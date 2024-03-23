蓮池潭一座適合游湖慢跑勁走的湖畔公園，你說它熱鬧也是挺鬧，說安靜也是挺寧靜

捷運離這裡還有一段路，輕軌的話應該是搭不到，最近的交通應屬新左營站吧

沒有任何活動舉辦時，白天還能看到來此處運動或是觀光客的身影，晚上則寧靜到只剩廟宇燈飾







蓮池潭我還挺常來，除了運動就是來拍鳥，沒法子誰叫我們家養的籠物是鳥類，所以總愛烏及烏來著

天氣挺涼爽，白鷺絲、鴛鴦、大白鵝都在岸邊曬太陽睡覺

這群鴨子都不怕人類靠過去，因為中間有欄杆阻擋著，所以很放心吃飯

吃完飯的就會跳下水裡游個一圈又上岸，我只想到今天挺涼爽適合燉薑母鴨

不知這隻鳥的品種是什麼，黑身橘腹，用Google查了一下好像是白腰鵲鴝，不仔細看真的會以為是樹葉







一直被誤會是企鵝的夜鷺，可是真的挺像的啊

這回的鳥類品種較少，上回沒有帶單眼來真的失算

見城之道在2023/3月正式開放行走，按官方所說全長770公尺步的空中步道

以舊城內的見城館為起點，連接大小龜山既有步道，最後銜接至北門

住在附近的網友們說這條步道是去年才開放的，之前沒有這些棧道可走

雖說我常來蓮池潭，但也只在蓮池潭湖畔運動，這條龜山步道還是頭一次來







龜山步道指示牌標示的很清楚，不用擔心會迷路，雖然會走的很驚驚，因為沒什麼人

這條木棧道走起來不累，不過階梯高度有點高，也有可能我太久沒有運動了

沒人的感覺真的佷舒服，沒有吵雜的聲音，也沒人抽煙，更不用擔心有猴子

之前這裡好像是軍事戰地，所以有留著防空洞

這防空洞可以走，但我會怕所以只拍照片就溜了







剛有提到這裡之前是軍事管制區，直到1984年才解除，基本上我也很少看到市區內有阿兵哥了

從入口出口踏徑不長，大概30秒內就能走出來了，至於裡頭有沒有其它的生物這我就不清楚啦

走出防空洞沒多久就有一座小叉路口，往上走可以看到蓮池潭周遭景色

這裡原本也是軍事重點只是都廢棄了

有看到下方的城門嗎?那是舊城北門，也叫「拱辰門」，落成於1826年

城牆、雉堞、射孔、門洞等結構保存完整，不過我從來沒有走過







旁邊有座碉堡，感覺是可以躲進去裡頭，但入口處已雜草叢生

看了老半天不知這什麼作用

往此處行走可看到龜山八景，但百年過去了，有些八景早就不見了，古寺薰風我就找了許久依舊找不到

百年的歲月有些景觀需要天時、地利、人不用合才能看到，但寒夜啼猿是確定沒了







雖說左營龜山步道人煙較為稀少，叉路也挺多不過不用擔心會迷路，因為始終會往回走

棧道很新，沒什麼人在行走，不會像柴山會讓人走到視覺疲勞

這裡有三個交叉口，不管那個步道都能走出去，差別點就是路段不一樣

往樓頂媽步道下樓梯要小心，尤其扶手方面要注意

走出步道後出現一整片大草坪，仔細看周圍是城牆的遺跡，只是被雜草覆蓋了







站在草坪中的阿姨以為我們是外地來的一直叫我們去看廟，說有二座很漂亮的廟，就在潭邊

想了許久那不是龍虎塔嗎?何時變廟了

從樓頂媽步道走出步道回身一瞧，果然是座荒廢的城池，晚上在這觀星挺不錯，但安全性我不保證

龜山步道慢慢走的話大概30-60分鐘之間，就看步行的速度

出口的路段挺多我們選擇往回走的路線步行

一開始看到的告示牌三角點就在這裡，這裡可以看到龍虎塔







回程的咯段也有二處，都是往見城之道的方向前進，差在出口處

這條的出口處在信賓麵包店斜對面，往舊北門的方向

另一道則是蓮池潭步道入口處

就看你選擇的木棧道的方向，出口都會不同

見城之道開放了一年多這還是第一次走在上面，二側景色不夠優美，如果換成在日本景應該會更有看頭







還記得剛剛說的叉口嗎?行走的路線就對面那座橋

走過橋身往回看，你會覺得見城之道彷彿延伸到森林裡

見城之道範圍不大，有了這座橋方便許多，不用擔心行走問題

往階梯行走就會看到這座平台，這裡的視野挺好的，下回再有煙火活動可以來這欣賞

前面樹有點凌亂有修整過的話會更優







二側扶手都有加強穩固，行走方面很安全，只要不邊走邊划手機都不會摔下梯

來蓮池潭那麼多回，我現在才知道蓮池潭隸屬壽山國家自然公園的地界裡，果然我是偽高雄人無誤XD

蓮池潭-壽山國家自然公園(大小龜山園區)

電話：07-5883242

營業時間：24小時

地圵：高雄市左營區蓮潭路