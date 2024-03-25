

之前每次來中山站，都比較少走到林森北路條通這一區，這一區其實有很多居酒屋、小吃、餐廳林立，這次來Beer King Wagamama日式居酒屋就位於這區，如果搭大眾交通工具前來，個人比較推薦搭公車，搭到南京林森路口，走路大概三分鐘內，搭捷運的話位於松江南京站與中山站中間，兩個捷運站步行都有點距離。店家位於巷口還蠻好找的。



Beer King Wagamama 的招牌很可愛是個塗鴉的啤酒國王跟店名很有呼應感，店的裝潢風格也比較屬於和風洋式，明亮風格。不用怕用餐燈光太昏暗。



店內的座位有吧檯區跟一般桌型，桌型都是四人桌，照片右手邊為三張四人桌，當天都客滿了而且很多來用餐的都是日本客人，就不方便拍照了。

餐盤很可愛也都印有BEER KING WAGAMAMA的 LOGO







這邊的菜單是QR CODE的菜單，QR CODE在牆壁上，掃一下看好在與服務人員點餐，一品料理、沙拉、生魚片、炒物、炸物、烤物類，你能想到的日式下酒菜這邊幾乎都有，選擇相當多。酒品的話，沙瓦、HIGHBALL、啤酒、清酒、梅酒都有，很特別的是有小叮噹沙瓦、跟多拉咪沙瓦造型很可愛，本來想要點來試試看。



這邊的酒品除了可以單點之外，也有訂閱制的選擇，加入會員月費只要399元，享有麒麟生啤酒・檸檬沙瓦・HIGHBALL喝到飽，如果你是每周需要小酌一下，下班需要來杯啤酒這個方案蠻划算的。





這天我們點了一杯啤酒跟一壺銅壺檸檬沙瓦，麒麟一番搾啤酒喝起來泡沫綿密很順口又涼爽稍微退冰後也不會偏苦。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



銅壺檸檬沙瓦 350元-這個沙瓦很特別份量很多，剛開始喝沒甚麼酒感會被騙，喝多了還是會茫喔!銅壺內的沙瓦喝起來很像汽水，主要的檸檬是冰塊我們是喝到最後才發現，剛開始喝一直覺得味道偏淡，要攪拌一下才會有濃厚的檸檬味道，口感也是很清爽酸甜酸甜的搭配炸物一起吃能解膩。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



我們點了一道主食，一道炒物跟炸物，最後酒還沒喝完又加點了兩道菜，這邊的菜色有一些份量比較適合兩個人的下酒菜，真的很符合日本上班族下班需要來一杯啤酒加點小菜的概念。



塔可飯 380元- 剛好前陣子看到沖繩旅遊有介紹塔可飯，塔可飯為沖繩的名物料理，就點一份來吃吃看，把飯與肉末扮開絞肉的香氣十足鹹香入味，裡面還有起士牽絲，吃起來口感層次豐富，加上生菜跟番茄也很清爽不油膩。



炸牡蠣 180元- 這道也是去日式料理店必點菜色之一，將新鮮的牡蠣裹上炸麵包粉後，外皮酥脆金黃，剛炸好的炸牡蠣非常的酥香還沾上了炸豬排醬，咬下去牡蠣內陷鬆軟富有海味，口感濕潤不單調，也可以搭配塔塔醬加上高麗菜絲一起吃，更佳美味。



媽媽的手工叉燒 260元- 覺得這道跟他的菜名很像耶!真的吃起來就很像在家會吃的台式滷肉味道，單吃比較偏鹹一點，需要來碗白飯，但叉燒肉的口感又比家常的滷肉口感上來得更加軟嫩。算是一道很下飯的料理。



烤德式香腸 320元-德式香腸真的很適合拿來搭配啤酒一起吃，會越吃越涮嘴，德式香腸吃起來的口感比較Q彈帶有煙燻味道，份量也很多，旁邊有附一個醬料吃起來有點像哇莎比的味道蠻特別的。



烤明太子 240元- 我真的是受不了明太子的誘惑，之前去日本吃早餐很喜歡吃明太子加稀飯，就加點了一個烤明太子，這邊的明太子有生的跟烤的，這天點了一個烤的，明太子外皮烤的香氣味道濃郁，明太子內餡吃起來軟軟綿密加上鹹鹹的海味真的是絕佳下酒菜。



炸雞軟骨 180元- 下酒菜真的會讓你一直加點，朋友說他還想要吃炸物，所以我們就又點了一個雞軟骨，這道雞軟骨的外皮炸得金黃比較蓬鬆厚一點，吃起來口感咬起來很厚實酥脆又有勁，裡面包裹著的雞軟骨吃起來脆脆的，不沾醬吃就有胡椒鹽的鹹香，沾塔塔醬又是不同風味的口感，非常的涮嘴。





山藥泥鮮魚 230元- 平常吃山藥都是會點炙燒明太子山藥之類的料理，這次在這邊看到這個山藥泥鮮魚還蠻特別的，山藥泥鮮魚是將山藥打成泥狀後加入生鮭魚塊，朋友說看起來很生實際吃的口感不會有山藥的生食感是甘甜帶點清爽，加上生鮭魚QQ的口感，算是一道清爽的菜色，非常建議前面口味偏重的下酒菜吃太多的時候可以來一道這個，解膩之外覺得算是一道健康的料理。



總結:Beer King Wagamama 的菜色非常有日式道地下酒菜的風味特色，種類也很多，加入會員制的啤酒、沙瓦、highball喝到飽每月只要399元，如果是像日本文化一樣經常下班需要小酌或聚餐，也是很划算。

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Beer king wagamama 居酒屋

(02) 25238103

台北市中山區林森北路159巷57號1樓

營業時間:

週一至週六 18:30-00:00

週日 18:30-23:00

餐廳訂位:https://reurl.cc/E4AxXv



