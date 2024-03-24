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咩咩上樹萌寵樂園-討厭動物的也會愛上！乾淨整潔萌度報表的親子寵物互動樂園

2024-03-24 21:09:01 球球 人氣：102
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窩客好文

球球

發表篇數：138篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 太保市

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嘉義親子景點-咩咩上樹萌寵樂園在看到好想去喔！的影片以後立刻被吸引，即刻出發前往嘉義一覽究竟。

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我討厭看動物的原因：

1.討厭動物園的臭味
2.看動物的地方都離很遠要爬山
3.無法和動物互動
4.我怕雞

但是咩咩上樹萌寵樂園裡面的動物不一樣！是笑笑羊、袋鼠、羊駝、水豚君、梅花鹿，超級可愛，大便不會臭，廠區維護的超級乾淨整潔，有制度而且有人員管理！我帶一歲的彤彤寶寶去也很安心~

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咩咩上樹萌寵樂園如果只要看動物可以上klook買門票直接從快速通道進入不用排隊買票，如果是包含其他活動的部分則要另外收費，票價大家可以參考一下圖片：

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一進來的森林高空探險，高低空飛索高空盪鞦韆非常吸引我，但是畢竟帶著一歲寶寶只會放棄，另外還能體能探索訓練的設施，很適合大朋友，分開收費的門票也讓我覺得非常彈性很優秀。

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場內也有販售飲食但價格不斐，門票有包含30元飲料折抵卷但是茶類飲料要80元而且水不能折抵，建議要自己帶水不然會超級口渴。

進入動物區之前不能攜帶飲食，要先放外面避免動物區的動物勿食，進去前有導覽影片介紹並且會發放長牧草。

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一進入動物區，成群的羊便蜂擁而上，因為他們知道第一批進來的人們帶著又長又新鮮的牧草，這個時候最好拍照，不要吝嗇趕快按下相機的快門，過了這個moment只剩短牧草要自費50元購買。

你以為買了短牧草就能輕鬆吸引動物那就錯了，有長牧草源源不絕的供應誰還稀罕短牧草，想拍照就要乖乖定點餵食短牧草動物們才有配合的機會。

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但是這裡的動物都很親民，不管是羊駝、綿羊還是駱馬都可愛的令人融化，一歲寶寶第一次接觸動物瘋狂尖叫嗨到最高點，只是因為寶寶還不會走路爸爸媽媽要辛苦的抓住寶寶和動物合照，要同時控制動物和寶寶把小周哥累翻，小孩的笑容無價所以甘之如飴。
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最最可愛的就是水豚君，可愛度萌度乖巧度都是第一名，以前要看水豚君要跑去宜蘭，現在在嘉義就可以看到啦！水豚君跑溫泉的樣子超可愛，頭上再頂橘子就和日本場景一模一樣，而且他不會像羊一樣現實吃了就跑，乖乖讓我們拍好拍滿！

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每人199元的門票讓我們與寶貝有了美好回憶，也讓我們安全的與可愛動物們互動，趕快安排時間帶寶貝前往吧！


咩咩上樹萌寵樂園
地址：嘉義縣太保市故宮大道886
營業時間：週一到週五1000-1700，週六到週日0900-1700

文章標籤
親子景點 嘉義景點 溜小孩 動物園 水豚君 羊駝 梅花鹿 笑笑羊 一日遊 一日遊推薦 嘉義景點親子
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