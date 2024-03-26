位於竹北新開幕的「Queena Cat貓咪下午茶店」貓奴們必去，專治貓癮症的貓奴

店裡分為1、2樓不同的環境，一樓有自助的飲料機跟商品販售，二樓就是撸貓者的天堂啦！

店內有近20隻店貓，含15隻布偶貓與霸氣的緬因貓與你圍繞~

特別的是店內的貓咪都不怕生，會自己跑過來跟你撒嬌，讓各位貓奴們受盡寵愛

所以喜愛貓咪的貓奴們，推薦給你們唷~

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👉Queena Cat 貓咪下午茶店-位置

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Queena Cat 貓咪下午茶店位於中山路上，靠近莊敬北路，附近就是大享容器~

👉Queena Cat 貓咪下午茶店-消費方式

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每人 NT$450，含下午茶甜點1份/人、20種熱冷飲無限暢飲。

甜點為雪球餅乾，口味：鹹蛋黃、花生、原味(小心勿餵食人類食物給店貓)

店家採預約制：queenacat.dingup.cc (訂位只保留10分鐘)

– 用餐時間 1.5小時，每個時段有人數上限，用餐時段如下

平日：14:00-15:30、16:00-17:30、18:00-19:30、20:00-21:30

週末：10:00-11:30、12:00-13:30、14:00-15:30、16:00-17:30、18:00-19:30、20:00-21:30

*每個時段結束，會清潔店內環境*

飲料機有20種冷熱飲料，可以無限暢飲

個人推薦玉米濃湯和港式鴛鴦咖啡，甜度和茶量可以自行調整。

新開幕消費就送飲料外帶杯套，並提供肉泥讓客人跟貓咪互動

👉Queena Cat 貓咪下午茶店-環境介紹

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一樓有各式貓咪用品，還有自動飲料機及置物櫃。

二樓的撸貓區有15隻布偶貓及其他貓咪，可以滿足有貓癮症的貓奴 XD

店裡的貓咪很親人，是貓奴們的天堂

活動送的肉泥可以跟貓咪互動超療癒的~

他們的貓咪真的不怕生，大部份讓你抱也不會掙扎，不過請注意小心唷。

店裡有提供掃毛機，有貼心唷~

以上是我們的心得分享，有貓癮症的貓奴們必去Queena Cat 貓咪下午茶店

雖然450元的門票真的不算便宜，不過飼養的成本也挺高的，喜歡的朋友不妨去看看喔！

👉Queena Cat 貓咪下午茶店-營業時間地址

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🌟店家資訊：Queena Cat 貓咪下午茶店

🏠地址：新竹縣竹北市中山路6-3號

☎電話：03 610 2686

⏰用餐時段：平日 14:00-21:30,週末 10:00-21:30

粉絲團：Queena Cat

線上預約：https://queenacat.dingup.cc/

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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