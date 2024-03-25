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92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢寮海景餐廳!

2024-03-25 01:12:11 靜怡＆大顆呆 人氣：163
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2192篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 貢寮區

造訪商家：92k週末食堂
place新北市貢寮區美灧山街70之3號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

新北貢寮海景餐廳【92k週末食堂】，是極具人氣的沖繩感海邊小食堂

餐廳面海第一排，坐擁東北角無敵海景，位於台2線約92公里處，一週僅營業四天，故名為名為92k週末食堂

除了餐廳很有沖繩感之外，海葡萄丼、鹽燒九孔鮑、烤魚等美食也讓人回味無窮！

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢寮海景餐廳!

 

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

92k週末食堂地點不太醒目，行駛於大馬路上只會見到不明顯的招牌以及日式庭園石燈

人氣很高，生意很好，想吃記得要先電話預約或是上網預約

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢ADD:新北市貢寮區美艷山街70之3號

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢TEL:0970 250 060

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢營業時間:週四及週五11:30-18:00；週六及週日:11:30-15:30、17:00-20:45

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢FB粉絲專頁

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

店家前方有少許的停車位，距離餐廳不遠處也有停車場

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

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很樸實的海邊小店，好愛這樣的美感

一旁就是九孔養殖池，想要吃最新鮮的九孔就來這裡

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

用餐全預約制，來之前一定要先預約

不要貿然白跑一趟

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92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

走進店內，讓人驚呼的氛圍及海景，也難怪人氣這麼高了

多年前我們就曾經來過，那時戶外桌位還沒有打造的這麼舒適

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

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晴朗的天氣讓美景更加分，藍天碧海讓人心情大好！

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

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無敵海景搭配海浪聲，舒心療癒

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除了海景第一排的半戶外空間外，也有室內用餐區

來到這裡當然要坐戶外啦

不過92k週末食堂的桌位無法指定，無論電話或是線上預約都是依照當天訂位狀況安排，也不是早到就可以選座位喔

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

92k週末食堂用餐時間為110分鐘，每人基本消費250元，另加10%服務費

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92k週末食堂菜單及價格

提供特有水產美食與甜點飲料等，季節現撈海鮮與時令鮮魚都是以兩計價

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

沖繩海葡萄丼

丼物都有附小菜及髮菜湯，加180元附兩款當日甜點及可任選90元內飲料(超過補差價)

來到92k週末食堂就要來一碗海葡萄丼，在台灣很少見的沖繩美食

海葡萄數量很多，還有一顆九孔鮑搭配山藥泥及鮭魚卵點綴

海葡萄入口逼啵逼啵的彈跳感，鮮鹹清脆、滿滿海味！

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

柚子和風醬海藻沙拉

新鮮蔬果搭配柚子和風醬以及海藻

海藻口感鮮脆，整體吃起來酸甜清爽不膩

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牛肉丼

點給小朋友吃的牛肉丼，牛肉份量十足

醬汁風味小朋友很喜歡

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鹽燒九孔鮑

一份六顆250元，九孔養殖池就在一旁，當然要點來吃看看

紮實脆彈、味美鮮甜

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

菜單上的魚種類很豐富，依照想料理的方式有多種魚可以選擇

我們想吃烤魚，選了白毛，一兩50元

魚身貼的是魚的重量，這尾是15.4兩

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

烤魚的時間會比較久，烤好的魚好誘人啊

新鮮的魚肉讓大人小孩吃得津津有味，軟嫩帶甜的滋味

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

我們搭配了兩組套餐，甜點共有四款，每款都好精緻啊

92k週末食堂的藍帶甜點也很厲害，吃完鹹食記得也來點甜點，滿滿幸福感

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

飲料搭配古早味冰鮮奶茶及熱美式，剛剛好都是90元不需補差價

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

兩大兩小因為有吃魚所以價格比較高些

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這畫面真的很有沖繩感，讓我想到浜辺の茶屋

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

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酒足飯飽後可以來步道走走拍照

一旁的海水清澈見底，超級乾淨

92k週末食堂 ❙ 沖繩感海邊小食堂，海景第一排海葡萄丼，貢

相隔多年再訪雖然環境空間改變不少，但海景依舊美麗、感受依然美好

讓人感覺身心靈放鬆的東北角海景餐廳，想來記得先預約喔

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