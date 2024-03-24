為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 桃園免費景點推薦：憲光二村－桃園唯一的憲兵眷村免費入場景點 | 桃園旅遊景點

桃園免費景點推薦：憲光二村－桃園唯一的憲兵眷村免費入場景點 | 桃園旅遊景點

2024-03-24 15:33:08 饅頭弟 人氣：165
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2121篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

 來到憲光二村，你會感受到一種與眾不同的氛圍

被現代社區住宅環繞的這片區域，彷彿是一座被時間遺忘的寶藏

走在安靜的街道上，你會看到老房子的身影，牆面斑駁的痕跡，以及老樹掉落的枯葉

/tmp/phpZJdTV0

 

 

 

每一座老房子都有著它獨特的故事，每一塊斑駁的牆面都記錄著歲月的痕跡

在這裡，你可以靜靜地聆聽著那些老故事，感受著歷史的沉淀

或許，這裡曾經是許多家庭的溫暖港灣，見證了許多人生的起起伏伏

又或許，這裡承載著一段段憲兵眷村的記憶，讓我們可以窺探過去的光影

憲光二村

地址：桃園市龜山區明德路203

營業時間：09:00~17:00(週一公休)

/tmp/phpucXtkw

/tmp/phpFggNtN

 

很可惜有些房子都沒有修繕

/tmp/phpBNk2gA

 

憲光二村以平房式的眷舍緊密排列著，形成了一片樸實而溫馨的社區

這些眷舍以一排排的方式擺放，形成了獨特的風景

而在眷舍的右側，中央榕樹廣場就像是這個社區的心臟，承載著無數的回憶與故事

這片廣場不僅是孩子們玩耍的場所，也是大人們聊天交流的聚集地

在這裡，50多年前，種下的小樹如今已長成了一棵古老的榕樹，繼續為這片土地提供著陰涼和庇護

這棵榕樹見證了整個村莊的成長與變遷，它的存在讓人感受到了時間的流逝與生命的延續

/tmp/phplyP9ep

/tmp/phpVFuTaf

/tmp/phptglY75

 

這面藍天白雲下的國旗，簡直就是讓人心動的必拍景點！

/tmp/phpPEKFPX

/tmp/phppy8qGQ

/tmp/phphDVtpK

/tmp/phpFgs4SE

/tmp/phpfOsBrA

/tmp/phphOCFQw

/tmp/phpH65rlu

/tmp/phpHpcvft

 

來到憲光二村44號，你會發現這裡有一家特別的店，那就是方伯雜貨店

方伯伯是眷村中獨一無二的存在，他是唯一一位沒有家眷的居民

但他的孤單並不孤獨，因為他的雜貨店不僅是一家商店，更是眷村裡的溝通樞紐和資訊站

這家雜貨店的客廳就是方伯伯的店面，這裡不僅可以買到日常用品，還設置了公用電話和廣播系統

方伯伯經常幫忙處理鄰居之間的溝通問題，他總是樂意於此，為眷村的居民提供幫助和支持

/tmp/phpDeOUWs

/tmp/phphUv0kt

 

從糖果到玩具，從日常用品到小吃零食，每一樣東西都承載著一段段美好的回憶

讓我不禁感慨時光飛逝，但這些記憶卻永遠駐留在心間

/tmp/phpX9ENbl

/tmp/phpXnrIje

/tmp/php9W5ui8

 

在憲光二村57號，有著一位熱心活潑的太太，她就是丁媽媽

眷村裡的太太們來自不同的文化背景，包括閩、客、原住民以及各地的族群

丁媽媽曾擔任婦工隊長，她以她的熱情和活力，給眷村注入了新的生機

她經常和鄰家太太們交流切磋廚藝，彼此之間相互學習、照應，讓眷村彷彿成為一個大家庭

/tmp/phpNHx1Au

/tmp/phpPPrTLw

/tmp/phpn4UBHz

/tmp/phpbRBPqD

/tmp/phpTw4lVH  

 

在憲光二村中，還有展示憲兵英勇事蹟和時光故事的地方，這些展示都是非常值得一看的

這些展示是眷村的珍貴文化遺產之一，它們記錄了憲兵在過去的英勇事蹟，讓人們可以更深入地了解憲兵的歷史和貢獻

同時這些展示也彰顯了眷村的光陰故事，展示了眷村居民在不同時期的生活和奮鬥

/tmp/phpFoImPW  

/tmp/phpcPWCSZ

/tmp/phpJIO9QM

 

迷你憲兵公仔確實是非常可愛的！它們縮小了憲兵的形象，但卻保留了其標誌性的特徵，如制服、帽子和武器

/tmp/php5FW4sA

/tmp/phptOXwGo

/tmp/phpYZmcqd

/tmp/php14C0T2

/tmp/phpqEVX1S

/tmp/phplyV2GJ

/tmp/phpEhxqXA

/tmp/phpzIGGLs

 

/tmp/phpy3QsZ2

 

整體感：憲光二村作為桃園唯一的憲兵眷村，免費入場的景點

不僅讓人感受到了豐富的歷史文化底蘊，也讓人感受到了家鄉的溫暖和懷舊情懷

這裡不僅是一個值得一遊的景點，更是一個可以讓人放鬆心情，感受家鄉氛圍的好去處

/tmp/phpYDcAeY

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 憲光二村 親子同遊 桃園旅遊景點 桃園免費景點 免費入場 桃園觀光 桃園歷史文化 桃園必遊景點 桃園憲兵眷村 桃園文化遺產 桃園觀光景點 桃園地方特色 台灣憲兵文化 憲兵眷村歷史 桃園必看景點 桃園眷村景點 桃園旅遊推薦 桃園地方文化
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

台北美食！台北必試土雞餐廳推薦：冠宸食館，陽
延伸閱讀
【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返歸，陰陽眼看到人間似地獄【電影欣賞】【電影推薦】
 Phyllis 17
台南藏金閣2館：免費參觀全台最美公家機關，夢幻愛麗絲城堡等您一探究竟
 饅頭弟
【桃園美食】【還可以煎餃專門店】和風煎餃好特別，酥酥脆脆還有滿滿海苔絲
 旅美小姐
台北美食！台北必試土雞餐廳推薦：冠宸食館，陽明山限時4小時，晚到吃不到
 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up