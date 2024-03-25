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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > LX嵐鮮早午餐 平價又美味的早午餐店 新竹早午餐推薦

LX嵐鮮早午餐 平價又美味的早午餐店 新竹早午餐推薦

2024-03-25 14:14:08 Ｍaggie 人氣：177
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窩客好文

Ｍaggie

發表篇數：129篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：LX嵐鮮早午餐
phone09-33808800
place新竹市東區東南街219號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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batch_嵐鮮13.jpg

新竹東區早午餐推薦-LX嵐鮮早午餐

假日來新竹找兒子吃早午餐，

選了一家GOOGLE評價4.6顆星的LX嵐鮮早午餐

 

LX嵐鮮早午餐

地址：新竹市東區東南街219號

電話：0933 808 800

營業時間：07:00-13:00

公休日：每週二

 

batch_嵐鮮12.JPG

店家不接受電話訂位，只能現場候位

大概等候10分鐘左右，即輪到我們

 

batch_嵐鮮11.JPG

每週二固定公休

 

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店內裝潢走的是小巧溫馨的路線，座位不算多，假日很容易就客滿

若不想等候。還蠻多人選擇外帶

 

batch_嵐鮮9.JPG

點套餐附一杯紅茶，價格介於100多元算平價，難怪生意這麼好

畫好菜單直接至櫃台結帳，店內不收服務費，用完餐請自己將餐盤回收

 

batch_嵐鮮4.jpg
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輕享風味餐＄125

總匯吐司、脆薯、小肉豆

總滙吐司包著豬排起司、蕃茄生菜、火腿蛋，一入口好有滿足感

傳說中只有在南部有的小肉豆，想不到在新竹也可以吃的到，

口感像熱狗，一口一個，入口剛剛好

 

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帕里尼餐＄125

煙燻總匯帕里尼、脆薯、雞蛋水果沙拉

 

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雞蛋水果沙拉 沙拉綿密加上水果很清爽

 

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煙燻總匯帕里尼 

總匯帕里尼會加黑橄欖、墨西哥辣椒增添風味，

點餐時會先詢問，若不愛也可以不加

帕里尼外皮酥脆，內夾火腿、煙燻雞肉、蛋沙拉，口感好有層次

 

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加上香酥脆的薯條，一整個SET好滿足唷^^

 

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薯餅蛋餅＄55

蛋餅皮煎的恰恰的，包覆著薯餅沾點店家特製的辣椒，香辣又帶勁

 

batch_嵐鮮1.JPG

黑胡椒鐵板麵＄50

麵條彈牙味道濃郁，帶點微辣好吃

 

LX嵐鮮早午餐 份量足餐點好吃，

在這裡不用花大錢就能享用美味的餐點，值得推薦

 

LX嵐鮮早午餐

地址：新竹市東區東南街219號

電話：0933 808 800

營業時間：07:00-13:00

公休日：每週二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
LX嵐鮮早午餐 新竹東區美食 新竹東區早午餐 新竹早午餐推薦 早午餐新竹 新竹平價早午餐
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