新竹東區早午餐推薦-LX嵐鮮早午餐
假日來新竹找兒子吃早午餐，
選了一家GOOGLE評價4.6顆星的LX嵐鮮早午餐
LX嵐鮮早午餐
地址：新竹市東區東南街219號
電話：0933 808 800
營業時間：07:00-13:00
公休日：每週二
店家不接受電話訂位，只能現場候位
大概等候10分鐘左右，即輪到我們
每週二固定公休
店內裝潢走的是小巧溫馨的路線，座位不算多，假日很容易就客滿
若不想等候。還蠻多人選擇外帶
點套餐附一杯紅茶，價格介於100多元算平價，難怪生意這麼好
畫好菜單直接至櫃台結帳，店內不收服務費，用完餐請自己將餐盤回收
輕享風味餐＄125
總匯吐司、脆薯、小肉豆
總滙吐司包著豬排起司、蕃茄生菜、火腿蛋，一入口好有滿足感
傳說中只有在南部有的小肉豆，想不到在新竹也可以吃的到，
口感像熱狗，一口一個，入口剛剛好
帕里尼餐＄125
煙燻總匯帕里尼、脆薯、雞蛋水果沙拉
雞蛋水果沙拉 沙拉綿密加上水果很清爽
煙燻總匯帕里尼
總匯帕里尼會加黑橄欖、墨西哥辣椒增添風味，
點餐時會先詢問，若不愛也可以不加
帕里尼外皮酥脆，內夾火腿、煙燻雞肉、蛋沙拉，口感好有層次
加上香酥脆的薯條，一整個SET好滿足唷^^
薯餅蛋餅＄55
蛋餅皮煎的恰恰的，包覆著薯餅沾點店家特製的辣椒，香辣又帶勁
黑胡椒鐵板麵＄50
麵條彈牙味道濃郁，帶點微辣好吃
LX嵐鮮早午餐 份量足餐點好吃，
在這裡不用花大錢就能享用美味的餐點，值得推薦
LX嵐鮮早午餐
地址：新竹市東區東南街219號
電話：0933 808 800
營業時間：07:00-13:00
公休日：每週二