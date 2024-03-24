可愛的彤彤寶寶滿週歲了，小周哥為了他心愛的女兒邀請父母兄弟姊妹們盛大舉辦抓周儀式，

地點選擇位於台中一中附近的貓羅抓週台中館。

為了維持場地衛生，進入場地都必須穿襪子，因為是小周哥一手規劃我完全沒參與，我也像親友團一樣東看看西看看，進場的時候已經有準備茶點，小朋友吃的非常開心。



貓羅抓週的流程

1、壽星換衣賞(吉祥話)

2、撥放成長影片(爸媽有製作才播放)

3、吉祥話祝賀儀式

4、換抓周服裝

5、抓周

6、蓋金腳印

7、拍攝全家福

8、最後用餐或慶生吃蛋糕



1.壽星換衣賞(吉祥話)



這部份我最愛的就是選衣服，就是一種實現禮服自由的感覺，雖然不是穿在我的身上，但是穿在寶寶身上好看媽媽就非常開心，根據流程要選出三套，但是想換幾套都可以。

第一套說吉祥話選擇韓服，這個配色完全是我喜歡的顏色也太好看！但可惜的是事後看照片才發現小周哥穿白色無法襯托出禮服之美，好險有單拍的照片。



2.播放成長影片



小周哥用心地製作成長影片，時間過的很快默默一年了，從出生不到2500g的小不點變成小吃貨，中間辛苦的過程只有自己知道，點點滴滴都紀錄下來。



3.吉祥話祝賀儀式



說了很多吉祥話，摸飯摸蔥摸粿，祝福都到彤彤身邊了，因為是玩具，不用收拾沒負擔我覺得很棒。



4.換抓周服裝



吉祥話結束，抓周要來點中國風，大紅色風格可愛又不失去傳統之美。



5.抓周



精彩的抓周儀式即將開始，從聰明門爬出來，首先選擇性格牌，這部分看油土伯拍影片很少看到，抓到的是活潑和率真，我非常滿意這兩張牌，其他的我都覺得還好。

再來是很突然的開始抓周，沒想到所有的東西都放在盤子上抓，和我想像的不一樣，媽媽完全無法預測，彤彤寶寶第一個就這樣抓了小周哥最想要他抓的飛機（是多希望女兒當空姐），第二個是麥克風，長大想當明星是吧！第三個是計算機，可以當會計師和精算師。



最後三個再抓一次，就決定是計算機了，安安穩穩的工作最棒了！



抓到的東西媽媽也十分滿意，期待你未來的發展喔！



6.抓完以後讓彤彤寶寶休息一下，最後在證書上寫下抓的牌和物品，多麼有儀式感~20年後再來驗證！

蓋下金腳印認証。



7.最後拍全家福，再換最後一套，姑姑們俐落地幫彤彤寶寶積極換裝，一起拍下各種不同水噹噹的合照，雙方的家人一起這樣有趣的拍照非常棒，比去照相館拍制式的團體照還要棒！

8.最後用餐和慶生吃蛋糕



這邊準備的餐點非常好吃，而且不用強迫點餐，家人們讚不絕口，義大利麵超級好吃，蛋糕也很用心~





貓羅抓週台中館的環境雖然不大，但是面面俱到，

小孩們在休息的空檔也玩到不想回家，餐點大家很滿意，我最喜歡的是無限換衣服的部分，抓周的過程全程有人協助拍照和攝影，一點一滴又可以再次被記錄，和我想像的婚禮模式有點想像，有簡單的儀式不用花太多錢，可以聚餐但又不用那麼制式，非常推薦！有興趣的爸爸媽媽們可以參考看看喔！



最後的最後也要感謝各方父母兄弟姊妹的關愛與照顧彤彤寶寶才能長的這麼活潑可愛~平安健康長大就是爸媽對你最大的期望與祝福!





貓羅抓週台中館：

官網：https://www.eyeslee.com.tw/

地址：台中市北區一中街116巷26號1樓｜可導航一中街派克雞排，派克雞排對面的巷子就是一中街西門町。

文章標籤