新北貢寮海景餐廳【92k週末食堂】，是極具人氣的沖繩感海邊小食堂

餐廳面海第一排，坐擁東北角無敵海景，位於台2線約92公里處，一週僅營業四天，故名為名為92k週末食堂

除了餐廳很有沖繩感之外，海葡萄丼、鹽燒九孔鮑、烤魚等美食也讓人回味無窮！

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢寮海景餐廳!

92k週末食堂地點不太醒目，行駛於大馬路上只會見到不明顯的招牌以及日式庭園石燈

人氣很高，生意很好，想吃記得要先電話預約或是 上網預約

ADD:新北市貢寮區美艷山街70之3號

TEL:0970 250 060

營業時間:週四及週五11:30-18:00；週六及週日:11:30-15:30、17:00-20:45

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店家前方有少許的停車位，距離餐廳不遠處也有停車場

很樸實的海邊小店，好愛這樣的美感

一旁就是九孔養殖池，想要吃最新鮮的九孔就來這裡

用餐全預約制，來之前一定要先預約

不要貿然白跑一趟

走進店內，讓人驚呼的氛圍及海景，也難怪人氣這麼高了

多年前我們就曾經來過，那時戶外桌位還沒有打造的這麼舒適

晴朗的天氣讓美景更加分，藍天碧海讓人心情大好！

無敵海景搭配海浪聲，舒心療癒

除了海景第一排的半戶外空間外，也有室內用餐區

來到這裡當然要坐戶外啦

不過92k週末食堂的桌位無法指定，無論電話或是線上預約都是依照當天訂位狀況安排，也不是早到就可以選座位喔

92k週末食堂用餐時間為110分鐘，每人基本消費250元，另加10%服務費

92k週末食堂菜單及價格

提供特有水產美食與甜點飲料等，季節現撈海鮮與時令鮮魚都是以兩計價

沖繩海葡萄丼

丼物都有附小菜及髮菜湯，加180元附兩款當日甜點及可任選90元內飲料(超過補差價)

來到92k週末食堂就要來一碗海葡萄丼，在台灣很少見的沖繩美食

海葡萄數量很多，還有一顆九孔鮑搭配山藥泥及鮭魚卵點綴

海葡萄入口逼啵逼啵的彈跳感，鮮鹹清脆、滿滿海味！

柚子和風醬海藻沙拉

新鮮蔬果搭配柚子和風醬以及海藻

海藻口感鮮脆，整體吃起來酸甜清爽不膩

牛肉丼

點給小朋友吃的牛肉丼，牛肉份量十足

醬汁風味小朋友很喜歡

鹽燒九孔鮑

一份六顆250元，九孔養殖池就在一旁，當然要點來吃看看

紮實脆彈、味美鮮甜

菜單上的魚種類很豐富，依照想料理的方式有多種魚可以選擇

我們想吃烤魚，選了白毛，一兩50元

魚身貼的是魚的重量，這尾是15.4兩

烤魚的時間會比較久，烤好的魚好誘人啊

新鮮的魚肉讓大人小孩吃得津津有味，軟嫩帶甜的滋味

我們搭配了兩組套餐，甜點共有四款，每款都好精緻啊

92k週末食堂的藍帶甜點也很厲害，吃完鹹食記得也來點甜點，滿滿幸福感

飲料搭配古早味冰鮮奶茶及熱美式，剛剛好都是90元不需補差價

兩大兩小因為有吃魚所以價格比較高些

這畫面真的很有沖繩感，讓我想到 浜辺の茶屋

酒足飯飽後可以來步道走走拍照

一旁的海水清澈見底，超級乾淨

相隔多年再訪雖然環境空間改變不少，但海景依舊美麗、感受依然美好

讓人感覺身心靈放鬆的東北角海景餐廳，想來記得先預約喔

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