桃園蘆竹這間注意很久！號稱「全台第一家軌道送餐燒肉」

現場用平板點餐、軌道送餐不怕漏單，燒肉火鍋120分鐘吃到飽，平日最便宜589元能吃到30種以上，點旗艦套餐吃最爽，有大盎司頂級肋眼牛排、北海道生食級干貝、海鮮盤、Prime頂級羽下肉..等，自助區是知名品牌冰淇淋，聖酷石、明治、莫凡彼與泰國明果，加價199元日本SAPPORO啤酒無限暢飲～

燒肉道 在哪？

全台第一家軌道燒肉！位在桃園蘆竹區桃園街上，南崁市曼哈頓社區一樓，看到這間黑底白字招牌就是，社區家樂福B1是特約停車場，前方有免費機車格，距離台茂購物中心、蘆竹交流道車程約5分鐘~

地址：桃園市蘆竹區桃園街112號1樓

聯絡電話：03-2225138

營業時間：平日17:00～24:00/假日11:00~14:00、17:00～24:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

清潔費：10%

特約停車場：有(曼哈頓社區地下停車場)

門口貼合作特約停車場！在曼哈頓社區的地下停車場，消費滿額和櫃檯拿停車抵用卷，每桌上限兌換兩張～

消費滿500元可兌換30元抵用卷乙張

消費滿1000元可兌換30元抵用卷兩張

燒肉道吃到飽 菜單

燒肉道吃到飽有三種吃到飽菜單！最便宜平日限定589元，能吃到30種品項骰子牛、菲力豬排、白蝦..等，989元有肋眼牛排、橫隔膜、北海道干貝..等，加價199元日本SAPPORO啤酒無限暢飲！食材產地都有清楚標示～

589元：超值套餐30品以上

789元：豪華套餐50品以上

989元：旗艦套餐70品以上

用餐時間120分鐘(點餐時間90分鐘)

消費均收10％清潔費

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

▲ 壽星當月88折、壽星當日四人同行壽星5折！

燒肉道左邊是櫃檯、右邊美美花牆！小朋友候位不用怕無聊，現場有小玩具可以玩，左邊靠牆這兩桌適合包場，左右兩邊有雙人區與6人沙發區，沙發區像小包廂數量有限，建議可以提前預定～

平板點單、軌道送餐好處！可以清楚看到自己菜色，還有什麼沒收到，也不用擔心漏單問題！

自助區無限享用

現場自助區有醬料、泡菜、飲料汽水、煮火鍋蛤蜊、奶油金針菇、味噌滷牛筋、白飯與果凍，當日時蔬不一樣，今日有高麗菜、洋蔥、帶殼玉米筍、香菇、玉米與彩椒，兒童餐具放下方方便拿～

味噌滷牛筋！蘿蔔切好大塊，滷牛筋肉挺入味口感Q彈，郭先生一下就扒完一整碗，和我一樣實力弱就別吃啦！我只打算肉肉吃到飽～

泡菜解膩一定要夾！先來幾口開胃一下～

自助區甜點有沖繩黑糖凍、北海道鮮奶酪～

現場光是冰淇淋櫃就有四種！COLD STONE聖酷石、Niseko明治、莫凡彼與泰國明果，鎖定COLD STONE與瑞士莫凡彼，外面吃可是貴鬆鬆，來這多吃幾球～

平板點餐！軌道送餐

吃過迴轉軌道壽司、迴轉火鍋、機器人送餐！但軌道燒肉還真是第一次，平板點選自己要的餐點，沒多久廚房準備好，咻一下餐點送到面前，對小朋友來說很新奇，可能會願意多吃一點，坐包廂吃燒烤很自在，隱私多一點～

附基本調味料：燒肉甘口沾醬、檸檬椒鹽、玫瑰鹽，平板旁有盤碗餐具、衛生紙與餐具，拿取很方便不佔空間～

顛覆了我對軌道既定概念！不是放到小盤子給客人拿取，是用整塊厚木頭板送餐，燒烤食材還加上小花擺飾，營造出溫馨典雅的氛圍～

火烤兩吃 大開殺價

對我來說吃肉肉才是重點！美國肋眼牛排、美國和牛、伊比利梅花豬、霜降牛、羽下肉、鴨胸、松阪豬、頂級菲力、橫隔膜、PRIME頂級板腱牛、菲力豬排塔塔醬…等，還有超澎湃浮誇海鮮盤，小朋友如果喊餓，可以先來份金黃薯條解饞墊胃～

實際菜色依現場提供為主。

PRIME頂級肋眼牛排一登場吸引全場目光！這大小厚度沒在客氣，這一片自己買就要好幾百，來這可以吃到飽～

粉嫩法式櫻桃鴨胸烤約七分熟！一口咬下沒有讓人討厭的腥臊味，帶點脆度很可以～

Prime頂級肋眼牛排

PRIME 頂級肋眼牛排一片剛好佔整個烤網！烤肋眼牛排要注意時間，不要一直頻繁翻面會影響熟度，等到油脂低落開始旺起來，就可以翻面繼續烤，肋眼牛排油脂好豐富，火焰視覺刺激香氣也很逼人～

