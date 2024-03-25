這一間我們很喜歡吃的【老食】來過很多回，每一次七早八早起床奔來還是人潮滿滿，只好跟慕名而來的遊客一起排隊等候，不愧是宜蘭羅東在地超人氣的早餐店，不但價格平實而且份量足，即便不是以豪華浮誇的大擺盤取勝，但實實在在的餡料和用心的製作，就足以打動人心

根據官網粉專的描述【老食】開店的宗旨，老意味著老少咸宜，食取字意，代表屋頂底下有良心。店家期望用心推廣食物原型，不過度使用加工食品，也不過度包裝廣告，老老實實把食物的原味呈現出來，讓用餐的客人都能吃得安心

老食Honest Breakfast｜餐廳環境

位在羅東四育路的巷弄間，老食是老式透天厝的一樓店面，外觀無特別顯目，僅僅將牆面改裝成大面落地窗

店裡店外的【老食】用大量的綠色盆栽和蕨類妝點，樸實簡單的內部保留著老屋格局，搭配著黑白色與木質色調的輕工業風，斑駁的白牆和復古的格窗，微微帶出一點懷舊風情，空間感舒適不擁擠

不過到老食用餐的客人真不少，假日早上6:30營業大概7點就會客滿，這時候請先到櫃台領取號碼牌，並且排隊等候叫號

來這麼多次，終於有一次找到沒有客滿的時候才能拍照，不然室內坐著站著都是人，還有外面排隊的朋友也不少，這家真的是有夠熱門

很喜歡店裡佈置的角落，在等候的時刻可以細細品味和欣賞，充滿綠意就是讓人覺得清新舒服

▼餐具自助取用區，擺設整齊乾淨

老屋子濃厚的味道很有氛圍，如果不是早餐點，應該也會是很棒的咖啡廳，想像一下窩在充滿鹿角蕨的角落，溫輟著一杯咖啡或伴隨書香，享受著寧靜時光

屋內最裏頭就是櫃台，後面則是半開放式的廚房，幾位工作人員忙裡忙外的都不從停歇，應付著內用和外帶餐點的客人

老食Honest Breakfast｜菜 單

老食的餐點有

漢堡(黑麥堡、軟法堡、芝麻堡)

三明治、蛋餅、吐司、傳統口味、

及飲料(果汁、咖啡、豆漿、茶類)

老食Honest Breakfast｜餐點分享

這次來分享的餐點有

勁霸總匯三明治(老食豬排、蛋沙拉、花生醬)

看看這個總匯三明治有沒有霸氣，滿滿的餡料，有自製豬排、蛋沙拉、生菜、番茄和煎蛋，抹上香氣十足的花生醬，真的很厚實捏 👍

要吃得時候得雙手握緊，然後大口咬下去才爽快，這樣一份$80元的三明治絕對讓你飽足

卡啦雞腿蘋果漢堡(黑麥堡)

卡啦雞腿加上煎蛋和生菜，還有蘋果片提味的漢堡，一份$70元也讓我家哥哥吃得很開心

薯餅蛋餅

他們家的蛋餅說真的超好吃，不是一般市售的蛋餅皮，而是有點厚度也會煎得酥酥脆脆，恰恰恰的餅皮散發著微香，包裹著餡料一起吃非常夠味

鮮奶茶 $35

鮮奶茶是用外帶杯裝所以就沒拍照了

熱拿鐵 $50

熱拿鐵算是一般口味，泡沫細緻的奶泡和著溫熱的咖啡，喝起來也是順口

像這麼有一點質感又平價早餐店不多，銅板價就可以吃得飽足，實實在在的餡料更可以感受到店家的用心，這也是 老食 最大的特色，宜蘭羅東這間不錯的早餐店就分享給大家囉~ 不過可惜不能訂位，記得早一點來喔

老食Honest Breakfast｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮四育路152號

■ 電話 : 03 9616800

■ 營業時間 6:30-12:00

■ 公休日 : 周一

■ 不接受訂位，只能現金付款

■ FB官方網站: 老食Honest Breakfast

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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