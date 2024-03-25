新竹東區早午餐推薦-LX嵐鮮早午餐

假日來新竹找兒子吃早午餐，

選了一家GOOGLE評價4.6顆星的LX嵐鮮早午餐

LX嵐鮮早午餐

地址：新竹市東區東南街219號

電話：0933 808 800

營業時間：07:00-13:00

公休日：每週二

店家不接受電話訂位，只能現場候位

大概等候10分鐘左右，即輪到我們

每週二固定公休

店內裝潢走的是小巧溫馨的路線，座位不算多，假日很容易就客滿

若不想等候。還蠻多人選擇外帶

點套餐附一杯紅茶，價格介於100多元算平價，難怪生意這麼好

畫好菜單直接至櫃台結帳，店內不收服務費，用完餐請自己將餐盤回收





輕享風味餐＄125

總匯吐司、脆薯、小肉豆

總滙吐司包著豬排起司、蕃茄生菜、火腿蛋，一入口好有滿足感

傳說中只有在南部有的小肉豆，想不到在新竹也可以吃的到，

口感像熱狗，一口一個，入口剛剛好

帕里尼餐＄125

煙燻總匯帕里尼、脆薯、雞蛋水果沙拉

雞蛋水果沙拉 沙拉綿密加上水果很清爽

煙燻總匯帕里尼

總匯帕里尼會加黑橄欖、墨西哥辣椒增添風味，

點餐時會先詢問，若不愛也可以不加

帕里尼外皮酥脆，內夾火腿、煙燻雞肉、蛋沙拉，口感好有層次

加上香酥脆的薯條，一整個SET好滿足唷^^

薯餅蛋餅＄55

蛋餅皮煎的恰恰的，包覆著薯餅沾點店家特製的辣椒，香辣又帶勁

黑胡椒鐵板麵＄50

麵條彈牙味道濃郁，帶點微辣好吃

LX嵐鮮早午餐 份量足餐點好吃，

在這裡不用花大錢就能享用美味的餐點，值得推薦

LX嵐鮮早午餐

地址：新竹市東區東南街219號

電話：0933 808 800

營業時間：07:00-13:00

公休日：每週二