實心蛋捲．實心貝比禮盒｜傳遞滿滿的真心實意｜彌月禮盒推薦．申請試吃
彌月禮盒來分享實心蛋捲的實心貝比禮盒。
榮獲「台中市十大伴手禮 金口碑獎」的超人氣品牌「實心蛋捲」，是許多人推薦且必買的伴手禮以及過年禮盒！這次要與你們分享的是媽媽界彌月禮盒推薦超熱門的、實心蛋捲的「實心貝比禮盒」，每一根蛋捲，都代表著真心實意的傳遞，分享滿滿愛與祝福；實心蛋捲有4種口味、填入滿滿香濃內餡，吃過會讓人迷上其滋味，粹蛋捲則有4種口味，多層次的酥脆口感，大人小孩都喜愛。
彌月禮盒推薦｜實心蛋捲
關於實心蛋捲
「實心蛋捲」，是台中非常有名且受歡迎的伴手禮品牌。
- 榮獲 2024年 台中市十大伴手禮 – 金口碑獎
- 榮獲 2023年 台中市十大伴手禮 – 首獎
- 榮獲 2023年 台灣百大糕餅伴手禮
- 榮獲 2023年 亞太十大伴手禮-金獎
品牌創辦人希望送禮者與收禮者，都能夠完整傳遞一份真心實意的祝福，
於是藉由長時間研發出來的「粹蛋捲」與「實心蛋捲」，來傳遞滿滿的真心實意。
➜嚴選雞蛋來源，堅持雞蛋使用比例。
➜支持在地小農，使用原料皆須有清楚來源證明。
➜自動化生產，避免過程中人工造成汙染。
➜真空密封，確保品質。
從食材來源、原料品質、製作過程，全都真心誠意的一一完成，
這樣充滿心意與品質的美味蛋捲，最適合做為祝福分享的彌月禮盒推薦選擇。
申請試吃優惠
試吃條件
- 懷孕32週至產後1個月內。
- 憑媽媽/寶寶手冊申請，每人限一次。
試吃內容
- 選擇喜歡的禮盒，每款式最多申請一組。
試吃優惠
- 宅配試吃免運費。
- 門市自取折價100元。
彌月賀卡
- 未滿40盒，贈公版小卡。
- 滿40盒以上，可任選1款，並提供寶寶照片製作。
實心蛋捲｜實心貝比粹蛋捲提盒
➜ 官網訂購：實心貝比粹蛋捲提盒（粹蛋捲40入）。
實心貝比粹蛋捲提盒總共有兩款外盒，
一款是溫柔藍色調的「清新藍」、另一款則是粉嫩柔和的「柔和粉」。
輕巧且高質感的實心貝比粹蛋捲提盒，不論是作為伴手禮送給親朋好友、又或是做為傳遞幸福的彌月禮盒，都再適合不過。
柔和粉
先來開箱柔和粉的實心貝比禮盒。
裡頭可以放入一整盒共40根的新時代粹蛋捲，有4種口味可以選擇！
說到他們的粹蛋捲，是品牌經過長時間的研發，才保有如今千層、酥脆的豐富口感。
新時代粹蛋捲的盒身，採用的是可回收、可循環利用材質，從小地方實行環保！
很棒的是：
持粹蛋捲空盒至各門市/快閃回收，
提供會員編號後即可享1空瓶=10點回饋，
每月回收無上限。
獨立的封膜設計，確保空氣不進入，蛋捲品質更有保障。
最讓人驚訝的，就是他們的結構固定創意了！
首創的固定方式，不僅可以讓新時代粹蛋捲在郵寄過程中可以完好固定不亂動，也容易拿取。
這盒搭配的新時代粹蛋捲是濃郁巧克力口味。
一圈圈的千層口感，蓬鬆且酥脆，
加上濃郁的巧克力苦甜，吃上一口就被圈住你的心： )
清新藍
我自己相當喜歡這款清新藍的禮盒顏色，
帶著溫柔系的清新、舒服。
這款禮盒搭配的新時代粹蛋捲 口味是厚香蜂蜜，
帶有蜂蜜獨特的清香淡雅，以及淡淡的甘甜味，
搭配鬆脆的口感，特別受到孩子的喜愛。
實心蛋捲｜實心貝比輕奢禮盒
➜ 官網訂購：實心貝比輕奢禮盒
這款禮盒包含有：實心曲奇x1 + 粹蛋捲32入x1
實心曲奇的外盒是正紅色，富貴大器且帶著奢華風情，
裡頭是厚奶原味+濃郁可可的雙享口味！
實心蛋捲的曲奇餅乾，特別適合座位午後休憩時的小點心，美味又無負擔感。
經過6000次的奶油打發、拌入空氣，讓曲奇餅口感細緻且酥鬆；
加上16道規格工序，讓曲奇有著簡單風味、卻又濃厚香醇。
另外搭配的新時代粹蛋捲 口味是香濃原味，
我自己非常喜歡這個口味，簡單、純粹、帶著淡淡的甜味。
實心蛋捲｜實心貝比雙蛋捲禮盒
➜ 官網訂購：實心貝比雙蛋捲禮盒
這款禮盒包含有粹蛋捲32入 + 實心蛋捲4入x2。
搭配的新時代粹蛋捲 口味是香醇芝麻。
芝麻口味帶著一種純樸的滋味，尤其是芝麻風味，在嘴裡越吃越香，
搭配冰牛奶一起享用、特別美味。
另外搭配的是「實心蛋捲」的單盒款！
單盒款實心蛋捲總共有4種口味，
包含有：香濃花生、經典肉鬆、濃醇芝麻、金沙鹹蛋。
單盒款包裝一盒裡會有4根實心蛋捲，
同樣擁有完整的密封包裝，撕開一盒、一次4根剛剛好：)
金沙鹹蛋：
鬆脆的蛋捲、搭配細緻綿密的內餡，咬下一口讓人大大驚豔！
金沙鹹蛋內餡太讓人訝異，沒有想像中的鹹膩重口味，一開始是濃厚的奶香、接著能隱約品嘗到高雅的鹹味，太讓人喜歡啦！
濃醇芝麻：
濃厚細膩的芝麻內餡，滿滿的醇厚芝麻風味！
香濃花生：
帶著濃厚且純樸的花生香氣，口感細膩且滑順，
花生控絕對要吃！
經典肉鬆：
喜歡鹹口味的朋友，絕對不能錯過這款經典肉鬆，
蓬鬆的肉鬆、帶著淡淡的鹹香，一點也不膩口。
實心蛋捲｜相關資訊
門市資訊
➜營業時間10:00-20:00
➜實心蛋捲 永春總店
台中市南屯區永春東路1348號
➜實心蛋捲 北屯旗艦店
台中市北屯區旱溪西路三段266、268號
➜實心蛋捲 鳳山門市
高雄市鳳山區過勇路186、188號
➜實心蛋捲 左營門市
高雄市左營區立大路32號
品牌資訊
- 客服專線：04-23822178
- 實心蛋捲官網：https://www.trueroll.com.tw/
- 實心蛋捲LINE@：https://line.me/R/ti/p/@trueroll
- 實心蛋捲FB粉絲團：https://www.facebook.com/trueroll.tw
- 實心蛋捲IG：https://www.instagram.com/trueroll_tw
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