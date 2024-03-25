板橋吃到飽『我家牛排』有聽過嗎？ 今天來介紹這間位在板橋三民路二段上，在地人相當熟悉的『我家牛排』板橋三民店，其實『我家牛排』在台灣早期就非常非常的有名，也是六、七年級生耳熟能響的平價牛排館，充滿了許多學生回憶，小時候媽媽只要說吃大餐，我們也都會選擇我家牛排，成了一種很溫馨的記憶。

好久沒吃『我家牛排』，都沒想到板橋三民店的『我家牛排』變的那麼多，不僅提供排餐而已，有看過吃牛排還能無限吃，凱薩沙拉、巨無霸滷豬腳、麻油雞、麻辣鴨血、鮮蝦、淡菜..等海鮮，還有假日限定超好吃的古早味鹹蜆仔 本人就吃了快20顆有，真的超好吃的，對我來說，這已經不是一家平價牛排店，而是饗宴版的私廚牛排館！

這真的是『我家牛排』嗎？跟小時候的印象實在差太多，以前的『我家牛排』就是單客單點的平價牛排店，現在板橋三民店竟把『我家牛排』提升成私廚饗宴！！除了排餐在肉品上的升級，牛排堅持使用原肉之外，這無限吃到飽的 Buffet 更是嚇人，整個把主廚的私房料理放上桌，不說還以為在吃辦桌，而且多達十款以上的私廚海陸菜色無限吃，吃到飽，中間還一直換菜、補菜，不怕客人吃，每天的菜色會依照私廚的想法、還有季節、食材的不同做變化。讓就算常前往的老饕，也能經常吃到不同的料理，不會膩！



其實這間『我家牛排』身為板橋人應該不陌生，已經在地經營超過三十五年以上，中間換過不少人接手經營，沒想到久久沒回板橋，這次卻整個煥然一新，地點不變、招牌不變，一樣位在隱密的二樓，但老闆似乎換了人，菜色的提供及經營方式整個截然大不同，這次回來吃，也深深感受到老闆的用心經營及私廚的料理很不一般。



【我家牛排-板橋店】

板橋吃到飽、板橋牛排館+私廚Buffet

地址：新北市板橋區三民路二段32號2樓

電話：(02) 8964-1782

時間：週一至週日11:00-15:00；17:00-21:00（假日需訂位）

捷運：捷運-環狀線板新站

開車：對面家樂福地下停車場（無特約）

公車：板南線龍山寺站1號出口至對面搭265號公車往板橋或土城方向，至埔墘派出所下車後，往前走100公尺即在左方二樓。

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假日一定要訂位，假日一定要訂位！假日一定要訂位！很重要～最好平日也先預約一下，當天假日訂了位，還提早五點前就先去排，沒辦法，為了吃這頓從中午就開始空著肚子等待 上了二樓店家還沒開，不論平假日『我家牛排』（板橋三民店）晚餐都是下午五點才開始唷！



坐等的同時，看到外頭張貼的豬肉產地是來自台灣～正港的台灣豬，而且陸續也有人來排隊了，看來生意真的很不錯耶！



排在頭香，一入內就捕捉到明亮的座位區，二到四人桌的配置，很方便併桌，空間也很寬敞



整體來說空間相當的舒適，也有不同區域的規劃，大片玻璃窗外還用草地及植栽做了設計，綠意盎然，讓用餐的感覺都不一樣，晚上還有夜景可以賞，多了點閒情雅致及浪漫



在裏頭還有一個半包廂式的座位區，如果是家庭或聚會，想要有一點點的私人空間，這個位子挺不錯的，離取餐區也很近～



用餐區延伸至裡頭，就是自助 Buffet 區（私廚好料區 ），只要有點排餐，都可以無限免費取用，若食量比較小也沒關係，可以單點自助吧就好，但保證一樣吃到飽上加飽，



