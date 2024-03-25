桃園泰式料理吃到飽推薦太夯泰料理-中山店，老實說在所有吃到飽類型裡，泰式料理吃到飽踩到雷的機率通常很大，但上次吃過一次太夯泰料理-中山店，一整個就是超愛的，自助區無懈可擊外，各種泰式料理吃到飽都是水準以上，單點店搞不好還輸他勒

太夯泰料理-中山店｜交通方式&停車資訊

太夯泰料理也是東霖餐飲集團其中一個品牌，超夯燒肉、超夯川麻辣鍋、太夯泰料理都在同一棟大樓裡，一樓就是一個停車場可以利用，超方便的！

從停車場入口進去後，右轉就可以走樓梯上二樓，若是行動不便的長者或是帶小孩，則可以搭乘電梯上樓喔，太夯也有提供無障礙廁所，對身障者是非常友善的空間，太夯泰料理-中山店門面是用木格柵設計，很有文青感

太夯泰料理-中山店｜用餐環境

太夯泰料理-中山店的用餐空間很有質感，不像一般泰式料理傳統的裝潢風格，而是走文青風的明亮設計，雖然說是吃到飽的店，氣氛與環境也是要滿分的概念，且桌位數真的很多，兩人小桌到多人聚餐的圓桌都有，還有提供大包廂，包場聚餐非常適合，完全可以滿足任何的用餐需求

太夯泰料理-中山店|自助區

先不看點菜的泰式料理，光是衝著自助區就值得來吃，真的有夠狂的！基本上泰式涼拌菜色在這裡都可以吃得到，還無限自取，像是泰式涼拌海鮮、青木瓜沙拉、扇貝、淡菜各類炸物，甚至在一般單點店貴到要命的泰式酸辣生蝦，全部吃到飽啦！另外高價的淡菜、白蝦等海鮮也是無限量供應

摩摩喳喳也是放在自助區提供自行取用的甜品，亞達子、紫米、芋頭、綠豆仁、波羅蜜、龍鳳果配料一點都不缺，隨便你加！

飲料冰品區也是太夯泰料理的強項！冷飲、熱飲、冰品都有，外加兩個品牌的冰淇淋也是絕對不能放過，基本上就是便利商店的規格，真的有夠扯的..重點是還有泰式奶茶喝到飽呢！

太夯泰料理-中山店|吃到飽價位＆菜單

這邊是用手機掃QR碼進入點單系統點餐，可以大大減少掉單的機率，菜單上看得到的都可以任點，另外當月壽星88折當日壽星送加贈小禮品，價位週一～週五午餐$759晚餐$799，週六日全天$799

營業時間-

平日11:00~15:30 (最後點餐時間為14:30)

17:00~22:00 (最後點餐時間為20:30)

假日11:00~15:30 (最後點餐時間為14:30)

17:00~22:00 (最後點餐時間為20:20)

太夯泰料理-中山店|泰式料理吃到飽推薦菜色

太夯泰料理都是現點現做，在等待的時間可以先去吃自助吧的東西，通通先拿一輪，酸辣生蝦絕對要拿！我起碼拿了三輪，生蝦夠新鮮，醬料酸辣十足，有夠開胃的，還有熟白蝦、扇貝等，可以沾泰式醬料一起吃，還有蟹味三明治也不錯，吃起來有點像龍蝦三明治

太夯泰料理-中山店上菜速度真的滿快的，自助吧的東西都還沒吃一半，我們點的料理就陸陸續續全上桌了，辣炒牛肉、綠咖哩雞、月亮蝦餅、、檸檬清蒸魚、酥炸女婿蛋等經典泰式料理，基本上都是任點不怕你吃！

清蒸檸檬魚，必點！這個真的很扯，基本上就是單點店級的鱸魚，老實說以前要點泰式檸檬魚都有斟酌一下，通常都要300元起跳，吃到飽直接上整尾，應該是沒有店可以尬得過，吃個幾尾就覺得回本的概念，有夠狂！

酥炸女婿蛋，名字挺可愛的，據說是岳父去拜訪找女兒，結果女兒不在家，只剩女婿，當下不知道怎麼辦，就用水煮蛋油炸過後淋上一些酸甜醬料，岳父一吃覺得很好吃，就是女婿蛋的命名由來，炸外酥內嫩的水煮蛋配上酸辣醬及肉末，酸香開胃

泰式鳳梨蝦球，這款應該是小朋友的最愛！蝦子炸衣是薄脆型的，配上店家酸甜醬汁，記得要趁熱吃，超好吃！

綠咖哩椰汁雞，我最喜歡的就是綠咖哩了， 因為綠咖哩是泰式咖哩中辣度比較高的，很下飯，而且帶有濃郁椰奶香醇滑順的口感，這裡也附上椰奶可以自己再加，雞肉也是很嫩

月亮蝦餅，月亮蝦餅，月亮蝦餅雖然不是厚的那種，但口感超棒，裡面可以吃到鮮蝦的鮮味跟彈性口感，而且皮超脆，如果外面單點應該要一百多元，這裡吃到飽

冬蔭海鮮湯，酸度夠且有鮮味甜度，海鮮鮮度也一流啦，我光這湯就續了三次！

辣炒牛肉，上桌可以聞到淡淡的香茅味，這就對了，就是這個泰國味！入口牛肉火侯處理的算是軟嫩，入口濃郁撲鼻的香茅跟辣椒香，白飯都能吃上好幾碗

孜然松阪豬，油脂豐富細嫩口感脆嫩，孜然帶出松阪豬清爽不膩的油脂香

蝦醬空心菜，蝦醬味不會過重，搭配脆口有水份的空心菜最合適了，這道不辣，辣椒只是裝飾用，很不錯吃

飯後甜點就是料裝滿滿的摩摩喳喳，光紅毛丹我就吃了五顆，賺爛了，哈哈哈

太夯泰料理-中山店實際吃過，不要說桃園了，就算拿去台北也很難找到對手，比起一般的吃到飽，這種現點現炒的店需要更多的功夫，平日中午不到800元的泰式料理吃到飽真的強悍，重點是口味、份量沒有可以挑惕的地方，有的菜式甚至比單點店來的還要好吃，愛吃泰式料理的朋友，真的！強烈推薦你來這邊吃，一定會很爽的！最好約朋友一起來，也可以品嘗更多樣的菜色唷

太夯泰料理-中山店

地址：桃園市桃園區中山路558號2F

電話：03 335 5566

平日中午759/晚餐799/假日799（以官網.粉專公告為主）

營業時間：（以官網.粉專公告為主）

平日11:00~15:30/17:30~22:00

假日11:00~15:30/17:00~22:00

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