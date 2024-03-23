這家是日本人來台灣開的、來自日本神戶的大人味濃郁咖哩〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕升級套餐就有沙拉自助吧、日式小菜、湯品吃到飽。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕

👣〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕環境

◆以不同的深淺綠為主軸色調，加上充滿綠色植物搭配木質桌椅，整體很有放鬆感，乾淨舒適。

這面牆有著復古懷舊的老照片，特別吸睛，還有提供兒童座椅。

一個人來也有這種吧台座位不尷尬。

👣〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕餐點

📌自助吧

▫️點主餐只要加99元就能升級沙拉自助吧、日式小菜、湯品吃到飽，自助吧區隨時都有店員會過來補充、維持整潔。

當天吃到六種小菜，有牛蒡絲、毛豆仁、海帶絲、蜜黑豆、福神漬、比較特別的是路蕎，口感類似洋蔥，醃漬過後的味道清爽脆口。

生菜選項有四種、涼拌通心粉、番茄、小黃瓜、玉米、苜蓿芽等等，還有麵包丁、綜合堅果等配料可以搭配，醬料選擇也很多喔。

湯品是海帶豆腐味噌湯，不會因為吃到飽品質就馬虎，喝起來香濃順口。

這些都可以吃到飽很划算耶

📌炸豬排咖哩飯$300

▫️粕粕咖哩的咖哩醬特別濃稠，加入也是店名取作「粕粕咖哩」的緣由。天然發酵的酒粕（也是店名取作「粕粕咖哩」的緣由），吃起來香氣濃郁，口感很飽滿！最貼心的是可以選擇辣度（我選不辣）白飯都有旋轉蛋包，滑嫩可口，搭配少許蔬菜。豬排很大一片厚度十足，酥脆厚實肉質柔嫩，吃起來超過癮。

📌雞肉綠咖哩$260

▫️新品綠咖喱，可別以為是泰式綠咖喱喔，是加入菠菜跟鮮奶製成，有著奶香味的溫潤口感，濃稠度一樣非常高，跟煎過的雞肉非常搭，肉量看就知道給的很多啦～如果帶小朋友來的話滿適合點這道～

📌摩登燒$380

▫️店內人氣第一的菜品就是他！

是以大阪燒為基底另外加上日式炒麵的豪華組合，麵糊裡面的蔬菜非常多，一口咬下清甜蔬菜的口感跟略帶彈性的麵條很有層次，照燒醬跟美乃滋的鹹甜醬汁搭配起來很涮嘴內，這份的份量吃起來超有飽足感。

📌嫩煎漢堡肉$150（荷包蛋為另外單點）

▫️想要單點加肉必點他們的手打漢堡肉，超厚一塊，切開熟度很完美，入口肉香四溢，濕潤不柴還保有肉汁，淋上特製漢堡醬汁真的瞬間一秒到日本。

📌綜合炸物拼盤$450

▫️多人聚餐可以點上一盤來分享，裡面有炸蝦、炸牡蠣、可樂餅，炸到酥脆不油膩，特別是可樂餅，馬鈴薯綿密軟滑非常好吃。

📌拿鐵咖啡 抹茶歐蕾$110

▫️飲料的部分表現也不錯，我滿推抹茶歐蕾，抹茶香氣有出來，也不會太甜喔。

👣〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕優惠活動

🔺 肉肉增量30% 只要10元銅板價

週二牛五花咖哩飯、週三豬梅花咖哩飯、週四唐揚雞咖哩飯

👣〔 粕粕咖哩 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

🔺 台中LaLaport店

📍台中市東區進德路600號5樓

📍11:00–21:00

📍04 2215 5102

📍10%服務費。用餐顛峰時期限時90分鐘。低消一份主餐或單點達300元。

📍FB官網：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550237991620&locale=zh_TW 🔺高雄美麗島捷運站店

📍高雄市新興區中山一路115號B1

📍11:30–14:30, 16:30–20:30 六日11:30–20:30

📍07 236 6292

📍FB官網：https://www.facebook.com/Katsuracurry?locale=zh_TW

👣〔 粕粕咖哩 LaLaport店 〕菜單

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