被帶上位子後～準備前往取餐，被這面牆吸引，很喜歡這面帶有工業風的牆面～



『我家牛排』板橋三民店 自助Buffet 區

wow 實在沒想到吃個『我家牛排』自助吧，可以延伸到像吃高檔餐廳的 Buffet 一樣，全部都是現場當天製作，冷盤的豆干絲及四季豆光看就覺得很新鮮。



竟然還有凱薩沙拉！這在外面美式餐館都要180起跳的凱薩沙拉，這邊可以免費無限吃，而且真的好好吃，板主超愛蘿蔓生菜啊！



其實『我家牛排』（板橋三民店）也有一般我們常見的生菜沙拉區，但還是供應了新鮮的凱薩沙拉，清脆爽口的蘿美生菜，還有番茄及其他生菜，凱薩醬及起司的調配，真的相當好吃，老饕也搶得很厲害（懂吃～哈哈）～



假日限定版－古早味鹹蜆仔－超猛超級推薦 ，味道非常的棒，也是板橋『我家牛排』吸引很多人的一道私廚菜



這完全由廚師自己調配的私房味，光看就有蒜、薑、辣椒及好像有點中藥的樣子，這醃製的味道超剛好，不死鹹，版主超級喜歡～



華麗的淡菜，是不是像極了婚禮上的辦桌料理 ，醬汁跟蔥花毫不手軟的下，且每一顆都顧到了耶～



肥美新鮮的淡菜，不是那種小小的唷！光這鮮肥海鮮的感覺，就能感受到店家是真的想給消費者吃得好，不是敷衍型的店家，也不怕大家吃



鮮蝦盤，這每到餐廳 Buffet 必定大排長龍的海鮮搖滾區，這邊吃不用上千，只要幾百塊就能無限吃！



看起來相當新鮮紅通通的燙鮮蝦，手腳不快一點可能就沒囉！不過店家補餐速度也很快，這次看幾乎快被夾完就會被補齊，很少見到有空菜色在自助區。



超級熱門的豬腳也現身了，聽說這是『我家牛排』板橋店的前三大必吃，



每一塊都是真材實料，大的離譜，滿滿膠質的豬腳，在含有中藥材的滷汁中燉煮著，這口感Ｑ彈令人都想配飯了～



不論是腿庫、中段還前段，其實我也看不懂，只覺得每一塊都好有份量，好給力的店家，即便是提供無限吃也提供的好霸氣，聽說不用一周就要使用快200斤的豬腳，真的很誇張，也表示真的好吃到老饕必吃。



