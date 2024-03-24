我是個拉麵愛好者，但吃到飽的拉麵店還是第一次吃到，山禾堂拉麵有中壢和台中兩家分店，主打拉麵、炸物、小菜、配料超過40種食材無限吃到飽，最近的減重方案為草莓系列吃到飽，自助吧不僅提供新鮮的草莓，還有多種草莓蛋糕甜點，草莓控最近千萬不要錯過了！

開車前往可停中壢藝術館地下停車場，過個馬路就到了，從中壢車站步行約8分鐘可抵達。

▲山禾堂拉麵位在中壢長江路上，店門口有著濃濃日式風味。

▲店門口有註明消費方式，最近的減重方案是滿滿的草莓隨你吃，真的超級划算。

▲店內用餐空間寬敞舒適，裝潢風格跟傳統日式拉麵有很大不同。拉麵、配料和飲料都是用手機掃桌上的QR code 點餐。

▲醬料台提供各式醬料調味，旁邊有冰開水可自行取用。

▲自助吧水果區有草莓、番茄、芭樂和鳳梨四種可選，草莓的品質賣像很不錯，真的很有誠意。

▲小菜區有泡菜、豆乾、木耳、海帶，泡菜酸酸辣辣很唰嘴。

▲剛坐定位服務員就夾了一大盤炸物給我們，有咖哩餃、唐揚雞、可樂餅、甜不辣等等，炸物品質中等，不會炸得太油或太乾。

▲飲料有罐裝的氣泡飲料和麥香紅茶、奶茶可選，溫馨提醒吃到飽的餐廳記得避開氣泡飲料喔！

▲現在的活動是店內打卡給評論就送烤麻糬，麻糬烤得有蓬鬆感，沾著花生粉一起吃很夠味。

▲拉麵的配料有黑木耳、海苔絲、青蔥、青菜和叉燒可選，一份叉燒包含全瘦肉和帶油花的半瘦半肥肉，肉質極為軟嫩是我愛的口感。

▲配料還有豆芽菜、玉米筍、溏心蛋，溏心蛋一份是半顆，想吃整顆記得一次點兩份。

▲豚骨拉麵有濃郁的豚骨湯底，湯頭整體算清淡沒有正統日式拉麵的重鹹感，拉麵麵條硬度適中，自行加入各種配料一碗拉麵就完成了，蠻有DIY的樂趣。拉麵的麵條份量都不多，可以一次點不同口味的來吃看看。

▲鹽味拉麵之前在北海道吃過，湯頭走清淡路線更能吃出食材原味。

▲皮蛋乾拌麵是台式拌麵的創意吃法，皮蛋與芝麻的香氣與麵條充分融合，喜歡皮蛋的人一定會喜歡。

▲起司拉麵有著香濃的起司醬，鹹度適中完全不會死鹹，將麵拌開後濃濃的起司香氣馬上撲鼻而來很迷人。

▲醬油拉麵是很經典的日式拉麵，吃麵的同時可以細細品嘗降油的香氣在嘴中散發開來。

▲信洲熱乾拌麵雖然看起來白白的不起眼，但醬汁意外的非常夠味，一整個就是香阿！

▲餐後最後來個草莓蛋糕甜點收尾，這三樣馬上征服我的胃，吃得超級撐阿！

雞蛋糕短評：可以吃到飽的拉麵店，拉麵有多種湯頭可選，配料種類多，還有炸物小菜的選擇，水果還有草莓超有誠意，用完餐還會關心有沒有吃飽，很有人情味的店阿。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★☆



【山禾堂拉麵中壢店美食資訊】

地址：桃園市中壢區長江路136-1號

電話：034270000

官網：FB粉絲團

營業時間：11:00–13:30、17:30–20:30

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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