當鮮美

青醬燉飯很香，有機會想再去吃吃看番茄紅醬或特製咖哩醬 ，或者換個炙燒中卷也不錯，總之初次品嚐的經驗讓家人都很滿意，很期待再去用餐。羅東這一間蘭煮漢義式手作料理店就分享給大家囉!!

蘭煮漢｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮四育路17號

■ 電話 : 03 9516542

■ 營業時間 11:00-14:00/17:00-20:00

■ 公休日 : 周四

■ FB官方網站: 蘭煮漢

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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