ㄚ祥薑母鴨

地址：302新竹縣竹北市東興路一段889號

電話：03 550 9923

營業時間：（週一～週日）16:00-00:00

推薦菜色：薑母雞、麵線、羊肉片、鮮肉丸

平均消費：500/人

等待時間：0分鐘

店內氣氛：★★★☆

美味程度：★★★★☆

再訪率：★★★★☆

去年冬天最常報到的店絕對是這家「ㄚ祥薑母鴨」

天冷必吃、不冷也要吃！ 幾乎每週都會去

ㄚ祥薑母鴨 位於東興路一段，就在東興路跟興隆路的交叉口，正是路衝的位置（忘記名字的時候也會叫他路衝那家薑母鴨 XD)

離有田咖啡很近，開車的話興隆路上有很多路邊停車格，很好停車～

ㄚ祥薑母鴨 販售的品項蠻多，不只薑母鴨，還有薑母雞、羊肉爐，甚至有剝皮辣椒雞跟黑蒜烏骨雞

火鍋料品項也很齊全，想要加強酒味的話，也可以再點瓶米酒加進去暖暖身唷！

ㄚ祥薑母鴨 是使用炭火烹煮，跟一般瓦斯爐煮起來的味道真的有差！

湯頭較濃厚，還會有點炭香味，味道層次感豐富

薑母雞（＄500）

薑母鴨跟雞我都吃過，個人愛雞多一點，薑母鴨的鴨肉比較硬比較老

不過薑母雞鍋底的雞肉數量較少，薑母鴨鍋底有很多大塊的鴨肉

湯真的好～好～喝～～ 超級濃郁，喝一碗就可以馬上暖起來

吸飽湯汁的凍豆腐也是必點之一！

麵線（＄40）

麵線絕對是薑母鴨的靈魂啊～～～真的是太好吃！！！

麵線軟爛但不失口感，味道上油蔥的香味十足，還有點麻油香，淋上湯汁或沾豆腐乳會更好吃！

羊肉片（＄130）

ㄚ祥的羊肉片很好吃，一盤有八片

肥肉多一些，但不會難咬，肉質很軟嫩，完全沒有羊騷味！

沾上豆腐乳後，味道會清爽一點，美味程度又到另一個等級了

薑母湯頭怎麼可以跟豆腐乳這麼搭～～

鮮肉丸（＄60）

火鍋料也很好吃！

鮮肉丸裡面有滿滿肉汁，要小心咬 避免爆汁被燙到

最後是環境照～

環境就是很傳統的薑母鴨店，蠻乾淨明亮的

座位很多，應該有7-8 大圓桌，旁邊還有很多四人桌

整體來說很推薦ㄚ祥薑母鴨，好吃、價位又便宜～

除了內用，也有外帶回家煮過，加上自己喜歡的配料，輕鬆解決一餐！

ㄚ祥薑母鴨

地址：302新竹縣竹北市東興路一段889號

電話：03 550 9923

營業時間：（週一～週日）16:00-00:00

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