外層烤到焦香剪小塊，裡面是粉嫩肉色最剛好！

肋眼的口感就是那麼讚！軟嫩中帶點嚼勁，單吃是純牛肉香，撒點玫瑰鹽能襯托肋眼甜味～

西班牙頂級松阪豬

松阪豬沒有人不喜歡吧！表面撒點鹽或黑胡椒就能烤，兩面烤到焦香肉質有彈性，外層香脆裡面軟Q，松阪豬特色讓人一吃停不下來～

PRIME頂級板腱牛

PRIME頂級板腱牛油花分佈瘦肉比較多！看到血水滲出就翻面，烤個三、五秒夾起來，板腱牛油脂量少烤太久會偏乾，烤板腱牛講究速度快～

餘溫讓板腱牛直逼七分熟度！有扎實感要咀嚼一下，建議沾點秘製烤肉醬或捲泡菜吃較夠味～

頂級美澳和牛

美國黑牛與日本和牛混種的美澳和牛，結合兩種牛肉特性，軟嫩中帶點韌性，烤個三片就把烤網塞滿，單吃原味含藴淡淡牛肉香，撒點鹽更甘甜～

國產菲力豬排

國產菲力豬排佐塔塔醬！搭配組合好特別，細嫩的菲力豬排即為珍貴，表面烤到焦香剪小，再以中溫把四面烤熟即可，沾點特製塔塔醬很有異國風，與台日式燒烤很不一樣，而且菲力豬排口感細緻又軟嫩～

Prime頂級霜降牛

大理石般花紋頂級霜降牛！肉質滑順細膩，我喜歡撒點蒜蓉、鹽、黑胡椒調味，烤出來霜降牛更有風味～

Prime頂級羽下肉

來這要多吃幾盤PRIME頂級羽下肉！這部位運動量少，肉片薄燒烤速度快，表面微紅翻面快速捲起，羽下肉就是捲起才好吃，中間不用夾配料就很迷人～

四條Prime頂級羽下捲起來剛好一小盤！每一口肉鮮嫩又多汁，一口塞進去好讚好吃～

牛菲力、精選橫膈膜

牛菲力烤出來肉質細膩，含油脂量低沒有筋，整體瘦肉多特別軟嫩，好的肉烤到七分熟就好，牛菲力烤太久肉質會變老，一份只有四塊菲力，建議多點幾份，吃到飽就是要吃爽，但是也不能浪費喔～

老饕會點的橫膈膜！靠近內臟口感濃郁，軟嫩中帶有嚼勁，切薄一點會比感好咬，大塊一點要嚼比較久，表面焦香帶點炭火香，很適合來一杯氣泡碳酸飲～

伊比利梅花豬

粉紅色的伊比利梅花豬！油脂好豐富油香明顯，這也是喜歡吃豬朋友首選！比利豬主食為橡果，所以肉質獨別有一股芳香。

小火鍋

小火鍋只有一種原味湯，除了自助區蔬菜配料，托盤還有手工蛋餃、西北麻吉燒、凍豆腐、魚餃、蟹肉棒、蝦球..等，別看這些配料好像很少，放到火鍋裡加蔬菜煮，一整鍋我們根本吃不完，我只想專心吃肉肉～哈哈！

日本SAPPORO啤酒 無限暢飲

吃燒肉少不了來幾杯！加價199元SAPPORO啤酒無限暢飲，札幌啤酒很清爽，可以平衡燒肉油膩感～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

海鮮盤

這海鮮盤盯的它很久！整盤海鮮擺盤好有南洋風，整盤有草蝦、天使紅蝦、小花枝、生食級干貝、鮑魚、生蠔、柳葉魚、深海葡萄蝦與皇家藍鑽蝦，光是吃這盤就划算～

生蠔沒有淋任何醬料簡單鮮甜，北海道生食級干貝就是好吃！小花枝軟Q～

鮑魚口感Q彈！可加蒜蓉、鹽、黑胡椒下去烤～

這兩盤有阿根廷天使紅蝦、鮮甜草蝦、深海葡萄蝦與皇家藍鑽蝦！

蝦身緊實有彈性！尤其是皇家藍鑽蝦、草蝦好夠味，吃原味整個口腔都是蝦香氣～

光吃這兩盤蝦！桌上垃圾桶已經滿啦！喜歡吃蝦的朋友要繼續點來吃，我們兩個已經投降了～

飯後甜點有四種冰淇淋！COLD STONE聖酷石、Niseko、莫凡彼、泰國明果難抉擇都想吃，水果、果凍也來一點，已經飽到不行了，我覺得我們兩人應該吃了四人份有～

吃完燒肉道身上沒有明顯燒肉油煙味！軌道燒肉火烤兩吃一次滿足，整整120分鐘吃到飽，平日來很划算589元就能吃到30種以上，加上自助區飲料、冰淇淋、水果，肯定是吃飽飽離開，我個人比較喜歡旗艦吃到飽，有肋眼牛排Prime頂級羽下肉、海鮮盤～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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