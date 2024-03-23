台北京城烤鴨又推出新菜色啦!!

除了經典的烤鴨三吃，這次推出生菜鴨鬆黃金套餐，讓你在烤鴨店不只是烤鴨三吃、五吃，還能品嘗其他地方沒有的生菜鴨鬆及薑母鴨，滿足不同饕客需求，這絕對是烤鴨愛好者的天堂，絕不能錯過喔。

生菜鴨鬆黃金套餐

生菜鴨鬆黃金套餐，內容物包含

荷葉餅夾片皮鴨、腿肉生菜鴨鬆、炒鴨骨 (可選是否要加辣) OR 薑母鴨。

★附贈★

荷葉餅2包（16片）、蔥包1、蒜包1、沾醬2、鴨鬆生菜8片

炒鴨骨跟薑母鴨價格只差100元，寒冬我選薑母鴨、酷暑就吃炒鴨骨啦，毫無懸念。而且荷葉餅直接附2包，真的很佛心，但人多還是要多買啦，餅皮沾醬超好吃!

荷葉餅夾片皮鴨

這個就是他們家的經典招牌，烤鴨愛好者的天堂。

飯店等級的櫻桃鴨金黃亮澤，鴨肉鮮嫩美味，不柴不老，品質極佳喔!

腿肉生菜鴨鬆

這裡頭可是滿滿的料啊，裡面有帶皮鴨腿肉丁、荸薺（馬蹄丁）、洋蔥、蔥花，另外還附上可樂果，增添酥脆口感。我真的很佩服京城烤鴨的創意，這鴨鬆太棒了!

薑母鴨

在烤鴨店裡也吃得到薑母鴨，這厲害了吧!

完整的配料皆以包裝放好，要食用時將中藥材米酒、鴨骨、薑片、麻油等都倒入鍋中，加入約2000-2500CC的水(附贈的鋁箔容器約2000CC)，加熱煮沸後再轉小火煮10分鐘，讓米酒完全蒸發後就可以享用啦。

加2000CC味道會比較濃郁，如果覺得太重可以再多放一點水到2500喔。

等到薑母鴨煮好了，就可以開始享受這一桌美味料理啦!!

京城烤鴨 生菜鴨鬆黃金套餐 心得

荷葉餅片皮鴨怎麼用才好吃?

蔥、蒜都要沾醬，跟著鴨肉一起吃，那滋味真的太棒了!

這我真的超愛欸，沒想到腿肉生菜鴨鬆這麼美味，完全不輸外面的蝦鬆。

將鴨肉切成細末，搭配上荸薺、洋蔥、蔥花及可樂果，再以生菜包裹食用，生菜的清脆爽口搭配上鴨肉的鮮香，真的讓人忍不住一口接一口，大推!

這一鍋薑母鴨真的很香，湯頭濃郁香醇，是冬天進補的最佳選擇喔。

京城烤鴨永吉店此次推出的生菜鴨鬆黃金套餐，真的很有特色，滿足不同饕客的需求。如果您是第一次到京城烤鴨用餐，不妨試試新推出的套餐，保證讓您大飽口福。

台北京城烤鴨據點

官網:https://pekingrostduck.oddle.me/zh_TW

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