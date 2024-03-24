有陣子沒吃辦桌了，現在辦桌這麼進化喔？！

同事結婚這場擺盤和菜色也太讚了吧，不輸五星級飯店誒！讓我忍不住來分享！

👇辦桌場佈簡約大氣，現場看更有氣氛。

👇桌巾顏色也很美，有特別搭配，跟傳統辦桌的萬紫千紅截然不同。

👇椅子單獨看普通，沒想到擺在一起很有婚禮的feeling！

👇同事請了雞蛋糕店家，提早到的賓客先來幾顆香甜一下！

👇這也是先到先吃墊肚的鮪魚生魚片…我來得太晚…只能拍魚頭😭

👇今日辦桌菜色，嗯…看起來是海鮮盛宴！魚翅龍蝦鮑魚全都有！

👇開胃前菜就有五道，大家手速太快…我只捕捉到兩道。

👇手作長春捲

酥脆唰嘴！

👇現煎澎湖中卷

中卷好嫩好鮮，簡單胡椒鹽就好吃。

👇珍菌地雞魚翅風味鍋

第一道熱菜就是全雞鍋，起雞起家好寓意。

鋪了滿滿魚翅，同事主家大手筆啊！全隻烏骨雞，湯頭肉眼看得濃郁。

👇放眼望去桌桌都有人站起來盛湯盛料！

👇上盛刺身鮮饗盤

生魚片擺盤也太講究了吧，完全就是日料懷石料理風！

坦白說我也是第一次在辦桌看到用玫瑰鮮花擺盤，視覺新鮮感很高！

👇生魚片等級也不低，看看這油花🤤入口即化啊…

👇新鮮度沒話說…很鮮！

👇金銀蒜珍珠龍蝦

人人吃龍蝦，吸滿蒜香的龍蝦肉，Q彈鮮甜，我隔壁阿伯吃到最後連殼也要吮一吮！

👇花雕上湯活鮑魚陶燒

高湯是用鮮蔬和海鮮熬出來的，鮮美又清爽。再來鮑魚也是人人一顆，又嫩又彈，滾了一開蓋大家迫不及待瓜分！

👇日本生干貝．海大蝦佐法式金醬

開桌前在後場看到好多盤，開吃才知道這麼精緻的菜色居然也是人人一盤，哇賽…很搞剛誒！

對面大嬸還說第一次吃法式料理居然是在辦桌（也是滿奇妙的體驗哈哈XD）

👇乾燒活鰻．櫻花蝦米糕

鰻魚超讚😍外表燒得焦焦脆脆，裡面鰻魚肉鬆綿，醬汁又是鹹甜不膩，配米糕超搭！

👇米糕是台灣的圖案，吃一口伴著櫻花蝦＋櫻花蝦XO醬，海味提香！

👇龍膽石斑花藝寄世鍋

最後一道熱菜也是澎湃海鮮系，滿滿的石斑魚，光看肉質就知道非常鮮！再配上滿滿的白菜、香菇、玉米等等鮮蔬，這鍋湯頭我一定無法錯過…

👇各桌煮法也分兩派，一派用蒸的，一派用煮的，我覺得滿有趣的XD這好像就是辦桌的自由～吃得開心最重要！

👇精緻心心相印花園鮮果盒

左邊阿姨說哪誒架水（台語），隔壁桌阿嬤也說水噹噹誒，真的很戳在場每位女性的心！（我先吃為敬哈哈）

這場婚禮辦桌我吃得滿開心的，澎湃度有，吃得出同事主人家有認真挑辦桌廠家，口味上也很合我胃口，不油膩、葷素搭配恰恰好，滿希望再吃第二場，滿月宴之類的😏

後來想幫我爸辦壽宴，跟同學問了辦桌廠商資料，有需要的朋友也可以收藏。

洪廚囍宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y



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