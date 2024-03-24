有陣子沒吃辦桌了，現在辦桌這麼進化喔？！
同事結婚這場擺盤和菜色也太讚了吧，不輸五星級飯店誒！讓我忍不住來分享！
👇辦桌場佈簡約大氣，現場看更有氣氛。
👇桌巾顏色也很美，有特別搭配，跟傳統辦桌的萬紫千紅截然不同。
👇椅子單獨看普通，沒想到擺在一起很有婚禮的feeling！
👇同事請了雞蛋糕店家，提早到的賓客先來幾顆香甜一下！
👇這也是先到先吃墊肚的鮪魚生魚片…我來得太晚…只能拍魚頭😭
👇今日辦桌菜色，嗯…看起來是海鮮盛宴！魚翅龍蝦鮑魚全都有！
👇開胃前菜就有五道，大家手速太快…我只捕捉到兩道。
👇手作長春捲
酥脆唰嘴！
👇現煎澎湖中卷
中卷好嫩好鮮，簡單胡椒鹽就好吃。
👇珍菌地雞魚翅風味鍋
第一道熱菜就是全雞鍋，起雞起家好寓意。
鋪了滿滿魚翅，同事主家大手筆啊！全隻烏骨雞，湯頭肉眼看得濃郁。
👇放眼望去桌桌都有人站起來盛湯盛料！
👇上盛刺身鮮饗盤
生魚片擺盤也太講究了吧，完全就是日料懷石料理風！
坦白說我也是第一次在辦桌看到用玫瑰鮮花擺盤，視覺新鮮感很高！
👇生魚片等級也不低，看看這油花🤤入口即化啊…
👇新鮮度沒話說…很鮮！
👇金銀蒜珍珠龍蝦
人人吃龍蝦，吸滿蒜香的龍蝦肉，Q彈鮮甜，我隔壁阿伯吃到最後連殼也要吮一吮！
👇花雕上湯活鮑魚陶燒
高湯是用鮮蔬和海鮮熬出來的，鮮美又清爽。再來鮑魚也是人人一顆，又嫩又彈，滾了一開蓋大家迫不及待瓜分！
👇日本生干貝．海大蝦佐法式金醬
開桌前在後場看到好多盤，開吃才知道這麼精緻的菜色居然也是人人一盤，哇賽…很搞剛誒！
對面大嬸還說第一次吃法式料理居然是在辦桌（也是滿奇妙的體驗哈哈XD）
👇乾燒活鰻．櫻花蝦米糕
鰻魚超讚😍外表燒得焦焦脆脆，裡面鰻魚肉鬆綿，醬汁又是鹹甜不膩，配米糕超搭！
👇米糕是台灣的圖案，吃一口伴著櫻花蝦＋櫻花蝦XO醬，海味提香！
👇龍膽石斑花藝寄世鍋
最後一道熱菜也是澎湃海鮮系，滿滿的石斑魚，光看肉質就知道非常鮮！再配上滿滿的白菜、香菇、玉米等等鮮蔬，這鍋湯頭我一定無法錯過…
👇各桌煮法也分兩派，一派用蒸的，一派用煮的，我覺得滿有趣的XD這好像就是辦桌的自由～吃得開心最重要！
👇精緻心心相印花園鮮果盒
左邊阿姨說哪誒架水（台語），隔壁桌阿嬤也說水噹噹誒，真的很戳在場每位女性的心！（我先吃為敬哈哈）
這場婚禮辦桌我吃得滿開心的，澎湃度有，吃得出同事主人家有認真挑辦桌廠家，口味上也很合我胃口，不油膩、葷素搭配恰恰好，滿希望再吃第二場，滿月宴之類的😏
後來想幫我爸辦壽宴，跟同學問了辦桌廠商資料，有需要的朋友也可以收藏。
地址：台南市柳營區雙和路51號
電話：06 622 3925
營業時間：10:00-21:00