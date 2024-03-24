閑日ひま Hima cafe｜擁抱閑日，來顆飄香肉桂捲吧｜台中北區咖啡廳推薦｜下午茶景點

閑日ひま Hima cafe｜擁抱閑日，來顆肉桂飄香吧

看著朋友幾天前分享的肉桂捲美照，內心早已饞了好幾日，後來發現連副總統蕭美琴也推薦這顆肉桂捲，那更要去試試！今日難得偷閒，立馬來閑日ひま Hima cafe將他收服入肚～

閑日ひま Hima cafe｜店家環境

位於台中北區進化北路上的閑日ひま Hima cafe，為台中近期的活泉新店，一顆清新綠樹佇立於門前，別有一番復古氛圍

店內小巧舒適，走一個簡約的泥灰調性，佈放五張圓桌，約可坐10人左右，

牆上的手繪風情明信片與帆布畫，給空間帶來了些許青春活力；

由內向外探出的景色真不錯，懸吊的復古橫招與可愛字體，和綠意街道相映成趣，令氛圍自帶一股愜意安寧

肉桂捲一定要點，是蕭美琴副總統的好評推薦！本次品享的鳳梨美式也驚喜好喝～又多了一間幸福台中咖啡廳，北區好店推薦再添一～

閑日ひま Hima cafe｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 閑日ひま Hima cafe 官方)

閑日ひま Hima cafe｜餐點介紹

✿ 原味拿鐵｜＄120

輕抿一口，醇香咖啡融合著柔滑牛乳，比例好喝真不錯，

配著迷人肉桂捲與窗外綠景，幸福～

✿ 鳳梨美式｜＄150

近期喝到的鳳梨美式都很出色，盈爽咖啡拌著自製鳳梨醬，

點綴的鳳梨乾也好吃，酸甘酸甘的蜜甜果香，令米的好心情，無限踴躍而出。

✿ 肉桂捲｜＄120

外層如城牆般高高圍起，而我就像是城牆外的巨人，伺機而動想破壞它！

趁熱品嚐，溫潤醇厚的肉桂香隨牆縫漫出，外酥燙內軟柔，而甜美黑糖醬彷彿車巨，將濃醇美味不斷運送至我的口腔，金讚🤤

✿ 法芙娜可可奶酒布朗尼 ｜＄120

醇郁苦甜布朗尼，與沈穩酒香呼應極好，

配著以中澤奶霜做的奶酒鮮奶油，層次更顯活潑

感覺回烤過在上桌應該會不錯，可以將香氣與口感更好的提出～

閑日ひま Hima cafe｜店家資訊

閑日ひま Hima cafe

評分： / 4.9

地址：404台灣台中市北區進化北路95號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,



星期二: 10:30 – 18:00,



星期三: 10:30 – 18:00,



星期四: 10:30 – 18:00,



星期五: 10:30 – 18:00,



星期六: 10:30 – 18:00,



星期日: 13:00 – 18:00

星期一: 休息, 星期二: 10:30 – 18:00, 星期三: 10:30 – 18:00, 星期四: 10:30 – 18:00, 星期五: 10:30 – 18:00, 星期六: 10:30 – 18:00, 星期日: 13:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎低消一杯飲品

┺ 週一公休

🅿️ 鄰近收費停車場：嘟嘟房停車場-台中德化站｜榮太24H停車場

閑日ひま Hima cafe｜店家地圖