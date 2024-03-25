為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原型食物不過度包裝，吃得實在又安心

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原型食物不過度包裝，吃得實在又安心

2024-03-25 12:00:45 撒野樂活小村婦 人氣：97
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：157篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老食Honest Breakfast
place宜蘭縣羅東鎮四育路152號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

這一間我們很喜歡吃的老食】來過很多回，每一次七早八早起床奔來還是人潮滿滿，只好跟慕名而來的遊客一起排隊等候，不愧是宜蘭羅東在地超人氣的早餐店，不但價格平實而且份量足，即便不是以豪華浮誇的大擺盤取勝，但實實在在的餡料和用心的製作，就足以打動人心

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

根據官網粉專的描述老食】開店的宗旨，意味著老少咸宜，取字意，代表屋頂底下有良心。店家期望用心推廣食物原型，不過度使用加工食品，也不過度包裝廣告，老老實實把食物的原味呈現出來，讓用餐的客人都能吃得安心

  老食Honest Breakfast｜餐廳環境  

位在羅東四育路的巷弄間，老食是老式透天厝的一樓店面，外觀無特別顯目，僅僅將牆面改裝成大面落地窗 

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

店裡店外的老食】用大量的綠色盆栽和蕨類妝點，樸實簡單的內部保留著老屋格局，搭配著黑白色與木質色調的輕工業風，斑駁的白牆和復古的格窗，微微帶出一點懷舊風情，空間感舒適不擁擠

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

不過到老食用餐的客人真不少，假日早上6:30營業大概7點就會客滿，這時候請先到櫃台領取號碼牌，並且排隊等候叫號

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

來這麼多次，終於有一次找到沒有客滿的時候才能拍照，不然室內坐著站著都是人，還有外面排隊的朋友也不少，這家真的是有夠熱門

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

很喜歡店裡佈置的角落，在等候的時刻可以細細品味和欣賞，充滿綠意就是讓人覺得清新舒服

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

▼餐具自助取用區，擺設整齊乾淨

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

老屋子濃厚的味道很有氛圍，如果不是早餐點，應該也會是很棒的咖啡廳，想像一下窩在充滿鹿角蕨的角落，溫輟著一杯咖啡或伴隨書香，享受著寧靜時光

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

屋內最裏頭就是櫃台，後面則是半開放式的廚房，幾位工作人員忙裡忙外的都不從停歇，應付著內用和外帶餐點的客人

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

  老食Honest Breakfast｜菜 單  

老食的餐點有

漢堡(黑麥堡、軟法堡、芝麻堡)

三明治、蛋餅、吐司、傳統口味、

及飲料(果汁、咖啡、豆漿、茶類)

老食菜單.jpg

  老食Honest Breakfast｜餐點分享  

這次來分享的餐點有

勁霸總匯三明治(老食豬排、蛋沙拉、花生醬)

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

看看這個總匯三明治有沒有霸氣，滿滿的餡料，有自製豬排、蛋沙拉、生菜、番茄和煎蛋，抹上香氣十足的花生醬，真的很厚實捏 👍

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

要吃得時候得雙手握緊，然後大口咬下去才爽快，這樣一份$80元的三明治絕對讓你飽足

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

卡啦雞腿蘋果漢堡(黑麥堡)

卡啦雞腿加上煎蛋和生菜，還有蘋果片提味的漢堡，一份$70元也讓我家哥哥吃得很開心

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

薯餅蛋餅  

他們家的蛋餅說真的超好吃，不是一般市售的蛋餅皮，而是有點厚度也會煎得酥酥脆脆，恰恰恰的餅皮散發著微香，包裹著餡料一起吃非常夠味

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

鮮奶茶 $35

鮮奶茶是用外帶杯裝所以就沒拍照了

熱拿鐵 $50

熱拿鐵算是一般口味，泡沫細緻的奶泡和著溫熱的咖啡，喝起來也是順口

羅東在地人氣早午餐【老食】老宅綠植文青風/平價份量足/主打原

像這麼有一點質感又平價早餐店不多，銅板價就可以吃得飽足，實實在在的餡料更可以感受到店家的用心，這也是老食最大的特色，宜蘭羅東這間不錯的早餐店就分享給大家囉~ 不過可惜不能訂位，記得早一點來喔

  老食Honest Breakfast｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮四育路152號 

■ 電話 : 03 9616800

■ 營業時間 6:30-12:00

■ 公休日 : 周一

■ 不接受訂位，只能現金付款

■ FB官方網站: 老食Honest Breakfast

    撒野樂活小村婦 窩客島 WalkerLand

https://www.walkerland.com.tw/bloggers/125808/article

    撒野樂活小村婦 的 IG   

https://www.instagram.com/smallesa_wu/

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

   更多宜蘭的美食  

文章標籤
羅東 羅東美食 老食 宜蘭早午餐 宜蘭美食 羅東 早午餐 羅東 人氣早午餐 羅東 平價美食 老食 Honest Berakfast 羅東 早餐店 老宅 早午餐 羅東必吃 羅東早餐店 羅東早餐推薦
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




加入窩客島line好友搶看限時優惠
#羅東早餐
morechevron_right
文章關鍵字
老食 羅東早餐 羅東早午餐 羅東美食 more
檢舉
share
chevron_left

宜蘭隱藏版手作料理【蘭煮漢】青醬燉飯、義大利

台灣百大小吃【玉仁八寶冬粉】礁溪旗艦店｜一碗

chevron_right
延伸閱讀
家庭日式咖哩【小築向原】厚切炸豬排咖哩外皮酥脆金黃不油膩，厚的很有誠意｜宜蘭美食
 撒野樂活小村婦
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up