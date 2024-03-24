來到憲光二村，你會感受到一種與眾不同的氛圍

被現代社區住宅環繞的這片區域，彷彿是一座被時間遺忘的寶藏

走在安靜的街道上，你會看到老房子的身影，牆面斑駁的痕跡，以及老樹掉落的枯葉

每一座老房子都有著它獨特的故事，每一塊斑駁的牆面都記錄著歲月的痕跡

在這裡，你可以靜靜地聆聽著那些老故事，感受著歷史的沉淀

或許，這裡曾經是許多家庭的溫暖港灣，見證了許多人生的起起伏伏

又或許，這裡承載著一段段憲兵眷村的記憶，讓我們可以窺探過去的光影

憲光二村

地址：桃園市龜山區明德路203巷

營業時間：09:00~17:00(週一公休)

很可惜有些房子都沒有修繕

憲光二村以平房式的眷舍緊密排列著，形成了一片樸實而溫馨的社區

這些眷舍以一排排的方式擺放，形成了獨特的風景

而在眷舍的右側，中央榕樹廣場就像是這個社區的心臟，承載著無數的回憶與故事

這片廣場不僅是孩子們玩耍的場所，也是大人們聊天交流的聚集地

在這裡，50多年前，種下的小樹如今已長成了一棵古老的榕樹，繼續為這片土地提供著陰涼和庇護

這棵榕樹見證了整個村莊的成長與變遷，它的存在讓人感受到了時間的流逝與生命的延續

這面藍天白雲下的國旗，簡直就是讓人心動的必拍景點！

來到憲光二村44號，你會發現這裡有一家特別的店，那就是方伯雜貨店

方伯伯是眷村中獨一無二的存在，他是唯一一位沒有家眷的居民

但他的孤單並不孤獨，因為他的雜貨店不僅是一家商店，更是眷村裡的溝通樞紐和資訊站

這家雜貨店的客廳就是方伯伯的店面，這裡不僅可以買到日常用品，還設置了公用電話和廣播系統

方伯伯經常幫忙處理鄰居之間的溝通問題，他總是樂意於此，為眷村的居民提供幫助和支持

從糖果到玩具，從日常用品到小吃零食，每一樣東西都承載著一段段美好的回憶

讓我不禁感慨時光飛逝，但這些記憶卻永遠駐留在心間

在憲光二村57號，有著一位熱心活潑的太太，她就是丁媽媽

眷村裡的太太們來自不同的文化背景，包括閩、客、原住民以及各地的族群

丁媽媽曾擔任婦工隊長，她以她的熱情和活力，給眷村注入了新的生機

她經常和鄰家太太們交流切磋廚藝，彼此之間相互學習、照應，讓眷村彷彿成為一個大家庭

在憲光二村中，還有展示憲兵英勇事蹟和時光故事的地方，這些展示都是非常值得一看的

這些展示是眷村的珍貴文化遺產之一，它們記錄了憲兵在過去的英勇事蹟，讓人們可以更深入地了解憲兵的歷史和貢獻

同時這些展示也彰顯了眷村的光陰故事，展示了眷村居民在不同時期的生活和奮鬥

迷你憲兵公仔確實是非常可愛的！它們縮小了憲兵的形象，但卻保留了其標誌性的特徵，如制服、帽子和武器

整體感：憲光二村作為桃園唯一的憲兵眷村，免費入場的景點

不僅讓人感受到了豐富的歷史文化底蘊，也讓人感受到了家鄉的溫暖和懷舊情懷

這裡不僅是一個值得一遊的景點，更是一個可以讓人放鬆心情，感受家鄉氛圍的好去處

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