夭壽喔～除了麻辣鴨血竟然還有麻油雞，大家手腳真的超快的～才想捕捉個麻辣鴨血~麻油雞好像就要被掃光了~



這麻油雞好香~~裏頭還有高麗菜及豬血糕，光看我都要飽了



『我家牛排』板橋店的麻油雞肉部分是小腿、胸骨肉，吸收了滿滿的湯汁，高麗菜也很脆甜，麻油香氣四溢，但不會很油 很膩的口感，



紅通通的麻辣鴨血~~又想要來碗白飯了~@@ 所以來這邊就算不想吃排餐，光是吃自助吧 也可以吃得好又吃得飽~白飯還能無限吃



每個人的標配就是一定要麻油雞、豬腳跟麻辣鴨血~



每一塊鴨血都很大塊很水嫩，除了辣椒，還要八角、花椒等中藥食材，自助吧能做到這樣的用心讓人感到很吃驚，真的沒在隨便煮的



愛吃蔬菜的姊妹們~高營養的花椰菜像座山一般的登場！



今天想吃幾朵也不用跟老闆喊價了，想吃多少夾多少～無限給妳吃，經過調味過的花椰菜配上洋蔥還有很像蝦酥的配料，非常的有味道～口感清脆又好吃



鯊魚煙耶！好大塊～這在外頭一小盤可能就要80了吧！很喜歡吃，但因為物價太高吃攤販時都捨不得點，這次看到鯊魚煙竟有滿滿的驚喜感



帶有點煙燻的鯊魚煙，切的厚實有料，讓人吃的有口感，且沒有刺鼻的腥味，



受到很多人必推一定要吃的五味醬花生粉豬血糕～這吃到讓我想到三峽的豬血糕排隊店～熱熱的時候吃～好Ｑ彈，配上花生粉及特製醬，會忍不住一口接一口～



關東煮 喜歡關東煮的朋友，大可豪邁的來上幾碗～若不想喝玉米濃湯，關東煮湯也是很不錯的選擇唷！



豆腐、貢丸、蘿蔔．．等常見的關東煮的火鍋料提供的很足量，



這蘿蔔也太氣派了吧～而且煮得很透唷～蘿蔔芯都熟透了～



一旁還有自助式的擔仔麵可以自己煮，配點青菜加點滷汁，台灣小吃擔仔麵就完成囉



牛排的好朋友～玉米濃湯當然也有提供～基本標配，這玉米濃湯屬於料多濃稠的玉米濃湯，小朋友應該很喜歡～



還有港點耶！好多款不一樣口味的燒賣~紫米燒賣，還有港點裡常見的流沙包~~



一籠一籠的蒸~看來也很受大家喜歡耶~大家也很守秩序的排隊~

另外也發現店家不僅很注意自助吧的料理需不需要補給，更不時保持檯面上的清潔，隨時地擦拭~讓大家在相對乾淨衛生的環境下好好用餐。



不過才輪了一圈自助吧~~外頭竟然人都要滿了~



頓時間湧現了用餐人潮~好誇張~怪不得說最好要先訂位~只要三百多起就可以吃到排餐及私廚般的桌菜料理，這難怪在外頭現在隨便一餐就要飆破兩百的通膨時刻，想吃的好、吃的多元、又吃得飽，『我家牛排』板橋店 絕對是個非常讚的選擇



此時我們點的排餐也到囉！自助吧拿的料理都還沒吃到一半～少量、多元不浪費是我們對吃的態度～大家要吃多少拿多少，店家不怕你吃，但也不要浪費食物唷！



蒜味風味豬排＋海大蝦 精選組合餐，海大蝦真的好大，選了黑胡椒醬，麵是螺旋麵，喜歡的可以請師傅多加麵不加價唷



蒜味豬排外頭帶有點焦焦的香味，共有兩隻海大蝦，豬排也蠻大塊的



海大蝦非常的搶戲，超大隻都要出框了～～～切記，排餐一定要趁熱吃才好吃唷！



蒜味豬排切起來嫩中帶扎實，肉質剛好，搭配黑胡椒醬帶有點辣辣的提味，肉不乾柴，味道中規中矩～



嫩煎菲力＋海大蝦 精選組合，最愛吃菲力牛排了

「菲力」是位於牛的腰部後方沿著脊椎下方的細長部位 ，因為是幾乎不活動的肌肉，所以即便是瘦肉卻很柔軟，沒有騷味、口感清爽是這個部位的特色，



自己覺得七分熟的菲力是最剛好的～『我家牛排』板橋中山店的菲力真的是一整塊的牛肉原塊，超厚、超嫩



看看這將近一指高的厚度，帶有點板燒的外皮，像極了在美國電影裡的炙燒BBQ牛排，蛋也打的很有戲，有如瀑布般的半熟蛋（喜歡～）



點了綜合醬的搭配，牛排放在麵上讓其不要因為鐵板過熟，帶有點油亮的菲力牛排讓人食指大動，這菲力牛排真的好厚，好過癮



牛排的厚度都接近海大蝦的大小了～



一切下去～好軟嫩～七分帶紅不帶血，肉汁都鎖在裡面了～



菲力吃起來牛肉味清淡帶甜，真的很嫩～不喜歡吃太生的話可以八分更剛好唷



豪華版私廚 Buffet 也要繼續吃起來~我們都先拿一小輪，想吃再拿~才不會浪費食物，畢竟每一道有如大廚掌廚的私家宴，都很想吃，





『我家牛排』板橋店的凱薩沙拉~真心推薦，這凱薩醬拌的非常夠味，青菜也很新鮮，當前菜非常的開胃~



燙鮮蝦絕對是必吃，大家也搶的很快，因為吃 buffet 光吃海鮮就回本了啦!! 蝦子很好剝，蝦子也很Q彈新鮮，加點芥末+醬油 超日式風



經典必吃麻辣鴨血，超級軟嫩，水分超多超入味，非常好吃，麻辣及八角香氣十足，讓人想到知名連鎖的鴨血專賣店~



麻油雞，完整帶皮的麻油雞，好香，依照肉的部位有嫩有韌性，吸收了麻油雞的雞湯味，愈嚼愈香~麻油雞的高麗菜~好好吃



oh my~~~ 超級超級推薦的~古早味鹹蜆仔，好意外的好吃耶~~~吃到停不下來~蜆仔醬汁鹹辣中帶甘甜，蜆仔肉很肥~但這是假日限定唷！



主餐吃得差不多，該換下半場～再來看看其他 Buffet 區提供了哪些東西呢?



