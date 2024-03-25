苗栗／頭屋景點薰衣草導覽【葛瑞絲香草田】3~5月薰衣草花季免費入園 7000坪薰衣草田免費拍！獨創75度C低溫萃取的精油保留完整活性

【葛瑞絲香草田】是IG超夯的苗栗打卡景點，花季是3-5月對外開放，而且免收門票，

現場也有喝咖啡、飲品的休憩處，拿鐵咖啡的品質好，咖啡很香，

而且才販售$60元，所得全數也是捐給戒毒中心。

精品咖啡的一樣的品質在台北的咖啡廳可是要販售$240元的。

在【葛瑞絲香草田】銅板價就能喝到。

葛瑞絲香草田天然產品

MIT台灣本土品牌主打『將天然徹底執行』打造全台高品質天然產品，自己種植、

採收、提煉、製成、包裝都是層層把關，將最好的產品跟質感給每個使用產品的人，

更讓每個使用的人是以高貴卻不貴的價格購入！全肌膚可使用。

使用到天然、健康的產品，不添加化學香精、連起泡劑都是使用法國級ＡＰＧ系列，

添加100%精油、純露，讓產品保濕程度、清潔程度都是極好，

更讓產品都是清潔乾淨卻不緊繃不乾燥，讓各樣膚質的人都可以選擇到最好的產品。

葛瑞絲香草田有薰衣草身體乳、玫瑰天竺身體乳、玫瑰天竺花露水、薰衣草潔顏霜、

玫瑰天竺精華液、薰衣草舒眠面膜…多種商品可自由選購。

也有自家提煉的薰衣草精油。有分成一般的薰衣草精油和75度C的薰衣草精油。

一整片「紫爆」的薰衣草花海，既浪漫又好拍，

直接免費拍爆全台最大7000坪薰衣草田，真的是超佛心！

葛瑞絲香草田薰衣草花園

創辦葛瑞絲香草田起初是幫助一群戒毒的更生人提供他們有一份正當的工作，

因為創辦人劉志宏也曾是過來人，他認為幫助戒毒的人不應只是到處募款，

而是要讓他們學習用勞力做正經事。

將辛苦種植的香草萃取做成產品，親手做事的感覺也讓他們改變曾經過往黑暗想法，

不僅用紫色渲染休耕農地，更用愛幫助曾經活在黑暗中的人。

葛瑞絲要打造的不是一處僅限於觀光的花園，是希望打造一處有故事有愛有希望的花園，

並且幫助更多人，也讓更多人能使用到真正天然的產品。

薰衣草花園介紹導覽

一般的薰衣草的品種是羽葉薰衣草，

而【葛瑞絲香草田】種植的是齒葉薰衣草，（ Lavandula dentata ），

又稱鋸齒薰衣草， 開芳香的淺紫色花， 葉緣具細齒，類似羊齒植物葉子，

可淬取質量良好的精油。

【葛瑞絲香草田】介紹精油蒸餾法，

摘採→洗淨→萃取（蒸餾、脂吸、冷壓、浸泡），摘採新鮮薰衣草，

取花朵的部位洗淨，以高溫蒸餾後，產生大量帶著薰衣草香味的水蒸氣，

經由冷凝管使其冷卻，薰衣草精油的萃取便完成了。

可以直接一滴滴在手掌心，緩緩吸氣聞精油，順暢呼吸系統，

也可直接滴 2 滴在枕頭上，如果有薰香機的話也可以薰香機擴散，

泡澡時在浴缸滴入 5 滴薰衣草精油，可以消除一整天的疲勞。

獨創75度C低溫萃取的精油

葛瑞絲自行研發低溫植萃，獨創75°c關鍵溫度，

此項低溫技術讓提煉出的精油更精萃保留完整活性，創造極緻保養品。

齒葉薰衣草氣味清新、甜中微涼、舒緩寧靜。萃取量:1公斤僅2cc

取自於葛瑞絲香草田官網

薰衣草精油功效：溫和推動、改善情緒、幫助放鬆。

1.滴在手掌心，緩緩吸氣聞精油，順暢呼吸系統舒緩、放鬆。

2. 安定心神、敞開心胸。

3.泡澡泡腳放鬆情緒。

4.經前按摩小腹緩和經期不順。

5.擦肩頸、頭部搭配按摩舒緩放鬆 。

園內薰衣草漸漸進入盛開期，花期預計會持續至５月底，趕緊把握最美的時候來追花～

【葛瑞絲香草田】

官網：https://www.graceme.com.tw

粉絲團：https://www.facebook.com/grace2me/

電話：037-251893