基本牛排館該有的沙拉區、水果區，wow 這水果看起來好新鮮~柳丁都變高級了~還有火龍果耶~



沙拉區的青菜、配料，還有苦瓜、苜蓿芽，若是吃素的人也可以來『我家牛排』板橋店，店家會專門出隱藏版的素食料理，



炸物點心區，有爆米花及大朋友、小朋友都喜歡的炸物拼盤，



炸薯條、炸雞塊、炸芋圓，這些炸物也是會隨時更換的唷！



尤其是如果有小朋友、校園包場的話，店家也會特別為小朋友、學生特別出更多花樣的炸物，讓小朋友吃的開心，吃的多元～～會不會哪天連披薩都跑出來都不一定～哈哈哈



烤麵包區～擺放的很美式，麵包也有蓋起來，保持鮮度及乾淨，要吃的熱呼呼的，過烤麵包機就可以囉～



飲料區，可樂、汽水、咖啡、水～都是基本配備，該有的都有～



還有美粒果冰沙、日式煎茶、英式奶茶，多達六款的花草熱茶可以泡，相當各年齡層的顧到了～



冰淇淋可以自己擠唷～連酥杯都分成兩種～



另外也有響叮噹的小美冰淇淋自行挖，有出熱門的巧克力口味唷！



甜點櫃～～～整個就是太浮誇了～～



整整超過十多種品項的甜點，這真的愛吃甜食蛋糕的螞蟻們兒，千萬別錯過阿，相信你們一定有第二個胃可以裝的下這些甜點



還有好還念的中華愛玉、豆花，布丁，奶酪~無限吃~~~消化一下



『我家牛排』板橋店的水果非常的新鮮好吃~剛好平衡了剛剛的大餐，水果的均衡補充是非常需要的，



再補上一塊蛋糕，咖啡巧克力的味道~奶油不會太膩~還不錯



總是不知道叫什麼名子的日式小甜點，看起來還有點像檳榔~哈哈哈



包著紅豆餡的涼圓~冰冰涼涼的很好吃



看著很多家庭、朋友聚餐都在這邊很愜意的享用美食邊聊天~感覺在『我家牛排』板橋店 可以不用很拘束，給人感覺就是可以很輕鬆的吃飯，但吃的卻是豐盛的排餐及私廚料理



晚餐時間真的是超多人，大家都在等排位子，所以盡量要先訂位唷！尤其是假日～～



用餐 90分鐘～吃飽喝足，天色也暗了，外頭的招牌在燈光照明下，更加顯眼～



遠遠的就可以看到那熟悉的招牌，很有回憶感的品牌。品牌給人的思念不變，改變的卻是不斷順應時勢潮流的餐飲內容，換了老闆後，明顯的感受到老闆想帶給所有消費者在餐點上的豐盛及品質上的保證。讓大家不再僅是吃排餐搭配一般沙拉吧這樣簡單，而是以相同的價格，能吃的更不一樣，更高級，提供了不僅多元的Buffet，還是專業的私廚料理，凱薩沙拉、麻油雞、滷豬腳、炒時蔬、麻辣鴨血...等，這些菜色不僅多樣，還是真有用心製作，顛覆了過往對『我家牛排』的印象。

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【我家牛排-板橋店】

板橋吃到飽、板橋牛排館+私廚Buffet

地址：新北市板橋區三民路二段32號2樓

電話：(02) 8964-1782

時間：週一至週日11:00-15:00；17:00-21:00（假日需訂位）

捷運：捷運-環狀線板新站

開車：對面家樂福地下停車場（無特約）

公車：板南線龍山寺站1號出口至對面搭265號公車往板橋或土城方向，至埔墘派出所下車後，往前走100公尺即在左方二樓。

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別忘了對面家樂福可以停車唷！（非特約）吃完可以去家樂福逛逛消化一下～

最近因為-蘇丹紅-食安問題搞得大家在飲食方面有很多顧慮『我家牛排』(板橋三民店)也特別在臉書公開聲明稿，針對辣椒粉事件皆主動跟上游廠商索取安全報告書，且並無使用到不合規定的原物料，讓所有消費者能吃得安心。

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